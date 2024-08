Test du Redmagic 9S Pro : le smartphone gaming à la puissance maximale

Le Redmagic 9S Pro est la dernière itération du smartphone gaming de la marque chinoise Redmagic. Avec son Snapdragon 8 Gen 3 overclocké et son système de refroidissement amélioré, il promet des performances records pour les joueurs les plus exigeants. Mais que vaut-il vraiment ? On a pu le tester.

Redmagic 9S Pro // Source : Frandroid

Fiche technique

Modèle Redmagic 9S Pro Dimensions 76,4 mm x 164 mm x 8,9 mm Interface constructeur Redmagic OS Taille de l’écran 6,8 pouces Définition 2480 x 1116 pixels Densité de pixels 400 ppp Technologie AMOLED SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Puce graphique Qualcomm Adreno 750 Stockage interne 256 Go, 512 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 50 Mp

Capteur 2 : 50 Mp

Capteur 3 : 2 Mp Capteur photo frontal 16 Mp Définition enregistrement vidéo 8K@30fps Wi-fi Wi-Fi 7 (be) 5G Oui NFC Oui Capteur d’empreintes Sous l’écran Type de connecteur USB Type-C Capacité de la batterie 6500 mAh Poids 229 g Couleurs Noir, Argent, Blanc Fiche produit

L’exemplaire de ce test nous a été fourni par Redmagic

Design

Le Redmagic 9S Pro arbore un design anguleux et plat, caractéristique de la gamme. C’est très monolithique, ça me fait penser à un Mac gris très brut. Personnellement, j’aime bien, mais la prise en main n’est pas très agréable (les bords sont un peu biseautés, heureusement).

Redmagic 9S Pro // Source : Frandroid

Ses dimensions de 164 x 76,4 x 8,9 mm pour un poids de 229 g en font un smartphone imposant, taillé pour le jeu plus que pour la poche.

Le choix des matériaux témoigne d’une volonté de robustesse, avec du verre Gorilla Glass 5 à l’avant et à l’arrière, encadré par un châssis en aluminium. Cependant, l’absence de certification IP… c’est dommage et c’est un compromis. Cela signifie qu’il est vulnérable à l’eau et à la poussière, un point à considérer si vous êtes intéressés par cet achat.

Redmagic 9S Pro // Source : Frandroid

L’ergonomie du Redmagic 9S Pro est clairement orientée gaming. On retrouve sur la tranche droite des gâchettes tactiles avec un taux d’échantillonnage impressionnant de 520 Hz et une latence de seulement 7,5 ms, ce qui devrait offrir une réactivité proche des boutons physiques. Le commutateur physique pour le mode gaming est un ajout bienvenu, permettant une transition rapide vers une expérience gaming et une application dédiée.

Redmagic 9S Pro // Source : Frandroid

Le ventilateur intégré, visible à travers le dos transparent, ajoute une touche esthétique tout en jouant un rôle important dans le refroidissement (comme on le verra plus loin). La présence d’une prise jack 3.5 mm sur la tranche supérieure satisfera les audiophiles et les joueurs soucieux de minimiser la latence audio.

Redmagic 9S Pro // Source : Frandroid

L’ergonomie générale privilégie l’efficacité en jeu plutôt que le confort quotidien. Les tranches plates et les angles prononcés peuvent s’avérer inconfortables lors d’une utilisation prolongée hors gaming, un compromis que les joueurs seront probablement prêts à faire.

Malgré tout, j’apprécie le design du Redmagic 9S Pro. Pourquoi ? Pour le un soin particulier apporté aux détails. La coque arrière, réalisée en verre trempé Gorilla Glass 5, arbore un design transparent.

Redmagic 9S Pro // Source : Frandroid

La finition est soignée, avec un traitement antireflet qui limite les traces de doigts tout en préservant l’effet de profondeur. Les bordures autour de l’écran sont remarquablement fines, avec des marges symétriques sur les quatre côtés qui ne dépassent pas 1,8 mm.

Le châssis du smartphone est construit en aluminium de grade 7000, anodisé dans une teinte gris clair qui contraste élégamment avec le noir de l’écran et le dos transparent.

Et le gaming ?

Comme chez Asus ROG, le Redmagic 9S Pro propose une gamme d’accessoires spécifiques pour améliorer l’expérience de jeu.

Malheureusement, nous n’avons pas pu les tester.

Écran : immersion totale et performances de pointe

L’écran du Redmagic 9S Pro est sans conteste son gros point fort. Il s’agit d’une dalle Amoled BOE Q9+ de 6,8 pouces, qui offre une définition FHD+ de 2480 x 1116 pixels, soit une densité de 387 ppi. Cette définition, bien que n’atteignant pas le QHD+, offre un bon équilibre entre netteté et performances.

