Galaxy Z Fold 7, Flip 7 et Flip 7 FE : les nouveaux pliants de Samsung profitent déjà d’offres généreuses au lancement

Les nouveaux smartphones pliants Samsung de l’année 2025 ont été dévoilés à l’occasion du Galaxy Unpacked et sont maintenant disponibles en précommande chez les différents e-commerçants. Retrouvez toutes les offres pour les obtenir au meilleur prix.

Samsung profite généralement de l’été pour dévoiler ses nouvelles montres connectées, ainsi que ses nouveaux smartphones pliants lors de son Galaxy Unpacked. Si jusqu’ici, la firme sud-coréenne nous a habitués à deux pliables, cette année, on a droit à trois nouveaux modèles : le Galaxy Z Fold 7, le Galaxy Z Flip 7 et le Galaxy Z Flip 7 FE. Les deux premiers promettent des changements esthétiques, avec une épaisseur bien amoindrie sur le Z Fold 7 et un écran externe enfin agrandi sur le Flip 7. Quant au petit nouveau, le Flip 7 FE, il devient le plus abordable de la gamme pliante.

Si l’une de ces nouvelles références vous intéresse, vous pouvez d’ores et déjà les précommander… avec de belles remises à la clé.

Galaxy Z Fold 7 et Galaxy Z Flip 7 : tout ce qu’il faut savoir sur l’Unpacked

Samsung a organisé son Unpacked, vous trouverez un résumé complet sur notre article. Vous retrouvez également notre prise en main vidéo des Galaxy Z Fold et Flip 7, la prise en main d’Omar du Galaxy Z Fold 7, ainsi que le Galaxy Z Flip 7.

Où précommander les Samsung Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7 et Z Flip 7 FE ?

Pour le lancement, les précommandes offrent plusieurs choses. Tout d’abord, l’opération « deux fois plus de stockage » est remise en place par Samsung. Vous pouvez donc avoir, par exemple, un Galaxy Z Fold 7 avec 512 Go de stockage pour le prix de 256 Go.

Boulanger de son côté met à disposition deux codes promo :

FLIP7 qui vous fait économiser 100 euros sur le Galaxy Z Flip 7

qui vous fait économiser 100 euros sur le Galaxy Z Flip 7 FOLD7, qui fait descendre de 200 euros le prix du Galaxy Z Fold 7

Il y a aussi un bonus reprise de 100 euros. Notez que les étudiants ont droit à 200 euros de bonus supplémentaire pour le Galaxy Z Flip 7 FE.

Autre bonne nouvelle, l’enseigne va encore plus loin et offre la Samsung Galaxy Watch 8 pour l’achat d’un Z Flip 7. Et pour le Z Fold 7, c’est une Galaxy Watch 8 Classic qui est offerte. Vous pouvez même obtenir 10 % de remise supplémentaire en passant par l’application Boulanger.

Galaxy Z Fold 7 : le pliant ultime

Avec cette nouvelle itération, Samsung revoit l’épaisseur de son pliant haut de gamme et assure qu’il est 26 % plus fin que le Fold 6, mais aussi 10 % plus léger. Une fois ouvert, le Galaxy Z Fold 7 mesure 143,2 × 158,4 × 4,2 mm. Fermé, il affiche des dimensions de 72,8 × 158,4 × 8,9 mm, avec 215 g sur la balance. Des proportions qui se rapprochent un peu plus du S25 Ultra qui fait lui 8,2 mm d’épaisseur et 219 g. On apprécie l’effort, même si on reste loin de ce que propose Honor sur sa gamme V.

Samsung Galaxy Z Fold 7 (en bas) comparé au Fold 6 (en haut) // Source : Arnaud Gelineau – Frandroid

Il gagne aussi en résistance, avec un cadre et une charnière en aluminium blindé. On retrouve en outre du verre Gorilla Glass Ceramic 2 à l’avant et Gorilla Glass Victus 2 à l’arrière. L’écran interne est même renforcé grâce à la couche de verre épaissie de 50 % qui vient atténuer aussi la pliure.

Samsung Galaxy Z Fold 7 // Source : Arnaud Gelineau – Frandroid Samsung Galaxy Z Fold 7 // Source : Frandroid

Autrement, son écran interne mesure 8 pouces et affiche une définition QXGA+ 2184 × 1968 pixels, et l’écran externe est de 6,5 pouces en 2 520 x 1080 pixels. Les deux écrans sont OLED avec une luminosité annoncée de 2600 nits et un taux de rafraichissement adaptatif qui monte de 1 à 120 Hz.

Au cœur du téléphone, on trouve un Snapdragon 8 Elite avec One UI 8 et Android 16, ainsi qu’une batterie de 4 400 mAh et 25 W. Pour finir sur la photo, on a une caméra principale de 200 Mpx, (44% plus lumineux que le capteur 50 Mpx de la génération précédente), un ultra grand angle de 12 Mpx et un téléobjectif de 10 Mpx, x3 optique, x30 numérique.

Galaxy Z Flip 7 : enfin un écran qui occupe tout l’espace

Le Galaxy Z Flip 7 conserve l’ADN de son prédécesseur, mais propose enfin un vrai écran bord à bord sur son affichage extérieur, à l’image de ce que Xiaomi et Motorola ont déjà pu proposer.

L’écran passe ainsi de 3,4 pouces à 4,1 pouces et devient plus facilement utilisable et plus pratique. La dalle est Super AMOLED avec une définition de 1048 x 948 pixels, et un taux de rafraîchissement de 60 ou 120 Hz. L’écran interne est aussi agrandi avec une diagonale de 6,9 pouces, OLED, FHD+, de 1 à 120 Hz.

Du côté de l’animation, c’est une puce Exynos 2500 qui est à l’action, que ce soit en Europe ou sur les autres continents, tout le monde est à la même enseigne.

Samsung Galaxy Z Flip 7 // Source : Arnaud Gelineau – Frandroid Samsung Galaxy Z Flip 7 // Source : Arnaud Gelineau – Frandroid

Niveau batterie, il y a un petit gain par rapport au Z Flip 6, puisque l’on passe de 4 000 mAh à 4 300 mAh, mais avec toujours une charge limitée à 25 W. Enfin, sur la photo, le Flip 7 a droit à un nouveau capteur principal de 50 Mpx et un capteur ultra grand-angle de 13 Mpx.

Galaxy Flip 7 FE : le pliant qui fait quelques concessions

Samsung élargit sa gamme « Fan Edition » à ses smartphones pliants et présente le Galaxy Z Flip 7 FE. Un modèle plus abordable que ces confrères, qui s’accompagne de quelques compromis pour réduire la facture.

Pour cela, la marque reprend en grande partie le design du Z Flip 6 de l’année dernière, avec le même form factor et arbore un écran externe reconnaissable, en forme d’icône de dossier, introduit par le Z Flip 5 et qui disparait sur le Z Flip 7. Exit la puce Snapdragon 8 Gen 3, le FE pliable intègre un Exynos 2400, un SoC maison donc. Pour le reste, on retrouve les mêmes caractéristiques que sur le précédent modèle.

Afin de comparer les nouveautés avec les anciens modèles, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones Samsung du moment.

