Test de la Razer DeathAdder V4 Pro : tout simplement la meilleure ?

La souris gaming Razer DeathAdder V4 Pro est le fleuron de la gamme du constructeur singapourien. Reprenant l’exacte forme des précédentes itérations, mais avec quelques grammes en moins, elle embarque un tout nouveau capteur optique rempli de promesses. Razer la présente d’ailleurs comme “la plus grande avancée technologique de la décennie”. Rien que ça !

En plus du capteur, ce sont aussi les interrupteurs, la molette, l’autonomie ainsi que la liaison sans-fil qui progressent. On note d’ailleurs l’arrivée d’un nouveau dongle, plus imposant, et qui propose un taux d’interrogation de 8 000 Hz tout en apportant un retour visuel intéressant sur l’état de la souris.

En bref, en dehors de la coque, tout semble amélioré ou revu, et cela, sans affecter trop fortement le prix de vente qui atteint quand même la coquette somme de 180 euros à la sortie. Un prix élevé, bien que la DeathAdder V4 Pro s’adresse avant tout aux joueurs les plus exigeants et adeptes de l’esport.

Fiche technique

Des ajustements pour atteindre la perfection

Cela ne vous aura pas échappé avec nos clichés, la DeathAdder V4 Pro ne cherche pas à se démarquer visuellement du modèle précédent. Elle conserve en réalité la même forme ergonomique. Chose qui n’est pas pour nous déplaire, tant son format est agréable et se positionne parfaitement au creux de la main (des droitiers uniquement). Notre exemplaire de test, tout de noir vêtu, se pare d’un plastique lisse très agréable et des grips autocollants sont toujours fournis dans la boîte.

Source : Edouard Patout pour Frandroid

Parmi les nouveautés et améliorations, notons que cette V4 Pro s’allège nettement et pèse seulement 56 g. Cela en fait l’une des plus légères du marché actuel et lui permet de se faire complètement oublier une fois en main. De façon générale, l’ergonomie et le confort de cette nouvelle DeathAdder sont tous deux réussis et la rendent particulièrement agréable à manipuler au quotidien.

Source : Edouard Patout pour Frandroid

Les deux clics principaux gagnent en réactivité, grâce à une course revue et certainement aux nouveaux interrupteurs optiques de quatrième génération. L’amélioration est ici particulièrement notable et cela vient tout simplement corriger l’un des rares défauts de la DeathAdder V3 Pro. La molette évolue aussi et passe, elle aussi, à une activation optique, censée améliorer la fiabilité du défilement et sa réactivité.

Source : Edouard Patout pour Frandroid

Concrètement, cette molette propose des crans peu marqués, mais semble effectivement plus fiable dans l’enregistrement du défilement en éliminant les défilements inverses et les crans non marqués. Le clic central est quant à lui parfaitement marqué et tout aussi audible que les clics principaux.

Source : Edouard Patout pour Frandroid

La DAV4 est une souris globalement bruyante, exception faite de ses deux boutons latéraux, plus discrets. Ces derniers ont par ailleurs été légèrement retravaillés et sont désormais séparés pour mieux les distinguer. Il s’agit encore une fois d’une demande de nombreux possesseurs du modèle V3.

Source : Edouard Patout pour Frandroid

Pour finir, un rapide coup d’œil sous la souris nous permet d’entrevoir la dernière différence physique avec la DeathAdder V3 Pro. Le capteur optique s’installe toujours en position centrale et est là encore accompagné d’un bouton d’alimentation permettant la bascule entre les profils de sensibilité. En revanche, les patins PTFE ont été retravaillés et sont maintenant beaucoup plus grand, afin d’assurer une meilleure glisse à la souris.

Un nouveau dongle tout mignon

La DeathAdder V4 Pro est la première souris de la marque à profiter du nouvel adaptateur HyperSpeed de seconde génération. Prenant la forme d’une demi-sphère très élégante, et bien qu’il soit un peu plus imposant, il assure à la souris une liaison sans-fil avec un polling rate de 8 000 Hz. De plus, il intègre désormais trois indicateurs lumineux qui donnent en un coup d’œil l’état de la connexion, de la batterie et du taux d’interrogation.