Redmagic 9S Pro // Source : Frandroid

Le taux de rafraîchissement de 120 Hz adaptatif (basculant entre 60 et 120 Hz selon le contenu) assure une fluidité exemplaire, que ce soit dans l’interface ou en jeu. Plus impressionnant encore, le taux d’échantillonnage tactile atteint 960 Hz en moyenne, avec des pics à 2000 Hz, ce qui doit garantir une réactivité inégalée.

La luminosité maximale de 1600 nits permet une excellente lisibilité même en plein soleil, tandis que la couverture à 100 % du gamut DCI-P3 assure une reproduction fidèle des couleurs. La compatibilité HDR vient compléter le tableau, offrant des contrastes saisissants dans les contenus compatibles.

L’absence totale d’encoche ou de poinçon, rendue possible par l’intégration de la caméra selfie sous l’écran. L’intégration n’est pas parfaite, mais ça marche. Cependant, cette technologie a un impact négatif sur la qualité des selfies, un compromis que vous allez devoir évaluer selon vos priorités.

Et en pratique ? On a mesuré 1050 nits en pic de luminosité (SDR), ce qui n’est pas un record. Mais c’est un bon score.

Le Delta E moyen (la différence moyenne entre ce que doit afficher l’écran et ce qu’il affiche) est de 1,9. On considère qu’en dessous de 3, l’œil humain ne peut pas voir la différence, et c’est donc la valeur visée, mais le résultat ici est bon.

Logiciel : un écosystème taillé pour le gaming

Le Redmagic 9S Pro tourne sous Android 14, personnalisé par l’interface Red Magic OS 9.5. Si l’interface générale reste relativement proche d’un Android stock, c’est dans les fonctionnalités gaming que le smartphone se démarque véritablement.

Redmagic 9S Pro // Source : Frandroid

Le mode Game Space, activable via le bouton physique, transforme l’interface en un véritable cockpit pour gamer. Il offre un niveau de personnalisation poussé des performances, permettant d’ajuster finement les paramètres CPU, GPU et de ventilation pour chaque jeu. Le mappage des gâchettes tactiles est intuitif et flexible, offrant un avantage certain dans les jeux de tir ou de course.

L’overlay en jeu est particulièrement bien pensé, donnant accès à une multitude d’options sans interrompre la partie. On y trouve des outils de monitoring des performances en temps réel (FPS, température, utilisation CPU/GPU), des raccourcis pour les réglages rapides, et même des macros programmables.

Une fonctionnalité notable est la possibilité de diffuser l’écran sur PC jusqu’à 120 FPS, via l’application Red Magic Studio. Cela ouvre des possibilités intéressantes pour le streaming ou simplement pour jouer sur un écran plus grand avec une latence minimale.

Cependant, l’interface Red Magic OS n’est pas exempte de défauts. On note parfois des traductions approximatives et une certaine lourdeur visuelle qui pourrait rebuter les puristes d’Android.

De plus, la fréquence des mises à jour de sécurité (pas d’information à ce sujet) et le support à long terme restent des points d’interrogation, Redmagic n’ayant pas la meilleure réputation dans ce domaine.

Performances : une puissance brute impressionnante, une chauffe démesurée

Le cœur du Redmagic 9S Pro est son SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 dans sa version « Leading« , et donc légèrement overclockée. Le CPU voit son cœur principal cadencé à 3,4 GHz (contre 3,3 GHz sur la version standard), tandis que le GPU Adreno atteint 1 GHz (contre 900 MHz). Cette puce est épaulée par 12 ou 16 Go de RAM LPDDR5X, selon la version choisie.

Modèle Redmagic 9S Pro Asus ROG Phone 8 Pro Samsung Galaxy S23 Ultra Apple iPhone 15 Pro Max AnTuTu 10 2125211 2105923 1525434 1523431 AnTuTu CPU 451384 442704 387601 374317 AnTuTu GPU 932202 880348 626189 523543 AnTuTu MEM 403637 427773 256166 286364 AnTuTu UX 337988 355098 255478 339207 PC Mark 3.0 18077 21763 15899 N/C 3DMark Wild Life Extreme N/C 5178 3781 3776 3DMark Wild Life Extreme framerate moyen N/C 31 FPS 23 FPS 23 FPS GFXBench Aztec Vulkan/Metal high (onscreen / offscreen) 60 / 193 FPS 122 / 90 FPS 97 / 70 FPS 53 / 43 FPS GFXBench Car Chase (onscreen / offscreen) 61 / 151 FPS 135 / 156 FPS 108 / 126 FPS 56 / 100 FPS GFXBench Manhattan 3.0 (onscreen / offscreen) 60 / 243 FPS 165 / 378 FPS 120 / 303 FPS 60 / 209 FPS Geekbench 5 Single-core N/C N/C 1538 N/C Geekbench 5 Multi-core N/C N/C 5036 N/C Geekbench 5 Compute N/C N/C 9588 N/C Geekbench 6 Single-core 2268 2213 N/C 2960 Geekbench 6 Multi-core 7061 6973 N/C 7556 Geekbench 6 Compute (Vulkan) 15900 16583 N/C 27368 Lecture / écriture séquentielle N/C N/C 3011 / 1743 Mo/s N/C Lecture / écriture aléatoire N/C N/C 109659 / 38793 IOPS N/C Voir plus de benchmarks

