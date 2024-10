Test Samsung S24 FE : une belle porte d’entrée chez les S24, mais qui arrive un peu tard

Le Samsung Galaxy S24 FE se veut la version la plus accessible de la prestigieuse famille coréenne, sans pour autant sacrifier la qualité et les performances. La formule est alléchante, mais elle arrive peut-être un peu tard.

Samsung Galaxy S24 FE // Source : Robin Wycke – Frandroid

Si la famille Galaxy brille par son design et ses performances, ces produits restent haut de gamme et donc très coûteux. Ainsi, le Galaxy S24 démarre à 899 euros et le S24+ (12 Go + 512 Go) atteint les 1289 euros. Avec le S24 FE (Fan Edition), Samsung propose la porte d’entrée la plus accessible à l’univers des Galaxy S24.

Sa dalle de 6,7 pouces le rapproche plus du S24+, dont il reprend également le design. Toutefois, pour atteindre des prix plus accessibles, Samsung a donc allégé la fiche technique.

Nous allons voir ensemble ce que donne ce S24 FE, surtout qu’il se retrouve en confrontation directe avec le tout récent Xiaomi 14T Pro, qui démarre à 799 euros.

Fiche technique

Modèle Samsung Galaxy S24 FE Version de l’OS Android 14 Interface constructeur One UI Taille de l’écran 6,7 pouces Technologie AMOLED SoC Samsung Exynos 2400e Stockage interne 128 Go, 256 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 50 Mp

Capteur 2 : 8 Mp

Capteur 3 : 12 Mp Capteur photo frontal 10 Mp Définition enregistrement vidéo 8K @24 fps Wi-fi Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 5G Oui NFC Oui Capteur d’empreintes Sous l’écran Type de connecteur USB Type-C Capacité de la batterie 4700 mAh Couleurs Bleu, Vert, Jaune, Gris Fiche produit

Ce test a été réalisé à partir d’un produit prêté par le constructeur.

Design : iPhone, pardon S24 style

Le Samsung Galaxy S24 FE est une déclinaison du Galaxy S24+, avec une dalle de 6,7 pouces. À première vue, il est très difficile de les différencier, si ce n’est au niveau de l’affichage qui occupe 88 % de la surface avant, contre 91,6 % pour l’écran du S24+. Cela s’explique par des bords un peu plus épais, notamment un menton légèrement plus imposant, bien que ces proportions restent très maîtrisées.

Samsung Galaxy S24 FE // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Nous retrouvons, pour le reste, tous les codes design de la série S24, incluant les tranches plates et lisses, arrondies sur les angles. Le S24 FE affiche des dimensions légèrement supérieures à celles du S24+ (158,5 x 75,9 x 7,7 mm), avec des mesures de 162 x 77,3 x 8,8 mm. Il est également un peu plus lourd : 213 g contre 196 g pour le S24+.

Sa conception est équilibrée en main et, malgré ses dimensions confortables, il faut l’utiliser plus d’une heure d’affilée pour commencer à ressentir un léger inconfort. Attention, ses tranches, agréables au toucher, peuvent être un peu trop abruptes pour certains. Si vous préférez les tranches et dos qui épousent les courbes de la main, vous pourriez ne pas être conquis. Avec son gabarit, les propriétaires de petites mains devront l’utiliser à deux mains, tandis que les autres pourront s’en sortir avec une seule pour des tâches simples, et deux pour des opérations plus complexes.

Samsung Galaxy S24 FE // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Passons maintenant au dos : encore une fois, nous avons vraiment l’impression d’avoir sous les yeux un Galaxy S24+. Le dos lisse et brillant (mat pour le S24+) se décline en noir, bleu, vert et jaune. Le bloc intègre bien trois modules photo alignés verticalement. Esthétiquement, cette volonté de discrétion réussit pourtant à mettre en valeur cet aspect avec une certaine originalité comparée à la concurrence.

Samsung Galaxy S24 FE // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

En revanche, posé à plat, ce bloc optique rend ce S24 FE beaucoup trop instable pour un usage confortable. Même taper un petit message devient délicat ; autant le prendre en main pour éviter toute frustration.

