La Freebox Ultra édition limitée sur les sites de revente : gare aux pièges

À peine lancée, la Freebox Ultra édition limitée fait déjà l’objet de nombreuses annonces sur les sites de revente. Une pratique qui cache souvent des arnaques et qui, même dans le meilleur des cas, reste totalement inutile.

La nouvelle Freebox Ultra en édition limitée vient à peine d’être lancée que les annonces de revente pullulent déjà sur les plateformes d’occasion comme Leboncoin et Vinted.

Ces annonces, parfois à des prix dépassant plusieurs centaines d’euros, ciblent les fans de Free n’ayant pas pu obtenir cette version collector ou les collectionneurs peu informés. Une pratique d’autant plus problématique qu’elle repose sur une méconnaissance totale du fonctionnement des box internet.

Les multiples raisons qui rendent ces ventes impossibles

Il est essentiel de comprendre que les box internet, y compris cette édition limitée, ne sont pas des produits comme les autres. Elles restent la propriété de Free et sont uniquement proposées en location dans le cadre d’un abonnement. Les revendre constitue donc techniquement un détournement de matériel.

Mais ce n’est pas tout. Même en faisant abstraction de l’aspect légal, ces box sont intrinsèquement liées à l’abonnement initial et à une adresse physique spécifique. Elles sont configurées pour fonctionner sur un point de terminaison optique (PTO) précis, ce qui rend impossible leur utilisation à une autre adresse sans l’intervention de l’opérateur.

Le risque d’arnaque

Plus inquiétant encore, certaines de ces annonces pourraient cacher des tentatives d’escroquerie. Les arnaqueurs profitent de l’engouement autour de cette édition limitée pour attirer des victimes potentielles, récupérer des informations personnelles ou simplement soutirer de l’argent sans jamais envoyer de matériel.

Dans le meilleur des cas, si tant est qu’on puisse parler de « meilleur » dans cette situation, l’acheteur se retrouverait avec une box inutilisable, tout juste bonne à être exposée comme objet de collection.

La seule façon légitime d’obtenir cette Freebox Ultra édition limitée reste de souscrire un abonnement directement auprès de Free, que ce soit en tant que nouveau client ou en effectuant une migration depuis une autre offre de l’opérateur.

Malheureusement, elle est en rupture du stock, mais Free ajoute de temps en temps quelques exemplaires supplémentaires pour abonnés existants.

Pour les collectionneurs déçus, rappelons que cette box, aussi attractive soit-elle, n’est qu’un équipement en location temporaire qui devra être rendu. Mieux vaut donc éviter de céder aux sirènes des revendeurs et privilégier la voie officielle, quitte à passer son tour si les stocks sont épuisés.

