Débits, latence, Wi-Fi… voici le meilleur opérateur internet français en 2023

Chaque années, le baromètre nPerf vient désigner le meilleur opérateur internet français en basant ses tests sur le plus de critères techniques possibles. Pour 2023, l'entreprise vient une nouvelle fois confirmer la tendance des années précédentes.

Attendu chaque année comme un référentiel fiable pour les utilisateurs, mais également pour les opérateurs, le baromètre nPerf vient d’être publié, et ses résultats très attendus désignent le meilleur FAI pour l’année 2023. L’organisme base ses tests sur l’ensemble des technologies déployées en France (Fibre, xDSL, câble, etc.) ainsi que sur les moyens de réceptions (Ethernet et Wi-Fi). Les résultats obtenus pour l’année 2023 viennent une nouvelle fois valider la tendance des années précédentes avec un opérateur qui confirme sa supériorité dans tous les domaines.

Bouygues Télécom rafle tout, mais Free et Orange ne sont pas loin

Pour la troisième année consécutive, c’est Bouygues Télécom qui arrive en tête du classement. Nperf met en avant les performances de l’opérateur qui arrive premier dans toutes les catégories du baromètre, à savoir débits descendants, débits montants, latence, navigation web, streaming et connexion Wi-Fi.

L’opérateur se place premier sur les mesures en téléchargement avec une moyenne de 332,55 Mbit/s (327.87 Mb/s pour Free et 254.96 Mb/s pour Orange) et une moyenne de 256.96 Mb/s sur les débits montants (respectivement 213.70 Mb/s et 197.01 Mb/s pour Free et Orange). La latence moyenne mesurée est également la plus basse chez Bouygues avec une moyenne de 17,19 ms contre 18.58 ms chez Free et 19.99 ms chez Orange. SFR est mesurée loin derrière ses concurrents avec des moyennes bien plus basses : 226.45 Mb/s sur les débits montants, 173.47 Mb/s sur les débits descendants et une moyenne de 21,90 ms de latence.

Nperf met en avant les investissements effectués par Bouygues télécom dans les réseaux et dans les équipements. Notamment grâce à sa dernière Bbox Ultym qui met en avant la technologie XGS-PON et introduit le Wi-FI 6E. Orange et sa Livebox 7 sont sans doute arrivés un peu trop tard cette année pour s’imposer.

Il reste tout de même une chose à noter par rapport à ce baromètre nPerf. Tout d’abord, il ne fait pas de distinction claire dans la nature des abonnements, celui-ci ne prenant pas en compte l’API de l’ARCEP, par exemple, plus précis sur ce point. Finalement, on a plus affaire à une grosse moyenne sur l’ensemble des connexions Internet qui empêche des analyses plus ciblées sur les types de connexions. C’est d’ailleurs très parlant lorsque nPerf met en avant ses mesures des débits en « THD » qui regroupent en même temps les lignes FTTH, câble, VDSL, satellite, Box 4G fixes.

Nperf donne alors une analyse globale sur ses résultats, mettant en avant le fait qu’en 2023, les quatre opérateurs français ont continué d’améliorer les performances de leurs réseaux et ont proposé des connexions Internet

plus performantes avec une augmentation de 20% des débits descendants et de 21% des débits montants, ainsi qu’une basse de 9% de latence.

Le Wi-Fi rattrape fortement les connexions Ethernet

L’autre point mis en avant par le baromètre concerne les technologies Wi-Fi qui ont fortement gagné en performances réelles génération après génération. Le Wi-FI 6 est par exemple deux fois plus performant que le Wi-Fi 5, lui-même six fois plus performant que le Wi-Fi 4. Logique, mais cela montre bien la tendance : le Wi-Fi pourrait dépasser à terme les connexions filaires en Ethernet. Le Wi-Fi 7 qui arrive cette année et déjà annoncé dans la prochaine Freebox V9 pourrait en être la preuve.