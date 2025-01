Le Huawei Mate X6 arrive en France à un prix invraisemblable

Huawei se place au-dessus des concurrents avec son nouveau fleuron en France, le Huawei Mate X6.

À quel prix peut-on commercialiser une vitrine technologique ? Sur un marché premium dominé par Apple qui ne monte pas au-dessus de 1479 euros pour son iPhone 16 Pro Max 256 Go et Samsung à 1799 euros pour son Galaxy Fold 6 lancé à la mi-2024.

Quelle place peut réussir à occuper Huawei, qui doit encore panser les plaies de ses mésaventures avec les États-Unis et Google ?

Le fabricant nous donne sa réponse avec le lancement du Huawei Mate X6 en France.

Une vitrine technologique à 1999 euros

1999 euros, c’est le prix qu’il sera dur d’avaler pour ce Huawei Mate X6, malgré une fiche technique qui semble très impressionnante.

Il s’agit d’un smartphone pliable ultrafin de 9,9 mm replié pour 4,6 mm déplié, avec un poids de 239 grammes. Il propose un écran principal de 7,93 pouces Oled LTPO 1-120Hz 2440 x 2240 pixels, et un écran externe de 6,45 pouces Oled LTPO 1-120 Hz 2440 x 1080 pixels.

Huawei évoque une batterie de 5110 mAh compatible SuperCharge (66W), un appareil photo à quatre module à l’arrière dont un téléobjectif, un grand angle et un ultra grand angle.

Le téléphone embarque 512 Go de stockage et 12 Go de RAM, sans possibilité d’y ajouter une carte mémoire.

Comme souvent, Huawei n’évoque pas le SoC intégré à son smartphone, puisque c’est le sujet le plus sensible dans sa bataille juridique avec les États-Unis. Il s’agirait apriori d’un Kirin 9020, qui serait plus performant que le Snapdragon 8+ Gen 1 de 2022.

Une offre de lancement pour adoucir

Comme Huawei en a l’habitude, une offre de lancement permet de réduire psychologiquement la facture du produit.

Pour l’achat d’une Huawei Mate X6, Huawei offre une montre connectée Huawei Watch GT4 41 ou 46 mm. Une montre lancée à 250 euros en 2023.