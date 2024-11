C’est enfin le Black Friday : quelles sont les meilleures offres de ce vendredi noir ? – en DIRECT

Après un mois chargĂ© en promotions, le Black Friday est enfin lĂ ! Mais ne croyez pas que ce vendredi 29 novembre 2024 n’a plus rien en rĂ©serve, bien au contraire. Les e-commerçants comme Amazon, la Fnac, Darty, Boulanger ou encore Cdiscount ont gardĂ© quelques pĂ©pites dans leur besace. Voici sans plus attendre les meilleures offres Ă suivre en direct.

Nous y sommes enfin : le 29 novembre 2024. Jour du vendredi noir, jour tant attendu du Black Friday. On se doute que beaucoup d’entre vous ont d’ores et dĂ©jĂ bĂ©nĂ©ficiĂ© des excellentes promotions du mois de novembre, rebaptisĂ© Black Month. Il est vrai que les offres Ă©taient allĂ©chantes, mais celles et ceux qui auront attendu un peu plus avant de sortir la carte bancaire seront sĂ»rement ravis des promotions Ă venir.

Parlons peu, parlons bien ! Vous voulez une nouvelle console gaming ? Et pourquoi pas changer de smartphone ou rafraichir sa tablette qui n’est plus Ă jour ? Il y a aussi de très belles offres pour les tĂ©lĂ©viseurs 4K et les PC portables, mais Ă©galement les objets connectĂ©s, sans compter les offres sur les trottinettes et les vĂ©los Ă©lectriques. Bref, vous trouverez forcĂ©ment votre bonheur ci-dessous !

Les codes promo du Black Friday

Pour économiser encore plus sur les réductions déjà mises en place, certains e-commerçants proposent des codes promo. Les voici :

Cdiscount : le code promo 15DES129 pour Ă©conomiser 15 euros dès 129 euros d’achat et le code promo 25DES299 euros pour Ă©conomiser 25 euros dès 299 euros d’achat.

pour Ă©conomiser 15 euros dès 129 euros d’achat et le code promo euros pour Ă©conomiser 25 euros dès 299 euros d’achat. Rakuten : le code promo BLACK15 pour Ă©conomiser 15 euros dès 199 euros d’achat ; le code promo BLACK40 pour Ă©conomiser 40 euros dès 499 euros d’achat et le code promo BLACK150 pour Ă©conomiser 150 euros dès 1 999 euros d’achat.

Black Friday jour-j : les meilleures offres en DIRECT

Les offres sont ajoutĂ©es au fur et Ă mesure de la journĂ©e, n’hĂ©sitez pas Ă revenir plus tard si vous n’y trouvez pas votre compte la première fois.

Aux États-Unis, les dates du Black Friday sont fixĂ©es du vendredi 29 novembre au dimanche 1ᵉʳ dĂ©cembre inclus. En France, c’est un peu plus compliquĂ© que ça, puisque les promotions ont commencĂ© dès le dĂ©but du mois de novembre. Dans tous les cas, le cĂ©lèbre Cyber Monday clĂ´turera le tout pendant la journĂ©e du lundi 2 dĂ©cembre prochain.

Pour ne rien rater des offres du Black Friday

Eh oui, le Black November a commencĂ© dĂ©but novembre pour la majoritĂ© des e-commerçants. C’est maintenant le moment de la Black Week, cette semaine de promotion qui prĂ©cède le vendredi noir. Encore une belle occasion pour celles et ceux qui ne veulent pas attendre le dernier moment pour faire leurs emplettes de fin d’annĂ©e Ă prix rĂ©duits.

Afin de ne pas louper les différentes offres Tech que nous recommandons chaudement lors de cette période, voici quelques sélections de produits :

Par marchands :

Par catégories :

Par marques :

Voici aussi quelques autres conseils très utiles :