Samsung Galaxy S24 FE // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Niveau conception, rien à redire : nous avons encore une fois l’impression d’avoir un S24+ en main. Il en résulte la même sensation de robustesse, un assemblage sans faille, une protection Gorilla Glass Victus 2, et la certification IP68. Seul bémol esthétique, son dos brillant qui garde facilement les traces de doigts.

Écran ; de bon ton mais en retrait face aux meilleurs

La dalle OLED LTPO du S24+ laisse place à une dalle Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pouces en 2670 x 1220 pixels, offrant une densité de 385 ppp. Cela garantit une belle finesse d’affichage, bien que loin des 416 ppp du S24+. En l’absence de dalle LTPO, le S24 FE propose un taux de rafraîchissement de 60 Hz ou 120 Hz selon vos usages.

Avec notre sonde et le logiciel CalMAN Ultimate de Portrait Displays, nous avons mesuré les modes d’affichage proposés par le S24 FE – Vif ou Naturel – et c’est ce dernier qui offre les meilleurs résultats.

Nous obtenons ainsi un Delta E de 3,88 (la valeur de référence étant 3) et en HDR, 6,42 contre une cible de 6. La température des couleurs est une bonne surprise, avec 6555 K contre les 6500 K de référence, ce qui donne une colorimétrie naturelle et une légère dérive vers les bleus très peu perceptible.

Samsung a soigné l’affichage, avec une couverture colorimétrique de 149 % pour le sRGB, 100 % pour le DCI-P3 et 68 % pour le BT.2020. La luminosité en SDR est mesurée à 958 nits, dans la moyenne haute, permettant un usage en plein soleil tant que ce dernier n’éclaire pas directement l’écran.

Bonne surprise, en HDR, la luminosité grimpe à 1587 nits. Certes, on est encore loin des 2360 nits du S24+, mais cela suffit déjà pour profiter des contenus HDR sans être dans l’obscurité.

Samsung Galaxy S24 FE // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Cet écran est bien conçu, avec une bonne luminosité et une calibration même meilleure que celle du S24+.

Cependant, si l’on se tourne vers le Xiaomi 14T Pro, ce dernier n’a pas à rougir : il est un peu mieux calibré, plus fin en termes d’affichage et propose un véritable taux de rafraîchissement adaptable de 1 à 144 Hz !

Mis à part un rendu un peu plus froid que celui du S24 FE, le 14T Pro fait globalement mieux que son concurrent coréen.

Logiciel : L’IA en action

One UI 6 est à la manœuvre avec Android 14. À la rédaction, nous sommes quasiment unanimes sur cette interface, qui est sans doute l’une des plus complètes et bien pensées de l’univers Android.

Samsung soigne le software avec une interface riche en possibilités de personnalisation, bien que légèrement moins poussée que celle d’Oxygen OS, par exemple.

L’ergonomie est intuitive et bien pensée, mais il peut parfois être difficile de s’y retrouver au milieu de toutes les fonctionnalités proposées. Cela commence par des fonctions IA très présentes et de très bon niveau. Toutefois, elles ne sont pas toutes mises en avant de la même façon, et certaines peuvent vite être oubliées malgré leur utilité. Nous vous renvoyons au test du Galaxy S24 Ultra, où Omar détaille toutes ces fonctionnalités.

En ce qui concerne le suivi logiciel, ce Samsung Galaxy S24 FE bénéficie du même niveau de prestation que les S24, S24+ et S24 Ultra, avec ses sept ans de mises à jour majeures garantis.

Performances

Le S24 FE embarque un Exynos 2400e, une déclinaison de l’Exynos 2400 présent dans les Galaxy S24 et S24+. On retrouve toujours une gravure en 4 nm et une configuration de cœurs composée de deux Cortex-A170 à 2,9 GHz, trois Cortex-A720 à 2,6 GHz et quatre Cortex-A520 à 1,95 GHz. La seule différence réside dans le cœur principal Cortex-X4, cadencé à 3,1 GHz au lieu de 3,2 GHz pour l’Exynos 2400. La mémoire vive est fixée à 8 Go, et seul l’espace de stockage varie entre 128 ou 256 Go, extensible via une carte microSD. En ce qui concerne la partie GPU, c’est le Xclipse 940, déjà utilisé sur le S24+, qui est à l’œuvre.

