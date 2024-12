Freebox Ultra Édition Limitée 25 ans : la voici, on l’a reçue et installée

Une box internet peut-elle devenir un objet de collection ? C’est le pari de Free avec sa Freebox Ultra édition limitée 25 ans, qui mise sur la nostalgie et le design pour séduire.

La nostalgie a toujours été un excellent levier marketing. Free l’a bien compris en lançant une édition limitée de sa Freebox Ultra pour célébrer ses 25 ans.

Transparente et dotée de LED personnalisables, cette box internet joue la carte du design rétro-futuriste. Et, je me suis fait avoir.

Un design qui fait mouche

Le choix de la transparence n’est pas anodin. Free surfe habilement sur deux tendances : la nostalgie des années 90, époque où les appareils transparents comme la Game Boy Color ou l’iMac G3 faisaient fureur, et le retour en grâce de ce design porté par des marques comme Nothing.

Le résultat est visuellement réussi : la coque teintée en rouge laisse entrevoir les composants internes, tandis que le bandeau LED rouge fait vraiment guirlande de Noël.

L’attention aux détails est louable, avec l’inscription « 1999-2024 » et « 25 ans » gravée sur le boîtier. Les LED personnalisables offrent six animations différentes via l’application Freebox Connect : du mode statique au mode « chenillard », en passant par des effets plus organiques. Un petit plus sympathique, il y a quelques animations. Alors, ce n’est pas du « RGB », ce sont des LEDs rouge.

La réalité derrière le marketing

Soyons clairs : techniquement, cette Freebox Ultra édition limitée est strictement identique au modèle standard. Mêmes performances (8 Gbit/s symétriques), même WiFi 7, mêmes ports Ethernet 2.5 Gbit/s. La seule différence réside dans son apparence.

Plus problématique : contrairement aux objets collectors traditionnels, cette box reste en location. Impossible donc de la revendre ou de la conserver précieusement dans sa collection. Une contradiction… par rapport au concept d’édition limitée.

Bref, elle remplit parfaitement son rôle marketing. Et je me suis fait avoir, mais je n’en veux pas à Free.