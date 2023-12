Orange a enfin de grosses ambitions pour sa fibre 10 Gb/s en France

L'opérateur Orange accélère fortement le déploiement de sa fibre 10 Gb/s (XGS-PON) et ambitionne de couvrir la totalité du territoire d'ici à 3 ans.

Après avoir pris un certain retard par rapport à Free, SFR et Bouygues Télécom, Orange est passé à la vitesse supérieure concernant le déploiement de sa fibre fonctionnant via la technologie XGS-PON. Selon les dires de l’opérateur historique, cette dernière devrait vraisemblablement couvrir la totalité du territoire français d’ici à 2026.

Le choix de la technologie XGS-PON par Orange, mais également par Bouygues Télécom et SFR a laissé le champ libre à Free depuis 2018 sur les connexions à très haut débit, ce dernier ayant fait le choix de développer sa propre fibre 10G-EPON pouvant être utilisée sur les lignes fibre classiques déjà installées et pouvant être déployée plus facilement.

Pour rappel, la Fibre 10G-EPON peut délivrer un débit en téléchargement allant jusqu’à 10 Gb/s et jusqu’à 1,2 Gb/s en envoi tandis que la fibre XGS-PON peut offrir un débit asymétrique (téléchargement et envoi) jusqu’à 10 Gb/s.

100 % des Français fibrés dans 3 ans ?

Si cette question fait presque figure de marronnier depuis quelques années tant les promesses des opérateurs n’ont jamais été réellement tenues, Orange semble montrer de réelles ambitions sur le sujet. En atteste l‘introduction de sa récente Livebox 7, compatible avec cette technologie de fibre. L’enjeu est de taille, notamment pour retrouver une place de numéro un sur les connexions internet domestiques que Bouygues Télécom et Free se partagent depuis quelque temps, en illustre le dernier baromètre Nperf datant de juillet 2023.

Dans cette optique, Orange a annoncé avoir passé le cap du million de foyers raccordés à sa fibre XGS-PON et annonce vouloir couvrir tout le territoire dans les années à venir, par la voix de son directeur marketing produit Laurent Feurer :

En France, nous devrions avoir 30 % de clients éligibles au XGS-PON d’ici fin 2024 et nous visons 100 % fin 2026.

Par cette annonce, l’opérateur ambitionne de se positionner comme seul opérateur à proposer sa fibre nouvelle génération à l’ensemble du territoire et embrasser les tendances qui en découlent comme les usages autour de la réalité mixte ou la réalité virtuelle dans le cloud, extrêmement demandeurs en termes de bande passante et en faible latence.