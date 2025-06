L’Apple Watch de Huawei qui embarque un tensiomètre devient un super deal grâce à cette offre

Huawei a commercialisé la Watch D2 l’année dernière, une montre de santé particulièrement complète. Elle profite de fonctions avancées de suivi de santé, et va jusqu’à intégrer un tensiomètre. Intéressé ? Sachez qu’en ce moment, elle est proposée dans un pack à prix attractif sur Amazon.

La Huawei Watch D2 // Source : Huawei

En sortant sa Huawei Watch D, il y a trois ans, Huawei proposait l’une des montres de santé les plus complètes du marché. Le constructeur a renouvellé sa génération l’an passé avec la Watch D2, qui garde son tensiomètre, avec un design un peu plus compact et plus polyvalent. Cette montre se présente comme un véritable compagnon de santé du quotidien. Et si vous cherchez à avoir des informations complète sur votre santé, celle-ci se trouve dans un pack avec 80 euros de réduction.

Pourquoi on recommande la Huawei Watch D2 ?

Pour la mesure précise de la tension artérielle

Bon suivi de la fréquence cardiaque et suivi santé très complet

Un écran lumineux et une navigation intuitive

En ce moment, Amazon propose la nouvelle Huawei Watch D2 dans un pack avec des FreeBuds 5i pour 379,99 euros au lieu de 459,99 euros de base.

Un design imposant au poignet, mais pratique

Tout comme son prédécesseur, la Huawei Watch D2 affiche des dimensions plus généreuses que les autres montres connectées du marché. La marque a tout même revu son design, avec un look plus passe-partout et bien moins médical. L’ensemble semble assez solide, mais n’est pas étanche et ne pourra donc pas être utilisée pour la natation.

À l’avant, on retrouve une dalle Amoled allongée et rectangulaire de 1,82 pouce. Cette surface facilite la lecture des informations affichées et la luminosité est exceptionnelle, jusqu’à être légèrement gênante durant le repos, même à son niveau minimum. On a un cadran parfaitement lisible, même en plein soleil. Le mode Always-On est aussi de la partie. Concernant la navigation, elle est intuitive à l’utilisation.

On regrette toutefois que certaines fonctionnalités soient restreintes pour les non-utilisateurs de smartphones de la marque Huawei, et le manque d’applications compatibles.

La santé avant tout

Là où la gamme D se démarque des autres montres connectées de Huawei, ce sont les mesures de santé embarquées. On y retrouve notamment un capteur ECG, un capteur optique de mesure de fréquence cardiaque, un capteur de température cutanée… Mais surtout de mesurer la tension artérielle. C’est là toute l’originalité de cette montre connectée : elle intègre un véritable tensiomètre au poignet. Comment ? Le bracelet intègre une sorte d’airbag qui vient exercer une pression sur le bracelet automatiquement afin de mesurer la tension artérielle… comme chez le médecin ! Et la mesure semble juste.

Autrement, on retrouve des programmes sportifs pertinents visant à accompagner l’utilisateur dans sa progression. Le GPS est correct, mais n’est pas des plus précis. Le suivi de la fréquence cardiaque offre une meilleure précision. Enfin, pour l’autonomie, elle a pu tenir durant quatre jours complets d’utilisation sans recharge dans notre test.

Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test sur la Huawei Watch D2.

Afin de comparer la Huawei Watch D2 avec d’autres modèles, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures montres connectées du moment !

