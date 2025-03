Jusqu’à 699 € d’avantages : les Xiaomi 15 et 15 Ultra profitent déjà d’offres généreuses

Pour le lancement de ses Xiaomi 15 et 15 Ultra, la marque met les petits plats dans les grands : remises exceptionnelles, montres connectées, écouteurs et même kit photo offerts.

Xiaomi devance le MWC 2025 et officialise en ce 2 mars ses Xiaomi 15 et 15 Ultra. Une conception plus fine et plus robuste, une performance décuplée et surtout une qualité photo exemplaire : ces nouveaux flagships embarquent ce qui se fait de mieux à l’heure actuelle.

Pour fêter leur lancement jusqu’au 31 mars, la marque les propose à prix réduit et les accompagne de belles surprises :

le Xiaomi 15 est accessible à partir de 703 euros au lieu de 1003 euros (bonus reprise de 200 euros inclus) avec une montre Xiaomi Watch S4 ou Watch 2 et une paire de Redmi Buds 6 Pro offertes ;

le Xiaomi 15 Ultra est disponible à 1103 euros au lieu de 1503 euros (bonus reprise de 300 euros inclus) avec un kit de photographie offert ;

les nouveaux clients obtiennent en complément un coupon de 100 euros ;

; les Mi Points débloqués sont automatiquement doublés pour tout achat d’un Xiaomi 15 ou 15 Ultra.

Xiaomi 15 : un concentré de puissance sous un bel écrin

Ce sont généralement les modèles de smartphone les plus haut de gamme qui héritent des innovations technologiques, mais pas chez Xiaomi. La marque a réservé au Xiaomi 15 la puce la plus performante du marché : la Qualcomm Snapragon 8 Elite, et pour l’épauler 12 à 16 Go de mémoire vive. Même si ce smartphone est relativement compact avec sa diagonale de 6,36 pouces et ses 8,08 mm d’épaisseur, la puissance est au rendez-vous.

Le Xiaomi 15 et son triple capteur de 50 mégapixels // Source : Xiaomi

Mieux, sa batterie en carbone-silicium de 5 240 mAh emmagasine plus d’énergie et offre une autonomie décuplée. Celle-ci peut atteindre 25 heures en lecture vidéo continue et se recharge rapidement à une puissance de 90 W (50 W sans fil).

Mais la véritable force du Xiaomi 15 réside dans son appareil photo, conçu en partenariat avec le spécialiste de l’optique Leica. Un triple capteur de 50 mégapixels avec stabilisation optique d’image prend ainsi place à l’arrière et se voit secondé par un excellent traitement de l’image. En plus de sublimer toutes les photos de jour comme de nuit, ce dernier apporte une série de fonctionnalités pratiques pour les retoucher. Établi à partir de l’IA, l’outil est même capable de générer des éléments pour ensuite les incruster à vos clichés.

Le Xiaomi 15 fait aussi le plein de fonctionnalités pratiques basées sur l’IA comme le « Circle to search » // Source : Xiaomi

Vous préférez les vidéos aux photos ? Le Xiaomi 15 peut filmer jusqu’en 8K à 30 images par seconde. Une telle proposition est rare sur un modèle non Pro comme le Xiaomi 15.

Offre de précommande

Jusqu’au 31 mars, le Xiaomi 15 profite d’une belle offre de précommande sur la boutique en ligne Mi.com et sur Amazon. Ce nouveau smartphone est accessible dans sa version 256 Go à 903 euros au lieu de 1003 euros et s’accompagne en cadeau de :

une montre connectée Xiaomi Watch S4 ou Xiaomi Watch 2, dont la valeur est comprise entre 169,99 et 179,99 euros ;

une paire d’écouteurs Redmi Buds 6 Pro d’une valeur de 79,99 euros ;

un bonus reprise de 200 euros ;

un coupon de 100 euros pour les nouveaux clients Xiaomi.

Le site officiel de la marque propose également un modèle exclusif en coloris Light Silver avec 512 Go de stockage, pour 1003 euros au lieu de 1103 euros.

Xiaomi 15 Ultra : un photophone de 200 mégapixels à haute performance

Modèle Ultra oblige, Xiaomi a mis le paquet sur la partie photo du Xiaomi 15 Ultra. Quatre capteurs de haute volée, conçus en partenariat avec Leica, prennent ainsi place au cœur d’un élégant bloc circulaire :

un capteur principal de 1 pouce stabilisé optiquement et capturant à 50 mégapixels avec 4 distances focales différentes : 23, 28, 35, 46 mm ;

un second capteur de 50 mégapixels adossé à un téléobjectif de 70 mm avec OIS, le tout faisant aussi office de macro ;

un troisième capteur de 200 mégapixels avec un objectif périscope de 100 mm capable de zoomer x8,6 en optique avec OIS ;

un dernier capteur de 50 mégapixels pour les prises de vue à ultra grand-angle.

Le tout est épaulé par un puissant traitement de l’image chargé de magnifier automatiquement toutes les photos et vidéos. De nuit comme de jour, Xiaomi promet un rendu intense, lumineux et réaliste.

Grâce à ses capteurs à haute définition et à un excellent retraitement de l’image, les photos prises de nuit sont sublimées // Source : Xiaomi

Si le Xiaomi 15 Ultra se distingue sur le plan de la photo, il fait aussi le bonheur des adeptes de jeux et de sVOD. Ce smartphone premium embarque à ce titre un écran AMOLED 2K LTPO de 6,73 pouces et dispose d’une connectivité 5G, Wi-Fi 7 et Bluetooth 6.0. Une configuration parfaite pour une fluidité à toute épreuve.

Malgré un tel niveau d’équipement, le Xiaomi 15 Ultra s’avère encore plus endurant que ses prédécesseurs. Une prouesse liée à la bonne performance énergétique du SoC Snapdragon 8 Elite et à une large batterie en carbone-silicium de 5 410 mAh supportant la charge rapide 90 W en filaire, 80 W en sans fil et 18 W en inversée.

Offre de précommande

Xiaomi lance son dernier smartphone premium avec une offre de précommande des plus attractives. Jusqu’au 31 mars, le Xiaomi 15 Ultra est proposé avec :

une remise immédiate de 100 euros ;

un kit de photographie d’une valeur de 199 euros offert ;

jusqu’à 300 euros de bonus en cas de revente de son ancien smartphone ;

100 euros de coupon supplémentaire pour les nouveaux clients Xiaomi.

La version 512 Go revient alors à 1403 euros (1103 euros avec la reprise). La variante 1 To est quant à elle affichée à 1603 euros (1303 euros avec la reprise).