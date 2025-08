Le Samsung Galaxy Z Flip 7 à 541 euros seulement ? On décortique l’offre de SFR

Jusqu’à la fin du mois, SFR propose de grosses réductions sur les Samsung Galaxy Z Flip 7 et Fold 7, la dernière génération en date. Il est ainsi possible de faire baisser le prix final de ces deux smartphones de plusieurs centaines d’euros. On vous explique comment en profiter.

C’est indéniable, les nouveaux smartphones pliants de Samsung font rêver. Mais avec un prix de lancement de 1199 euros pour le Samsung Galaxy Z Flip 7 et de 2099 euros pour le Galaxy Z Fold 7, il faut avoir un porte-monnaie bien épais.

Ou alors, il faut connaître quelques astuces pour faire baisser leur prix. Et de ce côté-là, ce sont les opérateurs qui proposent toujours les offres les plus alléchantes.

C’est le cas en ce moment de SFR, qui propose d’associer le Samsung Galaxy Z Flip ou le Galaxy Z Fold 7 à un forfait SFR mobile 350 Go, avec un engagement de 24 mois pour faire considérablement baisser leur prix. En associant le forfait SFR mobile 350 Go, le prix :

du Galaxy Z Flip 7 est à 429 € à la commande, avec un remboursement de 80 € après achat, auquel il faut ajouter ensuite 8 €/mois pendant 24 mois. Soit un coût total de 541 €.

Du Galaxy Z Fold 7 est à 1249 € à la commande, avec un remboursement de 80 € après achat, auquel il faut ajouter ensuite 8 €/mois pendant 24 mois. Soit un coût total de 1361 €.

Comment profiter des offres SFR sur les Samsung Galaxy Z Flip 7 ?

Pour bénéficier de ce prix réduit sur le Galaxy Z Flip 7, il y a quelques étapes à bien avoir en tête.

La première consiste à se rendre sur la page produit sur le site de SFR et à bien prendre soin de cocher les bonnes cases. Choisissez donc :

Forfait avec engagement de 24 mois

Choix du forfait : 350 Go à 39,99 euros par mois

Reprise de votre ancien téléphone : à vous de choisir, mais il y a actuellement un bonus de reprise de 100 euros en plus

Choix de paiement de votre téléphone : Facilité 24 fois sans frais

Pour profiter d’un prix minimum sur le Samsung Galaxy Z Flip 7, il veiller à cocher les bonnes cases sur le site de SFR.

Une fois ces choix cochés, il vous faudra verser 429 euros au moment de la commande. SFR propose une offre de remboursement différé (ODR) de 80 euros : tous les détails sont disponibles sur ce fichier pdf.

À ce montant s’ajouteront des mensualités de 8 euros pendant 24 mois, permettant d’étaler une partie du paiement en douceur. Cela revient donc, une fois l’offre de remboursement encaissée, à un coût total de 541 euros pour le Galaxy Z Flip 7, soit une économie de 658 euros par rapport au prix de lancement affiché par Samsung.

Attention toutefois, cette offre est conditionnée à la souscription, lors de la commande, à un forfait SFR 350 Go avec engagement de 24 mois. C’est cette formule qui rend le prix aussi compétitif, tout en intégrant un service mobile premium.

Quelles sont les principales nouveautés du Samsung Galaxy Z Flip 7 ?

Le Samsung Galaxy Z Flip 7 franchit une nouvelle étape dans la maturité du format pliable façon « clapet » grâce à plusieurs évolutions notables, tout particulièrement en matière de design et d’usage au quotidien.

Une fois déplié, le Samsung Galaxy Z Flip 7 ressemble à n’importe quel smartphone classique.

Le constructeur coréen a affiné les lignes de son petit smartphone pliant et repensé la charnière, offrant un mobile plus fin, robuste et agréable en main. La vraie révolution sur cette génération se trouve sur l’écran externe : il mesure désormais 4,1 pouces et occupe toute la façade. Il permet maintenant de réaliser la majeure partie des tâches quotidiennes sans avoir à déplier l’appareil.

L’autonomie progresse également, portée par une batterie de 4 300 mAh, soit 300 mAh de plus que sur le Galaxy Z Flip 6. Côté performances, le passage à la puce Exynos 2500 apporte une expérience fluide pour la majorité des usages.

Le Galaxy Z Flip 7 est livré avec One UI 8 basée sur Android 16, et Samsung promet 7 ans de mises à jour. On y retrouve une interface parfaitement adaptée au pliable et optimisée pour le multitâche, notamment grâce à un écran externe à widgets et à l’ouverture rapide d’applications. Le Galaxy Z Flip 7 profite enfin de toutes les avancées de Galaxy AI, notamment dans le domaine de la retouche photo ou de la traduction instantanée.

Quelles sont les principales nouveautés du Samsung Galaxy Z Fold 7 ?

Le Galaxy Z Fold 7 a été encensé par la presse lors de sa sortie, surtout pour son design désormais parfaitement maîtrisé. Samsung réalise ici un coup de maître puisque, une fois déplié, le téléphone atteint une épaisseur d’à peine 4,2 mm. Ajoutez à cela un poids contenu de 215 grammes et vous obtenez un appareil à la prise en main étonnamment confortable, que ce soit ouvert sous forme de mini-tablette ou replié en smartphone allongé.

La finesse du Samsung Galaxy Z Fold 7 est impressionnante // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Côté affichage, le Galaxy Z Fold 7 reste la meilleure vitrine technologique de Samsung. Il embarque deux dalles AMOLED : une externe de 6,9 pouces en Full HD+ et une interne de 8 pouces, toutes deux rafraîchies de 1 à 120 Hz et capables d’atteindre plus de 2 400 nits en HDR. La pliure de l’écran principal reste discrète et se ressent à peine sous le doigt.

Enfin, côté interface, le Galaxy Z Fold 7 bénéficie lui aussi de One UI 8 basée sur Android 16, avec une expérience logicielle optimisée pour l’usage hybride. L’interface Samsung s’adapte naturellement à l’écran pliant : gestion poussée du multitâche, affichage simultané de plusieurs applications sur la grande dalle, et intégration poussée des fonctions d’intelligence artificielle « Galaxy AI » pour la retouche photo et la productivité.