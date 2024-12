Le tout nouveau Samsung Galaxy S24 FE est bien plus intéressant dans ce bundle à -20 %, avec les Galaxy Buds FE

Avec son smartphone Galaxy S24 FE et ses Ă©couteurs sans fil Galaxy Buds FE, Samsung s’adresse aux personnes ayant un budget plus restreint qui souhaitent tout de mĂŞme s’offrir des produits suffisamment performants, malgrĂ© quelques concessions. Actuellement, ces deux rĂ©fĂ©rences sont incluses dans un pack affichĂ© Ă 699,99 euros au lieu de 849,99 euros chez Auchan.

Au sein de la gamme de produits FE de Samsung, on trouve de bons smartphones et mĂŞme une paire d’Ă©couteurs sans fil affichĂ©s Ă des prix bien plus accessibles que les sĂ©ries plus prestigieuses de la marque. Par exemple, le tout rĂ©cent Samsung Galaxy S24 FE est bien moins onĂ©reux que les Galaxy S24 et S24+, et mĂŞme si sa fiche technique a Ă©tĂ© allĂ©gĂ©e, il n’est pas non plus dĂ©nuĂ© d’atouts. En ce moment, il est mĂŞme encore moins cher que d’habitude, inclus dans un pack avec les Samsung Galaxy Buds FE, le tout proposĂ© Ă moins de 700 euros.

Que propose ce pack Samsung ?

Un smartphone avec un design haut de gamme, de l’IA et de bonnes performances

Des écouteurs sans fil confortables avec réduction de bruit active

Un duo plus accessible

Initialement affichĂ© Ă 849,99 euros, le pack avec un Samsung Galaxy S24 FE (128 Go) et des Samsung Galaxy Buds FE est aujourd’hui proposĂ© Ă 699,99 euros chez Auchan. Pour vous donner une petite idĂ©e, le Samsung Galaxy S24 FE (128 Go) a Ă©tĂ© lancĂ© Ă 749 euros, mais est en ce moment vendu Ă 679 euros sur le site officiel, tandis que les Samsung Galaxy Buds FE sont actuellement disponibles Ă 99 euros, soit leur prix de lancement, sur le site de Samsung.

Un S24 FE aux faux airs de S24+

Au premier coup d’Ĺ“il, difficile de diffĂ©rencier le Samsung Galaxy S24 FE du S24+. Les deux rĂ©fĂ©rences arborent en effet les mĂŞmes tranches plates et angles arrondis. Mais quand on regarde le S24 FE de plus près, on note que les bordures sont plus Ă©paisses, notamment au niveau du menton, l’affichage occupant ici 88 % de la surface avant, contre 91,6 % pour l’écran du S24+. Une concession naturelle pour ce type de produit plus abordable. Mais globalement, le S24 FE est tout aussi Ă©lĂ©gant et bien construit que son aĂ®nĂ©, avec en bonus apprĂ©ciable une certification IP68 ainsi que du Gorilla Glass Victus II pour protĂ©ger l’Ă©cran.

S’agissant de cet Ă©cran, justement, nous avons droit Ă une dalle Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pouces, en 2 340 x 1 220 pixels. En l’absence de dalle LTPO, le S24 FE propose par ailleurs un taux de rafraĂ®chissement de 60 Hz ou 120 Hz selon vos usages, alors que le S24+ peut osciller entre 1 Ă 120 Hz, ce qui est tout de mĂŞme bien mieux pour l’autonomie. Le calibrage est toutefois bien soignĂ©, avec une belle luminositĂ© et une grande finesse d’affichage.

CĂ´tĂ© logiciel, One UI 6 est Ă la manĹ“uvre avec Android 14, et offre Ă©videmment une batterie de fonctions IA. Mention spĂ©ciale d’ailleurs pour les sept ans de mises Ă jour majeures garantis. Concernant ses performances, le S24 FE, animĂ© par un Exynos 2400e, se comporte très bien dans la majoritĂ© des usages, mais en jeu, c’est un peu moins satisfaisant. Pour la partie photo, le S24 FE s’Ă©quipe d’un capteur grand-angle de 50 Mpx, d’un ultra grand-angle de 12 Mpx et d’un tĂ©lĂ©objectif 3x de 8 Mpx ; les clichĂ©s sont de très bonne tenue avec le premier capteur, mais l’ultra grand-angle est bien plus Ă la peine. Enfin, son autonomie est très respectable et en usage mixte, on peut facilement atteindre les 15 heures. La charge est cependant limitĂ©e Ă 25 W, et cela se ressent avec presque 1 h 15 pour une charge complète…

Des true wireless pas chers, mais avec ANC

Les Samsung Galaxy Buds FE sont de leur cĂ´tĂ© des Ă©couteurs sans fil intra-auriculaires ronds et très compacts, dont on a aussi grandement apprĂ©ciĂ© la lĂ©gèretĂ© (5,6 g chacun). Ils ont Ă©galement l’avantage de bien se fixer dans la conque de l’oreille grâce Ă leurs petites ailettes. Bref, porter ces Galaxy Buds FE pendant plusieurs heures ne pose aucun problème puisqu’ils resteront tout Ă fait confortables. CĂ´tĂ© audio, les Galaxy Buds FE sont dĂ©nuĂ©s du codec « Hi-Fi » de Samsung, le SSC Hi-Fi, mais sont Ă©quipĂ©s de l’AAC et du SBC. On n’aura donc pas droit aux 24 bits ni Ă la qualitĂ© Dolby Atmos, mais Ă ce prix, c’est une concession Ă laquelle il faut s’attendre.

Chaque Galaxy Buds FE embarque par ailleurs un seul transducteur de 6,5 mm, et non deux, ce qui impacte forcĂ©ment la prĂ©cision du son. Au niveau de leur signature sonore, les Ă©couteurs mettent bien en avant les basses et nous font profiter d’un audio bien riche et profond. Les mĂ©diums sont bien prĂ©sents, un bon point pour les voix, mais les aigus sont trop en retrait. Pour ce qui est de la rĂ©duction de bruit active, celle-ci s’est rĂ©vĂ©lĂ©e plutĂ´t bonne lors de notre test : les bruits de moteurs et les sons graves ont Ă©tĂ© bien gommĂ©s, mais pour les sons plus aigus, c’est nettement plus inĂ©gal. Un mode « Son environnant », sorte de « mode transparence », est aussi de la partie. Enfin, concernant leur autonomie, les Galaxy Buds FE ont pu fonctionner durant six heures avec l’ANC activĂ©e lors de notre test. Un bon rĂ©sultat, donc. Pour la recharge, 10 mn suffisent pour rĂ©cupĂ©rer 33 % de la batterie, et il faut moins de 30 mn pour revenir Ă 100 %.

