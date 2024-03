One UI 6.1 : Samsung s’est lâché sur la taille de la mise à jour

On sait désormais quelle est la taille du téléchargement pour One UI 6.1... et en l'occurrence la nouvelle version du logiciel des smartphones Samsung est loin d'être un modèle de légèreté.

Comme prévu, Samsung commence à déployer la dernière version de son logiciel One UI sur plus de smartphones et tablettes Galaxy, notamment pour en faire profiter les modèles haut de gamme lancés l’année dernière. Ce déploiement s’inscrit dans le cadre du processus habituel de Samsung en matière de mises à jour logicielles… à ceci près qu’avec One UI 6.1, qui nous intéresse aujourd’hui, Samsung a changé de mode opératoire.

D’ordinaire, entre les grosses mises à jour majeures accompagnant l’arrivée de chaque nouvelle version d’Android, Samsung se contente de deux mises à jour mineures (en plus des patchs de sécurité). One UI 6.1 aurait dû être l’une de ces deux petites updates, mais c’était sans compter sur la plateforme Galaxy AI qu’elle vient installer sur les smartphones d’ancienne génération éligibles. En conséquence, One UI 6.1 n’est pas vraiment ce que l’on pourrait appeler un modèle de légèreté : elle pèse à elle seule plus qu’Android 14 et One UI 6.0 combinés.

Une mise à jour mineure qui se pose là

Il faut en effet compter 3 Go pour One UI 6.1, soit près de 1 Go de plus que One UI 5.1 l’an dernier. Comme indiqué plus haut, le volume de cette nouvelle mise à jour n’est pas anodin, il est en bonne partie lié à l’arrivée de l’expérience Galaxy AI sur les « anciens » smartphones de Samsung. Pour eux, One UI 6.1 équivaut ainsi, quasiment, à une mise à jour majeure du système.

Le déploiement de cette (grosse) nouveauté sur plus de smartphones et tablettes rend l’arrivée de One UI 6.1 un peu plus excitante que celle de One UI 5.1 en son temps. Un cas de figure qu’il faut savourer, car il est peu probable que Samsung lance chaque année une toute nouvelle plateforme comme Galaxy AI, capable de changer la donne sur ses appareils.

Pour rappel, One UI 6.1 arrive ce 28 mars, notamment sur les différents appareils de la gamme Galaxy S23, mais aussi sur les Galaxy S23 FE, les Galaxy Z Fold 5, les Galaxy Z Flip 5, ou encore sur les tablettes Galaxy Tab S9.