Source : Edouard Patout pour Frandroid

Ce nouveau dongle assure une liaison fiable, grâce notamment à des antennes retravaillées. Aucune latence, ni aucun problème de connectivité n’a été constaté lors de notre test, alors que l’adaptateur était positionné à environ 30 cm de la souris. Certains regretteront toutefois peut-être l’absence, maintenant habituelle, de liaison Bluetooth.

Source : Edouard Patout pour Frandroid

L’autonomie s’améliore aussi, pour atteindre jusqu’à 120 heures, en sans-fil et avec un polling rate de 1 000 Hz. Durant notre test, nous avons effectivement constaté l’amélioration de l’autonomie par rapport à la DAV3 Pro. Concrètement, la souris perd un peu moins de 10 % de batterie par jour d’utilisation (approximativement 12 heures). Elle pourra ainsi tenir aisément plus d’une semaine, même avec une utilisation intensive. Attention cependant : à 8 000 Hz, l’autonomie s’effondre fortement.

Des performances de haut vol, tout simplement

C’est sans grande surprise que Razer fait aussi évoluer le capteur de sa souris phare. Place désormais au Focus Pro 45K de seconde génération. Au menu : jusqu’à 45 000 DPI, une vitesse de 900 IPS et la capacité d’encaisser des accélérations de 85 G. De beaux chiffres pour le marketing, qui ne changeront en réalité pas grand-chose par rapport au Focus Pro 30K déjà excellent.

Source : Edouard Patout pour Frandroid

La DeathAdder V4 Pro est donc parfaitement taillée pour le jeu compétitif, où elle excelle. Son capteur lui permet d’assurer un suivi sans faille du moindre mouvement, et ce, même sur les titres les plus exigeants tels que les FPS. En y ajoutant une glisse impeccable et des clics principaux à présent plus réactifs, on profite d’une souris tout simplement excellente.

Source : Edouard Patout pour Frandroid

On ne le répètera jamais suffisamment, mais sur le marché actuel, toutes les souris haut de gamme se valent en termes de performances brutes. Razer parvient ici à élever un peu le débat en proposant de nombreuses fonctionnalités avancées et liées à ce nouveau capteur. On en reparle dans la partie suivante.

Des réglages à foison

Au-delà de ses performances exemplaires, la DeathAdder V4 Pro se démarque par les nombreuses possibilités de personnalisation offertes par Synapse, le logiciel-pilote commun à tous les périphériques de la marque. Sans grande surprise, tous les boutons, à l’exception du clic principal, peuvent être associés aux fonctionnalités de notre choix. La liste est longue, allant des fonctions liées au système en incluant les macros et les outils IA introduit récemment par la marque. Même l’adaptateur sans-fil a droit à quelques options puisqu’il est possible de modifier l’indicateur associé à chacun des trois LED. Quelques réglages liés à l’autonomie sont également proposés dans un onglet dédié.

C’est surtout le capteur qui profite des réglages les plus intéressants et les plus complets. Chaque profil peut embarquer cinq paliers de sensibilité différents, ajustable au DPI près, tout en permettant de décorréler les axes X et Y. Le polling rate est, lui aussi, ajustable et Synapse permet même d’utiliser un taux d’interrogation différent lorsqu’un jeu est lancé. Autre point intéressant : la possibilité d’ajuster automatiquement la sensibilité du capteur en « copiant » celle d’une autre souris branchée au PC.

Enfin, la DeathAdder V4 Pro intègre aussi quelques fonctionnalités apparues sur le modèle V3 HyperSpeed et qui raviront les joueurs les plus exigeants. Par exemple, il est possible d’activer une courbe de sensibilité dynamique (et personnalisable) qui ajuste en temps réel le comportement du capteur en fonction de la vitesse des déplacements. Un second module permet quant à lui de corriger l’angle du capteur, assurant ainsi aux prises en main atypiques de profiter de déplacement du curseur et la visée plus cohérents.

La DeathAdder V4 Pro est, à date, et parmi les modèles passés entre nos mains, celle qui propose la personnalisation la plus poussée. Aucune autre référence ne dispose d’autant de réglages liés au fonctionnement même de son capteur. Cela marque d’ailleurs nettement son positionnement haut de gamme et à destination de l’esport.

Prix et disponibilité de la souris Razer DeathAdder V4 Pro

La souris Razer DeathAdder V4 Pro est disponible au prix conseillé de 180 euros.