Modèle Samsung Galaxy S24 FE Xiaomi 14T Pro Samsung Galaxy S24 Plus AnTuTu 10 1721432 1900849 1578790 AnTuTu CPU 411312 414617 435049 AnTuTu GPU 707813 787292 555686 AnTuTu MEM 344976 394825 346929 AnTuTu UX 257331 304115 241126 PC Mark 3.0 17920 13482 17681 3DMark Wild Life framerate moyen 24 FPS N/C N/C 3DMark Wild Life Extreme 4003 N/C N/C GFXBench Aztec Vulkan/Metal high (onscreen / offscreen) 111 / 75 FPS N/C 101 / 65 FPS GFXBench Car Chase (onscreen / offscreen) 111 / 124 FPS N/C 98 / 111 FPS GFXBench Manhattan 3.0 (onscreen / offscreen) 120 / 273 FPS N/C 119 / 260 FPS Geekbench 6 Single-core 2133 2159 2158 Geekbench 6 Multi-core 6579 6954 6808 Geekbench 6 Compute (Vulkan) 15727 14239 16180

Les résultats des benchmarks sont très honorables, et les performances ne sont pas si éloignées de celles d’un Galaxy S24.

Toutefois, on remarque que le Xiaomi 14T Pro offre des performances légèrement supérieures, tant en calcul brut que dans la manipulation d’objets 3D. Cela n’empêche pas le S24 FE d’offrir une fluidité exemplaire dans One UI et dans les applications les plus gourmandes en ressources.

Côté jeu vidéo, ce S24 FE se défend bien. Dans Fortnite, le mode 90 fps avec les paramètres graphiques en Faible offre un résultat correct, oscillant entre 65 et 72 fps, sans jamais atteindre les 90 fps en mouvement. Si l’on privilégie la qualité graphique, le framerate oscille alors entre 55 et 60 fps.

Fortnite 90 fps mode graphique faible Fortnite 60 fps mode graphique épique

Dans Genshin Impact, avec le niveau de qualité maximal, l’affichage oscille entre 54 et 60 fps. En passant en mode de qualité moyenne, on obtient un 60 fps très stable.

Dans Call of Duty, en mode qualité faible avec animation à 120 fps, le S24 FE tient la route. Cependant, il ne parvient pas à maintenir un 120 fps stable, le framerate oscillant alors entre 108 et 117 fps. Avec tous les paramètres de qualité au maximum, l’affichage reste propre, oscillant entre 55 et 60 fps.

Call of Duty 120 fps mode graphique faible Call of Duty 60 fps mode graphique maximum

En gaming, le S24 FE se montre performant, offrant des prestations très appréciables. Toutefois, son concurrent, le Xiaomi 14T Pro, fait légèrement mieux dans ce domaine.

Samsung a veillé à maîtriser la chauffe, et le S24 FE ne dépasse jamais les 50 °C au niveau du SoC. Cela se traduit, bien entendu, par une bride de la puce qui génère une baisse de performances de 45 à 50 % au bout de 20 à 30 minutes d’usage intensif.

En jeu, on passe ainsi à un framerate assez stable de 30 fps dans Fortnite avec les paramètres graphiques en mode Épique. Si la chaleur reste contenue après une demi-heure de jeu, la température devient de plus en plus inconfortable avec le temps.

Photo : Nous attendions mieux

Samsung propose ici un bloc optique qui se veut polyvalent :

Un capteur principal grand-angle de 50 Mpx en f/1,8 ;

Un capteur ultra grand-angle de 12 Mpx en f/2,2 ;

Le dernier capteur est un téléobjectif 3x de 8 Mpx en f/2,4.

La configuration est identique à celle des S24 et S24+, si ce n’est le téléobjectif qui est de 10 Mpx chez ces derniers au lieu de 8 pour le FE.

Samsung Galaxy S24 FE // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Samsung délivre ici des clichés de très bonne tenue avec son capteur principal. La colorimétrie est assez bonne, un brin pâle parfois, mais reste globalement cohérente.

