25 Gb/s en fibre optique ? Voici ce qu’Orange préparerait en cachette

La fibre 10 Gb/s est à peine lancée dans les tuyaux grâce aux normes XGS-PON et 10G-EPON qu’il se dit qu’Orange compte exploser les limites avec de la fibre à 25 Gb/s. Info ou infox ? Seul l’avenir nous le dira, mais voici ce que nous savons pour le moment.

Source : Midjourney

Orange aurait-il une arme secrète pour reconquérir le marché des forfaits fibre ? C’est ce que laisse entendre un internaute sur X (ex-Twitter), captures d’écran à l’appui, qu’une offre à 25 Gb/s partagés serait en cours de test chez le grand opérateur. Cela paraît incroyable à l’heure où la fibre 10 Gb/s vient à peine d’être lancée, d’autant plus qu’elle n’est accessible qu’avec le bon matériel. Pourtant, ce n’est pas si fantaisiste quand on regarde au-delà de nos frontières.

À quand la fibre 25 Gb/s pour les particuliers ?

À l’heure où sont écrites ces lignes, les opérateurs proposent au mieux un débit théorique de 8 Gb/s en montant et en descendant dans leurs offres internet. Dans l’offre en bêta-test d’Orange, il est fait mention d’une fibre à 25 Gb/s partagés en débit descendant et de 10 Gb/s partagés en débit montant. Cette fibre futuriste serait donc deux à trois fois plus rapide que celle du réseau actuel. Concernant le tarif de 15,99 euros par mois de cette offre Livebox Max Plus Fibre+ Proto (Prototype ?), il s’agit d’un tarif réservé aux bêta-testeurs et non pas celui qui serait proposé aux particuliers à la sortie de l’offre.

Cc @Xavier75 @TomReynaud1789.



Un compte X a publié l'information comme quoi @Orange_France avait en test le 25 Gbps ! Puis le compte a tout supprimé…



Préparez ce qu'il faut de votre côté ! 😉@UniversFreebox, information exclusive pour @GroupeIliad ! 💪 pic.twitter.com/EHYpUPplOj — Romain JF (@theromainjf) August 22, 2024 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Notre réseau fibre serait donc prête à accueillir la norme 25GPON. Cette technologie développée par Nokia a déjà connu un premier déploiement en Belgique et s’apprête à débarquer sur l’île de Taïwan dans des offres à destination de particuliers et de professionnels. Elle est aussi présente aux États-Unis où Google, qui remplit aussi le rôle de fournisseur d’accès à internet, a déployé son réseau dans quelques grandes villes et lancé une offre à 20 Gb/s symétrique d’après MacGeneration. Enfin, outre-Jura, l’opérateur Salt appartenant à Xavier Niel emploie une technologie 50GPON développée par Huawei. Cela lui permet de proposer à nos amis suisses une fibre avec un débit théorique de 40 Gb/s symétrique, mais seulement dans une offre réservée aux professionnels à 130 francs suisses par mois, sans compter les 2 000 francs suisses de frais d’activation.

Du 25 Gb/s ? Mais pour quoi faire ?

25 Gb/s, c’est très rapide, certes, mais est-ce vraiment utile pour un usage domestique ? La question se posait déjà il y a quelques années avant le lancement de la fibre 10 Gb/s. Si les grands opérateurs se montraient sceptiques, ils proposent tous aujourd’hui une offre exploitant les normes XGS-PON et 10G-EPON. Concernant la fibre 25 Gb/s, la question peut une fois de plus se poser légitimement. En réalité, améliorer le réseau fibre à 25 Gb/s, c’est anticiper nos besoins futurs au lieu d’y répondre dans la précipitation. Avec nos usages toujours plus gourmands en bande passante (8K, streaming, télétravail, réseaux sociaux, jeux en ligne, cloud gaming, réalité virtuelle/augmentée/mixte…), cette fibre à 25 Gb/s sera probablement nécessaire un jour ou l’autre.

