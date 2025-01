Huawei donne une correction visuelle à l’iPhone 16 Pro Max avec le quatrième capteur du Mate X6

Huawei a présenté son Mate X6, un smartphone pliant au format fold qui intègre un tout nouveau capteur.

Huawei Mate X6 // Source : ElR – Frandroid

Lors d’un évènement parisien, j’ai pu mettre la main sur le Mate X6 de Huawei. Équipé d’un écran externe de 6,45 pouces et d’un écran interne de 7,93 pouces, il offre une zone d’affichage un poil plus grande que le Magic V3.

Pour autant, ses dimensions sont un peu plus petites en largeur et identiques en hauteur. En épaisseur, ça se joue au dixième de millimètre. On salut donc la prouesse puisque le Magic V3 nous avait bien impressionné lors de sa sortie. Huawei est bien placé sur la compacité de son smartphone pliable.

La prise en main est confortable et son poids n’est pas excessif pour ce format (239 grammes). Une coque avec pied intégré est disponible en option. Elle facilite l’utilisation de l’appareil sur une table.

Huawei Mate X6 // Source : ElR – Frandroid

En photo, le capteur qui change tout

Mais ce qui nous intéresse le plus se situe au dos du Mate X6. C’est l’immense module photo que l’on pourrait dire « à la chinoise » tant il n’y a que les constructeurs de l’Empire du Milieu pour affubler leurs appareils d’immenses blocs optiques.

Sur le Mate X6, il compte quatre objectifs, ou plutôt trois conventionnels et un bonus :

un grand-angle de 50 Mpx à focale variable (f/1,4-f/4,0)

un ultra grand-angle de 40 Mpx (f/2,2)

un téléobjectif x4 de 48 Mpx (f/3,0)

Huawei fait moins de concessions que la concurrence sur le volet photo de son smartphone pliable et il y ajoute même une technologie matérielle maison : l’Ultra Chroma Camera.

Huawei Mate X6 // Source : ElR – Frandroid

Ce capteur supplémentaire est là pour capturer les vraies couleurs des choses en travaillant de concert avec les trois autres capteurs. Quelle que soit la situation, le Mate X6 doit donc reproduire les couleurs avec fidélité.

Grâce à quelques ateliers installés sur le lieu de la présentation, j’ai pu juger par moi-même de l’efficacité de ce capteur… et j’ai été bluffé.

Le Mate X6 fait passer l’iPhone pour un daltonien

Armé d’un Mate X6 et de mon iPhone 16 Pro Max, j’ai donc satisfait à tous les tests proposés en comparant les résultats des deux appareils.

Le premier atelier étalait tout un tas d’éléments rouges sur un fond rouge. Un exercice particulièrement ardu pour les smartphones, d’autant que l’appartement dans lequel nous étions était baigné de soleil, poussant les reflets. Bref, les conditions n’étaient pas optimales.

Et au jeu de la comparaison c’est une première claque qu’assène Huawei. Le résultat est plus contrasté, plus saturé chez le constructeur chinois et le différentes gradations de rouge sont mieux rendues et (il faut me croire sur parole) correspondent plus à ce qu’il nous était donné de voir.

iPhone 16 Pro Max Huawei Mate X6

L’autre atelier était là pour démontrer la puissance du capteur ultra chroma. D’un côté le Mate X6, de l’autre n’importe quel téléphone. En dessous, un rouleau coloré et une led dont on peut faire varier la couleur. Le but est de constater si le téléphone testé parvient à bien reproduire les couleurs affichées.

À ce jeu, le Mate X6 est aussi un champion. Clairement l’iPhone 15 Pro posé ici est presque daltonien. Nous avons répété l’opération avec un Magic 7 Pro de Honor et là, les résultats sont plus serrés avec tout de même un petit avantage pour le Mate X6, légèrement moins saturé.

Enfin, un troisième point de test était plongé dans le noir. Une scène comptant quelques objets y était éclairée par une lumière bleue. Et ça va parler à tous ceux qui prennent des photos en soirée avec lumières vacillantes et spots à gogo. C’est extrêmement compliqué d’obtenir un bon rendu avec un tel cadre.

Ici, le capteur ultra chroma de Huawei vient corriger la colorimétrie pour ne pas rendre une image bleue, mais faire ressortir les couleurs véritables des objets.

L’exercice est aussi intéressant, mais on observe quelques imperfections, notamment sur la tomate qui comporte quelques zones grillées par la lumière. Néanmoins, le résultat est tout de même à mille lieues du rendu de l’iPhone 16 Pro Max.

iPhone 16 Pro Max Huawei Mate X6

Le Mate X6 fait envie, il est moins cher, mais toujours sans services Google

Coutumier du fait, Huawei innove toujours très fort en photo sur smartphone. D’ailleurs, ce n’est pas pour rien que vous l’aviez élu meilleur en photo face au Galaxy S24 Ultra lors de notre sondage à l’aveugle. Le Mate X6 apporte une nouvelle pierre avec son ultra chroma qui s’avère être bien plus qu’un gadget. Une belle évolution qui malheureusement se retrouve sur un appareil difficilement recommandable.

Comme tous les smartphones Huawei depuis quelques années, il fonctionne sous EMUI 15 et n’a pas les services Google. Sans ces brisques de sécurité, impossible d’accéder au PlayStore, par exemple. Huawei montre bien des alternatives, mais jamais je n’irai installer mes applications bancaires à partir d’apk, par exemple.

Et à cela, il faut ajouter le prix demandé par Huawei : 1999 euros. C’est toujours 200 euros de moins que le Mate X3, son prédécesseur. Un effort tarifaire qui place le Mate X6 au même niveau que les Magic V3, Pixel 9 Pro Fold et Galaxy Z Fold 6.