Nous avons un très bon piqué, les détails sont précis et seuls les clichés pris de près ont des bords d’image moins détaillés. La gestion des contrastes est de bon niveau, mais nous remarquons qu’il a parfois un peu de mal à gérer la surexposition. Les contrastes sont aussi un peu en retrait. Par exemple, le rendu des nuages est propre, mais manque de nuance comparé à la réalité et ce que peut donner le Xiaomi 14T Pro dans les mêmes conditions de luminosité.

Ultra grand-angle Grand-angle

Le mode ultra grand-angle est plus à la peine avec, pour commencer, une colorimétrie plus sombre qu’elle ne devrait. Cela manque de peps et le niveau de détail n’est pas très important.

Nous en avons l’essentiel, mais les plus pointus sont gommés par le bruit numérique très perceptible sur les surfaces planes et par une gestion des contrastes un peu abrupte qui n’aide pas les détails à ressortir.

Grand-angle Zoom 3x

Le téléobjectif 3x donne des résultats corrects avec un piqué de bonne tenue. Nous regrettons que les effets de texture soient un peu moins saisissants qu’avec le capteur principal.

Vous remarquerez aussi un rendu un peu plus lumineux, ce qui n’aide pas le traitement numérique à affiner les contrastes qui manquent ici aussi de nuance.

Avec seulement 8 Mpx, ce téléobjectif est vaillant mais a du mal à faire le poids face à Pixel 9 ou un Xiaomi 14T Pro au niveau de la restitution des détails.

Zoom 3x Zoom 5x

Le zoom 5x est une bonne surprise, il conserve l’essentiel des qualités du zoom 3x, avec des détails qui ressortent même mieux grâce à une meilleure gestion du contraste et de la luminosité.

Zoom 5x Zoom 10x

Le zoom 10x est à la limite de l’exploitable. Le rendu est précis, la perte de détail n’est pas si importante et même les effets de lissage ne sont pas excessifs. Toutefois, cela n’est valable que dans d’excellentes conditions de luminosité. Il suffit que celle-ci baisse et le niveau de détail chute avec elle.

Les zooms 20x et 30x restent étonnamment bons, mais encore une fois exploitables uniquement dans d’excellentes conditions de luminosité. À n’utiliser que dans ce cas, mais si sur un smartphone le rendu est acceptable, cela n’est nullement le cas sur un écran plus grand.

Capteur 50 Mpx

Le capteur principal de 50 Mpx peut donc prendre des clichés en plein format. Nous conservons les principales qualités de ce capteur, notamment en termes de luminosité et de la capacité à faire ressortir de beaux détails.

Crop 1920×1080 cliché 12 Mpx Crop 1920×1080 cliché 50 Mpx

Toutefois, le temps de prise de vue est plus long qu’en mode 12 Mpx, et le temps de traitement également, ce qui le rend peu intéressant au quotidien. Ce mode reste néanmoins utile pour capturer des scènes précises, des objets et maximiser le niveau de détail.

Les possibilités de recadrage sont appréciables, mais si on l’utilise un jour très nuageux ou dans la pénombre, le bruit numérique et le lissage deviennent trop problématiques.

Photos de nuit

Samsung maîtrise très bien le mode nuit et le démontre encore une fois ici avec des clichés détaillés, capables de capturer la lumière. Toutefois, dès qu’on y regarde de plus près, on note un bruit numérique perceptible, un niveau de détail satisfaisant, mais, comme en journée, la gestion des contrastes est trop abrupte, ce qui gomme certains détails.

La gestion des halos de lumière est de bonne tenue, et les effets de lens flare restent assez rares. La colorimétrie est assez juste, bien que l’on remarque une légère dérive vers le jaune/orangé en fonction de la luminosité.

Ultra grand-angle Grand-angle

En ultra grand-angle, les clichés sont encore une fois exploitables, mais manquent singulièrement de piqué. Le centre est encore assez bien traité, mais plus on s’en éloigne, plus on perd en détail.

Comme en plein jour, le bruit numérique est présent et la colorimétrie est plus pâle qu’avec le capteur principal. Bon point, les effets de distorsion sont très bien maîtrisés par Samsung.