Les performances brutes sont tout simplement époustouflantes. Sur AnTuTu, le smartphone dépasse allègrement les 2,1 millions de points, se plaçant parmi les appareils les plus puissants du marché. Le test 3DMark Wild Life Extreme tourne autour des 4800 points, témoignant d’une puissance graphique considérable.

Dans la pratique, ces chiffres se traduisent par une fluidité absolue dans tous les jeux du moment, même les plus exigeants comme Genshin Impact ou Fortnite. Les titres optimisés pour les hauts rafraîchissements, comme PUBG Mobile ou Call of Duty Mobile, profitent pleinement des 120 Hz de l’écran, offrant une expérience particulièrement réactive.

Le système de refroidissement ICE 13.5 joue un rôle important dans le maintien de ces performances. Le ventilateur intégré, capable d’atteindre 22 000 tr/min, travaille de concert avec une chambre à vapeur et des feuilles de graphène pour dissiper efficacement la chaleur. Cela permet au Redmagic 9S Pro de maintenir des performances élevées sur de longues sessions de jeu, là où d’autres smartphones finissent par throttler.

Cependant, des tests de stress prolongés ont révélé un throttling légèrement marqué, avec des baisses de performances pouvant atteindre 20 % après 30 minutes de charge intensive. Bien que cela reste excellent pour un smartphone, c’est certainement un point à surveiller.

Qui a branché la radio FM ?

Revenons au ventilateur. Ce ventilateur produit un bruit distinctif et clairement audible, même dans un environnement modérément bruyant. Cela s’apparente à un bourdonnement aigu (un peu comme un poste de radio mal reglé), devient particulièrement perceptible lors des sessions de jeu intensives ou lorsque le smartphone est soumis à une charge de travail élevée.

Selon moi, il peut s’avérer gênant, en particulier lors de l’utilisation du smartphone dans des environnements calmes ou pendant des appels téléphoniques. Il est important de noter que cette caractéristique sonore est un compromis délibéré de la part de Redmagic pour maintenir des performances optimales.

Chaud devant !

De plus, malgré l’impressionnant système de refroidissement, le Redmagic 9S Pro n’échappe pas complètement aux problèmes de chauffe inhérents aux smartphones gaming de haute performance.

Lors de sessions de jeu prolongées, particulièrement avec des titres gourmands comme Genshin Impact ou Fortnite poussés dans leurs retranchements graphiques, le smartphone a tendance à chauffer. Cette élévation de température se fait rapidement sentir, rendant le device inconfortable à tenir après 10 à 20 minutes de jeu intensif.

La chaleur se concentre principalement sur la coque en verre et l’arrête supérieure (du côté de la main gauche), où la température de surface peut dépasser les 40°C. Et même plus de 50°C sur les arrêtes après 30 minutes de stess test gaming.

Bien que cette chauffe n’affecte pas drastiquement les performances à court terme grâce au système de refroidissement, je la trouve assez gênante pour le confort.

La plupart du temps, ce n’est pas problématique, car la chaleur reste relativement bien repartie et homogêne. Mais quand on passe de grosses sessions de gaming bien gourmandes, il y a vraiment des points chauds qui brulent les mains et les doigts.

Photo et vidéo : correct sans briller

Comme souvent sur les smartphones gaming, la partie photo du Redmagic 9S Pro n’est pas sa priorité, mais elle s’en sort honorablement. Le module principal est doté d’un capteur Samsung GN5 de 50 MP (1/1,57″, 1,0μm) avec une optique ouvrant à f/1.88. Il est épaulé par un ultra grand-angle de 50 MP (Samsung JN1, 1/2,76″, 0,64μm) avec une ouverture f/2.2, et un capteur macro de 2 MP de faible utilité.

En pleine lumière, le capteur principal produit des clichés détaillés avec une bonne plage dynamique. Le traitement logiciel tend à favoriser des couleurs vives et contrastées, parfois au détriment du naturel. En basse lumière, la qualité se dégrade rapidement, avec un bruit numérique prononcé et une perte de détails, malgré la présence d’un mode nuit.

L’ultra grand-angle souffre d’une différence de rendu notable par rapport au capteur principal, avec une perte de détails et une distorsion prononcée sur les bords. Il reste cependant utilisable pour des prises de vue en extérieur bien éclairées.

