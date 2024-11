Livebox 7 : Orange a compris qu’il avait fait fausse route avec le Wi-Fi

Orange annonce l’arrivée d’une nouvelle Livebox pour 2025 qui corrigera les défauts de sa Livebox 7. L’opérateur semble ambitieux du côté du système d’exploitation.

On en avait déjà eu des échos par la branche espagnole de l’opérateur, mais c’est désormais bel et bien officiel : Orange va lancer une version revue et corrigée de sa Livebox 7.

C’est Numerama qui se fait le relaie de cette annonce, l’opérateur historique va lancer en France en 2025 une Livebox 7 Essential équipée du Wi-Fi 7. Logique vu le nom de sa box, mais la première génération de Livebox 7 était restée bloquée en Wi-Fi 6E.

Un tout nouveau système : prplOS

L’autre grand changement serait du côté du logiciel avec l’installation d’un nouveau système d’exploitation, prplOS (à prononcer comme « purple os »).

Il s’agit d’un système open source développé par une alliance d’opérateurs télécom dans le monde. On y retrouve Vodafone, AT&T ou encore Verizon et Bell Canada. Le système est en réalité basé sur OpenWRT, un système open source basé sur Linux populaire pour les routeurs.

Ce tout nouveau système sera plus moderne que celui installé dans les Livebox et surtout plus modulaire. Il sera associé à une boutique d’applications permettant d’augmenter les capacités de la box.

Cette nouvelle Livebox 7 Essential sera proposée dans un premiers temps sur le marché roumain, mais arrivera en France et « dans nos pays européens courant 2025 ».

Bouygues Telecom devrait annoncer sa première Bbox Wi-Fi 7 d’un jour à l’autre. Les deux opérateurs répondent ainsi à Free et sa Freebox Ultra, première box en France compatible Wi-Fi 7 et lancée dès janvier 2024.