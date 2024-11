Le nouveau Samsung Galaxy S24 FE chute déjà sous les 500 € grâce au Black Friday

Après le grand succès du Samsung Galaxy S24 et de ses déclinaisons, la marque coréenne dégaine la Fan Edition, moins chère et avec quelques concessions techniques. On le retrouve déjà moins cher de 250 euros chez Boulanger pour le Black Friday.

Le Samsung Galaxy S24 FE est un smartphone qui date du 26 septembre 2024, il a donc à peine 1 mois. Il suit le chemin de fer de Samsung qui sort à chaque fois ses « gros » modèles puis, quelques mois après, un modèle moins cher, peut-être un peu moins performant, pour séduire quelques utilisateurs en plus. Google fait pareil avec ses Pixel A. Bref, s’il vous intéresse, il perd 250 euros de son prix de base pour le Black Friday.

Ce qu’il faut savoir sur le Samsung Galaxy S24 FE

Une diagonale de 6,7″ similaire au Samsung Galaxy S24 Plus

7 ans de mises à jour garanties

Une définition vidéo max de 8K à 24 images/seconde

Au lieu de 750,99 euros, le Samsung Galaxy S24 FE est actuellement en promotion à 649,99 euros chez Boulanger. Mais si vous choisissez le retrait en magasin et que vous ramenez un ancien appareil, vous pouvez l’obtenir à seulement 499,99 euros avec le bonus reprise.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Samsung Galaxy S24 FE. Le tableau s’actualise automatiquement.

Il vous dit quelque chose ? C’est normal !

Le Samsung Galaxy S24 FE reste fidèle à l’identité visuelle de la gamme Galaxy S, notamment les S24 et ses déclinaisons sorties cette année. Il en arbore les mêmes lignes épurées, avec ses tranches droites et ses angles arrondis. Toutefois, ce S24 FE présente quelques différences notables : à l’arrière, trois caméras sont disposées à la verticale, une configuration déjà vue sur les modèles S24 et S24 Plus. Le Samsung Galaxy S24 FE arbore aussi une finition brillante, là où les autres modèles adoptent un aspect mat. Ce détail, purement esthétique, ne change pas grand-chose à l’expérience d’utilisation.

Cependant, le vrai compromis se trouve à l’avant, où les bordures de l’écran sont plus épaisses que celles des modèles S24 et S24 Plus, avec un menton un peu plus prononcé. Pour autant, le Galaxy S24 FE affiche des efforts par rapport à la génération précédente, avec des bordures réduites à moins de 2 mm. Enfin, la certification IP68 et le verre Gorilla Glass Victus+ garantissent une bonne résistance à l’eau et aux chocs, comme sur les modèles haut de gamme.

Une super alternative au Samsung Galaxy S24 Plus

Le Samsung Galaxy S24 FE propose un écran AMOLED de 6,7″ identique à celui du S24 Plus, même si quelques concessions viennent nuancer l’expérience. Par exemple, la luminosité maximale plafonne à 1900 nits, contre 2600 nits pour les S24 et S24+. Ce niveau de luminosité reste cependant suffisant dans la majorité des situations. La résolution Full HD+ est satisfaisante, bien que le S24 Plus permette de monter jusqu’au QHD+. Enfin, le taux de rafraîchissement oscille entre 60 et 120 Hz, contre 1 à 120 Hz pour les modèles plus onéreux, ce qui peut avoir un léger impact sur l’autonomie.

Du côté des performances, le Galaxy S24 FE embarque une puce Exynos 2400e, un modèle légèrement moins puissant que l’Exynos 2400 des S24/S24+. Toutefois, la différence devrait rester imperceptible dans la majorité des usages. Enfin, avec sa batterie de 4 700 mAh et sa charge rapide limitée à 25 W (contre 45 W pour le S24 Plus), l’autonomie devrait rester correcte, même si la vitesse de recharge de 25W pourrait décevoir certains utilisateurs.

En attendant le test complet du Samsung Galaxy S24 FE, vous pouvez consulter notre première prise en main, positive, de ce téléphone qui offre de belles promesses.

