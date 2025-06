La nouvelle Apple Watch façon Huawei est déjà un super deal après 20 % de remise

Fine, lĂ©gère, avec un Ă©cran AMOLED qui claque et une autonomie Ă faire pâlir la concurrence : la Watch Fit 4 de Huawei veut prouver qu’il n’est plus nĂ©cessaire de mettre 300 euros pour avoir une bonne montre connectĂ©e au poignet. Et pour son rĂ©cent lancement, la Watch Fit 4 Ă le droit Ă une rĂ©duction sur son site officiel et chez Boulanger qui permet de l’obtenir Ă 139 euros au lieu de 169 euros

La Huawei Watch Fit 4 // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

Il y a encore quelques annĂ©es, les montres connectĂ©es Ă petit prix Ă©taient des gadgets. Peu lisibles, lentes, avec des capteurs fantaisistes et une autonomie aux abonnĂ©es absents. Mais Huawei a sĂ©rieusement changĂ© la donne avec sa gamme Watch Fit, qui allie Ă©lĂ©gance, fonctionnalitĂ©s sportives solides et confort d’utilisation. Cette quatrième itĂ©ration affine la recette sans gonfler le prix, et ça mĂ©rite qu’on s’y arrĂŞte. Et en s’inscrivant Ă une newsletter chez Huawei, 30 euros de rĂ©duction vous seront offert, idem chez Boulanger avec un abonnement (gratuit) à « Le Club« .

Les points forts de cette Hauwei Fit 4

Un Ă©cran AMOLED 1,82 pouce ultra-lumineux

Une autonomie d’une dizaine de jours

Un suivi complet, sommeil, SpO2, fréquence cardiaque, stress et plus

Au lieu de 169 euros, la Huawei Watch Fit 4 est aujourd’hui disponible en promotion Ă 139 euros sur le site de Huawei ou chez Boulanger.

Un bel Ă©cran et un format qui tient au poignet

DĂ©passez l’ordinaire : la HUAWEI WATCH FIT 4 Pro est conçue pour relever tous les dĂ©fis Cette montre ultra-fine et lĂ©gère en titane et verre saphir permet une analyse professionnelle des sports d’extĂ©rieurs : cartes de golf intĂ©grĂ©es, suivi d’itinĂ©raires pour les sports nautiques, cartes de contour hors ligne pour le trail… Le tout jusqu’Ă 10 jours d’autonomie.

La Huawei Watch Fit 4 mise sur un design rectangulaire moderne, inspirĂ© du look Apple Watch, sans en pomper l’intĂ©gralitĂ© des codes. Son châssis en aluminium est fin, lĂ©ger, et disponible en plusieurs coloris (vert, rose, noir). L’écran AMOLED de 1,82″ s’étale sur toute la façade avec une excellente luminositĂ© (jusqu’à 1 500 nits), idĂ©ale pour consulter ses stats en extĂ©rieur ou simplement checker ses notifs sans forcer sur les yeux.

Sous le capot, pas de système Wear OS ici, mais HarmonyOS, bien optimisé. L’interface est fluide, réactive, avec des transitions douces et une navigation intuitive. Les watchfaces sont personnalisables, et Huawei propose aussi de petits widgets pratiques (météo, musique, alarmes…).

Malgré sa finesse, la montre ne fait pas l’impasse sur la résistance : certifiée 5 ATM, elle peut vous suivre à la piscine, sous la pluie, ou lors d’une séance de sport bien musclée. Et le bracelet en silicone, hypoallergénique, se fait vite oublier.

Des capteurs sérieux et une autonomie impressionnante

CĂ´tĂ© suivi, la Watch Fit 4 reprend le meilleur des montres plus haut de gamme : analyse du sommeil dĂ©taillĂ©e, suivi du stress, frĂ©quence cardiaque en continu, SpO2, cycles menstruels, tout y est. Et pour le sport, Huawei propose plus de 100 modes d’entraĂ®nement, avec dĂ©tection automatique des activitĂ©s comme la marche ou la course.

Le GPS est intégré pour un suivi plus précis lors des sorties sans téléphone. Et la montre affiche des données détaillées post-activité, comme la VO2Max ou la récupération. Ce n’est pas du niveau Garmin, mais largement suffisant pour 95 % des utilisateurs.

Et surtout, l’autonomie monte jusqu’à 10 jours en usage classique, avec sept jours en usage un peu plus intensif. La charge rapide permet de récupérer une journée en cinq minutes, ce qui fait une vraie différence au quotidien.