Grand-angle Zoom 3x

Nous sommes déçus par les prestations du téléobjectif x3 de nuit. En effet, le bruit numérique est omniprésent et élimine sans vergogne les détails. Tout manque de finesse, aussi bien dans la gestion des contrastes que dans le rendu des textures.

L’algorithme semble passer un coup de rabot sur les photos, ce qui donne un rendu manquant de relief, parfois vraiment trop artificiel.

Mode portrait

Le mode portrait de l’appareil dorsal est efficace. Le détourage est très propre, seules les chevelures les plus sauvages pourraient lui poser quelques difficultés, mais cela reste rare.

La gestion des différents plans est parfois délicate, comme ci-dessous sur la manche de la veste en denim. La colorimétrie est correcte, mais un peu pâle comparée à la réalité, ce qui se ressent notamment sur la carnation.

Le niveau de détail est satisfaisant, mais il manque tout de même un peu de précision. On note également une légère difficulté à gérer efficacement la surexposition.

La caméra frontale de 10 Mpx (f/2,4) fait du bon travail avec un détourage propre, même si ce capteur est plus sensible aux petites erreurs que le capteur dorsal. Le niveau de détail est également satisfaisant, mais la colorimétrie est, là encore, un peu éloignée de la réalité. Notez également quelques difficultés à gérer la surexposition, même si cela est moins flagrant qu’avec le capteur dorsal.

L’effet bokeh est bien réalisé, progressif, offrant un rendu très plaisant.

Audio

Le système audio embarqué se compose de deux haut-parleurs. Le rendu des médiums est vraiment bon, permettant de profiter de voix très distinctes.

Les aigus sont corrects, mais dès que le volume dépasse les 60 %, ils commencent à perdre en précision, voire à « crachouiller ».

Quant aux basses, elles sont à la peine et plutôt légères. Nous apprécions toutefois un bel équilibre dans la restitution stéréo.

Réseau et communication

Samsung Galaxy S24 FE // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Le Xiaomi 14T Pro est compatible avec les réseaux 4G et 5G, et prend en charge toutes les bandes de fréquences utilisées en France. En plus de cela, il offre une connectivité Wi-Fi 6E, ainsi que la technologie NFC, le Bluetooth 5.3 et le GPS (GPS, Glonass, Beidou, Galileo, NavIC, QZSS). Il dispose également d’un support dual eSIM, en plus de deux ports nano SIM.

Lors de nos tests, nous n’avons pas constaté de problèmes particuliers lors des appels, aussi bien en émission qu’en réception.

Une autonomie intéressante et une charge rapide limitée à 25W

Le S24 FE embarque une batterie de seulement 4700 mAh, ce qui est un peu en dessous des 5000 mAh qui équipent généralement les mobiles de son gabarit. Malgré cela, nous profitons d’une très bonne autonomie.

En usage mixte, nous atteignons facilement les 15 heures, avec des pointes à 18 heures. En usage très intensif (gaming, nombreuses notifications, visionnage de vidéos), nous descendons à une dizaine d’heures.

Samsung Galaxy S24 FE // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Si vous êtes économes en ressources, il pourra tenir une journée et demie, voire deux. Après 30 minutes de Fortnite, nous observons une baisse de 10 points. Le visionnage de vidéos en streaming (luminosité à 50 %) durant une heure fait perdre 5 points.

Côté charge, en revanche, ce n’est pas la panacée. On a encore droit à du 25 Watts, alors que la concurrence, comme le Xiaomi 14T Pro, supporte jusqu’à 120 Watts ! En partant de zéro, nous obtenons :

8 % en 5 minutes

18 % en 10 minutes

25 % en 15 minutes

59 % en 30 minutes

85 % en 45 minutes

Les derniers 15 % sont comblés en un peu plus de 30 minutes, ce qui nous donne un peu plus de 1h15 pour une charge complète.

Toutefois, la compatibilité avec la charge sans fil et la charge inversée est appréciable.

Le Samsung Galaxy S24 FE est disponible en quatre coloris et en deux configurations :