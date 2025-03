La fibre 100 Gb/s testée en France : SFR et Nokia repoussent les limites du réseau Internet avec des débits hallucinants

Un futur pavé de fibre optique 100 Gb/s se rapproche doucement mais sûrement. SFR et Nokia annoncent avoir réalisé une première en France : une connexion FTTH avec de la fibre optique 100 Gb/s ainsi qu’une connexion Open RAN sur le réseau 5G SA.

La fibre optique permet une connexion plus rapide et plus stable. // Source : Midjourney

Pas connu comme étant le meilleur FAI du marché, SFR en a pourtant à revendre lorsqu’il s’agit d’innover sur ce marché qui continue d’évoluer à une vitesse fulgurante. Presque aussi fulgurante que cette nouvelle norme 100G PON testée par l’opérateur au carré rouge et Nokia qui ont réalisé là une première en France.

À lire aussi :

Avis SFR en 2025 : ce que l’on pense des offres de l’opérateur au carré rouge

Un pic de 82 Gb/s en téléchargement

La fibre 10 Gb/s sera-t-elle déjà dépassée dans quelques années ? En réalité, il faudra sûrement attendre plus que ça mais c’est tout de même un énorme cap que viennent de franchir SFR et Nokia. Lors de tests réalisés dans ses laboratoires de Vélizy, la filiale d’Altice annonce avoir atteint un pic de 82 Gb/s en téléchargement grâce à la nouvelle technologie Nokia 100G PON. C’est dix fois plus que ce que proposent les offres internet premium actuelles.

Mais ce n’est sûrement pas cette année, ni cette décennie, que la fibre 100G PON sera commercialisée. Pour le moment, aucun FAI ne propose d’offre fibre 25G PON et encore moins de fibre 50G PON en France. Il est toutefois possible que le déploiement de la première ait déjà débuté sur notre territoire.

Nous constatons une forte demande d’accès Internet haut débit en Europe, les utilisateurs finaux comme les entreprises étant de plus en plus à la recherche d’une connectivité haut débit fiable, sécurisée et de haute qualité. Nos plateformes offrent aux opérateurs, comme SFR, les outils dont ils ont besoin pour augmenter la vitesse, fournir des performances supérieures, automatiser les fonctions et pérenniser leur réseau fibre optique. Matthieu Bourguignon, Senior Vice President et Head of Europe for Network Infrastructure business chez Nokia

À lire aussi :

Fibre 10G-EPON, XGS-PON : comment savoir si mon logement est éligible ?

Les meilleures box internet du moment chez SFR Fibre, Câble SFR Fibre Starter 29.99€ /mois 49€ offerts Découvrir Fibre, Câble SFR Fibre Power 36.99€ /mois 49€ offerts Découvrir Fibre, Câble SFR Fibre Premium 44.99€ /mois 49€ offerts Découvrir Toutes les box internet

2 Gb/s sur le réseau 5G SA grâce à l’Open RAN

En parallèle des essais de cette fibre optique du futur, SFR et Nokia ont également réalisé des expérimentations sur la technologie Open RAN (Open Radio Access Network) sur le réseau 5G SA qui permet une interopérabilité entre les équipements radio de différents fournisseurs. Ceci permettra aux opérateurs d’être beaucoup plus flexibles dans le déploiement du réseau mobile et de ne pas dépendre d’un seul fournisseur.

Couplée avec des modules radio provenant de fournisseurs tiers opérant dans les bandes de fréquences de 1800 MHz, 2100 MHz et 3500 MHz, la technologie Open RAN a permis là aussi de faire un bond en avant. Durant le test grandeur nature, un débit de 2 Gb/s sur le réseau 5G SA a été atteint en agrégeant les trois bandes de fréquences.

L’Open RAN pourrait quant à elle arriver bien plus tôt que la fibre 100 Gb/s, d’autant plus qu’elle pourrait permettre d’accélérer le déploiement de la 5G SA. Orange et Free commercialisent déjà des forfaits grand public sur ce réseau, SFR et Bouygues les réservent pour le moment aux clients professionnels.

À lire aussi :

Voici le premier forfait 5G+ en France : les nouveautés, le prix, les smartphones compatibles – On fait le point

Les meilleurs forfaits mobile du moment chez SFR SFR Forfait Mobile 5G

250 Go 25.99€ /mois 34 nouveaux pays Découvrir SFR Forfait Mobile 5G

200 Go 19.99€ /mois Prime /3 mois Découvrir SFR Forfait Mobile 5G

60 Go 15.99€ /mois Client Box 8,99€ Découvrir Tous les forfaits mobile