Tout simplement la meilleure offre du moment sur un classique : le Samsung Galaxy S24 est à -200 € chez Amazon

Le Samsung Galaxy S24 est le modèle le plus abordable de la dernière génération de smartphone de la marque coréenne. Encore plus abordable avec cette réduction de 22% chez Amazon.

Samsung Galaxy S24 // Source : Chlo̩ Pertuis РFrandroid

C’est le moment de se faire plaisir chez Amazon avec cette offre sur le Samsung Galaxy S24. L’occasion de se procurer un bon smartphone, récent qui plus est puisqu’il est sorti le 17 janvier 2024. Vous vous garantissez ainsi un appareil avec un bon suivi et des performances à la hauteur de la réputation de la marque. Seul petit bémol sur l’offre : le smartphone ne pourra pas être là à temps pour Noël, il faut compter environ un mois avant la livraison.

Les points forts du Samsung Galaxy S24

Un design unique avec un gabarit miniature et des finitions aux petits oignons

Un affichage maîtrisé de bout en bout et une super luminosité

Samsung assure 7 ans de mise à jour sur le Galaxy S24

Avec la promotion du moment sur le Samsung Galaxy S24, vous avez le meilleur prix actuel sur le marché : 699,99 euros au lieu de 899 euros.

Tant de puissance dans un si petit gabarit

Entendons-nous bien, le Samsung Galaxy S24 n’est pas un mini smartphone, mais il cache une bien grande puissance dans des dimensions plutôt compactes. Il mesure 147 x 70,6 x 7,6 mm pour 167g. À titre de comparaison, le Google Pixel 9 fait 152,8 x 72 x 8,5 mm pour 198g et l’iPhone 16 fait 147,6 x 71,6 x 7,8 mm pour 170 grammes. Il est donc plus petit que ses deux principaux concurrents.

Pourtant, il arrive à afficher un écran de grande qualité, une dalle OLED LTPO de 6,2″ qui affiche de la Full HD+, 2430 x 1080 pixels, avec une fréquence de rafraîchissement adaptative variant entre 1 et 120 Hz. On aurait peut-être aimé une définition un peu plus élevée, mais en l’état, le résultat est on ne peut plus convaincant.

Une puissance suffisante pour un usage quotidien

À l’intérieur du Samsung Galaxy S24, vous retrouvez un processeur Exynos 2400. Sa puissance est correcte, mais ça aurait été un peu mieux s’il était équipé de la puce du S24 Ultra, la Snapdragon 8 Gen 3. Ça lui aurait permis d’avoir un coup de boost bienvenu pour une meilleure expérience utilisateur.

La puce a un impact sur l’autonomie, qui fait qu’il tient une journée. C’est correct, là aussi, même si Samsung ne fournit pas le chargeur 2W compatible. Côté photo, vous avez trois capteurs de 50, 12 et 10 Mpx permettant de filmer, au max, en 8K@30 fps. Là où Samsung fait fort, c’est sur la partie logiciel avec Android 14 + la surcouche One UI 6.1 et surtout 7 ans de mises à jour garanties.

Si vous souhaitez avoir plus de détails sur le Samsung Galaxy S24, tout est expliqué dans son test complet, partie par partie.