La caméra selfie de 16 MP, cachée sous l’écran, est le point faible de la configuration. La technologie UDC (Under Display Camera) actuelle implique un compromis important sur la qualité d’image, résultant en des selfies manquant de netteté et de dynamisme.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix Vidéo réalisée sans aucune configuration au préalable

Côté vidéo, le Redmagic 9S Pro peut filmer jusqu’en 8K à 30 FPS ou en 4K à 60 FPS. La stabilisation électronique est efficace en 1080p et 4K 30 FPS, mais montre ses limites en 4K 60 FPS. La qualité vidéo est dans l’ensemble satisfaisante, bien que le rendu des couleurs puisse parfois paraître un peu artificiel.

Audio : puissance et clarté, mais pas de miracle

Le Redmagic 9S Pro est équipé de haut-parleurs stéréo situés sur les tranches supérieure et inférieure. La puissance sonore est au rendez-vous, avec un niveau maximal impressionnant de 86 dB(A) mesuré. La clarté est bonne dans les médiums et les aigus, offrant une restitution précise des effets sonores en jeu et une bonne intelligibilité des dialogues.

Cependant, comme souvent sur les smartphones, les basses manquent de profondeur et de punch. Le rendu sonore global manque un peu de chaleur et peut paraître légèrement métallique à fort volume. L’utilisation de la technologie DTS:X Ultra améliore légèrement la spatialisation, mais ne fait pas de miracles.

La présence d’une prise jack 3.5 mm est une bonne chose pour les joueurs, cela permet l’utilisation de casques filaires à faible latence. La qualité du DAC intégré est correcte, elle offre un son propre et détaillé avec un casque de qualité.

Le Redmagic 9S Pro supporte également les codecs audio sans fil avancés comme aptX HD et LDAC, assurant une bonne qualité sonore avec les casques Bluetooth compatibles.

Connectivité : paré pour l’avenir

Le Redmagic 9S Pro ne fait aucun compromis sur la connectivité. Il supporte la 5G sub-6 GHz sur une large gamme de bandes, assurant une compatibilité mondiale. Le Wi-Fi 7 (802.11be) est de la partie, ce qui devrait offrir des débits au-delà de 1 Gbps et une latence réduite, bien que peu de routeurs le supportent actuellement.

Le Bluetooth 5.3 assure une connexion stable et économe en énergie avec les périphériques sans fil. Le NFC est présent pour les paiements sans contact et l’appairage rapide. La puce GPS double fréquence (L1+L5) offre un positionnement précis, un plus pour les jeux utilisant la géolocalisation.

Un point intéressant pour les joueurs est la présence d’une puce dédiée au réseau, le Red Core 2 Pro. Ce coprocesseur optimise la gestion des connexions réseau pour réduire la latence et améliorer la stabilité en jeu, un avantage non négligeable pour le gaming compétitif.

Autonomie : marathon et sprint

Avec sa batterie de 6500 mAh, le Redmagic 9S Pro offre une autonomie impressionnante. En usage mixte, il est capable de tenir plus de 10 heures d’écran allumé, soit facilement une journée et demie d’utilisation pour un utilisateur moyen.

Note : nous n’avons pas pu faire tourner notre protocole Viser.

En jeu, l’autonomie varie naturellement selon l’intensité de l’utilisation. Dans des conditions de jeu intensif (luminosité maximale, 120 Hz, ventilateur actif), on peut espérer entre 5 et 7 heures de jeu continu, ce qui est excellent pour un smartphone aussi puissant.

La charge rapide 80 Watts permet de récupérer 100% de batterie en 38 minutes. C’est bien. Le système de charge directe, qui permet d’alimenter le téléphone directement sans passer par la batterie lorsqu’il est branché, est particulièrement intéressant pour les longues sessions de jeu, ce qui devrait réduire l’usure de la batterie et la chauffe.

L’absence de charge sans fil est dommage, mais c’est un compromis compréhensible pour un smartphone gaming où la dissipation thermique est primordiale.

Prix et alternatives

Le Redmagic 9S Pro est proposé à partir de 649 euros en version 12/256 Go, un prix particulièrement agressif au vu des performances offertes. La version 16/512 Go est quant à elle affichée à 799 euros.

Ce positionnement tarifaire place le Redmagic 9S Pro comme une alternative très sérieuse aux smartphones gaming plus onéreux comme l’Asus ROG Phone 8 Pro, pour des performances souvent similaires voire supérieures.

Comme vous l’aurez noté, cependant, il faut noter que ce prix attractif s’accompagne de quelques compromis, notamment sur la partie photo, le design moins passe-partout et une interface logicielle moins raffinée que certains concurrents.