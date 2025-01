Huawei lance le Huawei Mate X6 robuste et ultra-fin avec plus de 300 euros d’avantages

Lancé à 1999 euros, le tout nouveau smartphone pliant de Huawei, le Mate X6, a tout pour plaire : un design hors norme, une fiche technique soignée, et surtout une très belle offre de lancement.

Dans la galaxie des smartphones pliants, Huawei se place comme un acteur incontournable. Et pour sa dernière mouture, Huawei a particulièrement soigné son produit, tant sur le fond que sur la forme.

Design élégant et robuste et fiche technique impeccable, ce nouveau smartphone ne fait pas de compromis… Sauf sur son prix. Pour l’achat du Huawei Mate X6, le constructeur vous offre une Huawei Watch GT4 et une remise de 10 % grâce au code A10FAX6.

Découvrez le Huawei Mate X6 en promotion A10FAX6

Un look inimitable

Avec le Mate X6, Huawei n’exhibe pas seulement son savoir-faire technique et la solidité de ses smartphones pliants. Ce produit est aussi une réussite en matière de design et de raffinement. À l’arrière, le constructeur a placé un élégant module photo rond cerclé d’un bord doré. L’ensemble s’intègre à un dos en cuir végan disponible en deux coloris : rouge nébuleux et noir.

Très fin lorsqu’il est déplié, seulement 4,6 mm, il parvient également à ne pas dépasser le centimètre d’épaisseur lorsqu’il est plié en deux. Un fin gabarit qui se ressent aussi sur la balance, puisqu’elle affiche à peine 239 grammes.

À l’extérieur, le Huawei Mate X6 affiche une dalle OLED de 6,45 pouces. À l’intérieur, c’est un bel écran OLED de 7,93 pouces qui s’ouvre à vous. Les deux profitent de la technologie LTPO qui adapte le taux de rafraichissement au contenu affiché. Enfin, les deux parties du smartphone sont reliées par un tout nouveau système de charnière qui cache encore mieux la pliure quand le smartphone est ouvert et qui résiste bien mieux aux ouvertures répétées.

La nouvelle charnière du Huawei Mate X6 garantit une meilleure résistance dans le temps. // Source : Huawei.

Pour assurer enfin que les écrans du Huawei Mate X6 ne subissent pas les aléas de la vie, le fabricant les a équipés d’un verre Kunlun de 2 ᵉ génération, conçu pour résister aux chocs et aux rayures. Le constructeur a par ailleurs certifié son Huawei Mate X6 de la norme IPX8 qui lui assure une résistance aux éclaboussures et à l’eau.

Le meilleur de Huawei dans un écrin exceptionnel

S’il est beau à l’extérieur, le Huawei Mate X6 est également puissant à l’intérieur. D’abord, par son processeur Kirin 9020, le plus puissant chez Huawei à l’heure actuelle. Ce dernier permet de soutenir une interface EMUI 15.0 au meilleur de sa forme. Ensuite, par la configuration généreuse de 12 Go de RAM et 512 Go de mémoire de stockage par défaut. L’ensemble promet de l’espace pour vos fichiers et de la rapidité lors de la navigation.

Le Huawei Mate 6X en coloris noir. // Source : Huawei

Le Huawei Mate X6 est par ailleurs à l’aise pour la photo avec un triple capteur arrière de 50+40+48 mégapixels épaulé par un capteur Ultra Chroma XMAGE. Son utilité ? Améliorer la fidélité des couleurs et des contrastes pour des clichés proches de la réalité.

Côté autonomie, le Huawei Mate X6 possède une batterie de 5 110 mAh compatible avec la charge rapide filaire 66 W et sans fil 50 W. Des performances qui lui assurent de se charger en moins d’une heure, mais aussi de tenir jusqu’à deux jours en utilisation modérée.

Le Huawei Mate X6 est fin et léger. // Source : Huawei

Pour parfaire le tout, Huawei a installé son interface maison EMUI 15. Et pour profiter des services Google, la marque les met à disposition via une boutique alternative facile à installer qui regroupe toutes vos applications préférées.

Aurora Store : une alternative au Google Play Store

S’il existe plusieurs alternatives aux services Google pour les smartphones n’en étant pas équipés, l’Aurora Store reste la plus accessible sur les smartphones Huawei.

Téléchargeable depuis la HUAWEI AppGallery, cette alternative au Google Play Store permet de récupérer toutes vos applications préférées en un clic depuis votre smartphone Huawei. Une fois installées, les applications sont aussi mises à jour régulièrement.

Projet open source, l’Aurora Store est l’une des alternatives les plus sécurisées pour accéder facilement à vos applications habituelles.

Un lancement en grande pompe

Pour fêter le lancement de son nouveau flagship, Huawei met les petits plats dans les grands. En plus d’une Huawei Watch GT4 offerte lors de la commande, le fabricant vous permet de profiter de 10 % de réduction grâce au code A10FAX6. Ce qui représente une réduction de presque 200 euros et fait ainsi passer le smartphone à 1799,10 euros. Le smartphone est disponible à l’achat en ligne, au FlagShip Store de Paris Opéra et chez les revendeurs comme Amazon ou Boulanger.