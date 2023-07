Test Logitech MX Anywhere 3S : une évolution timide, mais toujours convaincante

Comme le clavier MX Keys S, la souris MX Anywhere 3 a droit à sa version améliorée, qui apporte de menues nouveautés censées parfaire un modèle déjà excellent.

La réputation du modèle MX Anywhere de Logitech n’est plus à faire. Cette petite souris est depuis toujours une référence et veut être une alternative compacte à la tout aussi excellente MX Master. La souris Logitech MX Anywhere 3 S reprend le design de la version 3 et lui apporte quelques nouveautés.

Elle profite, par exemple, de clics silencieux, d’un nouveau capteur, d’une conception en plastique recyclé et des fonctionnalités avancées offertes par les Smart Actions, ces automatisations accessibles grâce au pilote Logi Options+. Ce nouveau modèle est proposé au prix conseillé de 100 euros et entend se positionner comme la nouvelle référence des souris bureautiques compactes à emmerder partout.

Une souris visuellement identique

L’ergonomie est l’un des points sur lesquels Logitech n’a pas pris de risque. La MX Anywhere 3 S ne diffère en rien de sa grande sœur et se présente toujours sous la forme d’un galet compact. Cette petite souris s’adaptera à tous les types de prises en main et se manipule ainsi parfaitement du bout des doigts.

Le plastique dur qui couvre sa partie supérieure s’accompagne de tranches en caoutchouc nervuré qui facilitent la préhension de la souris. Si son nom ne laisse que peu de doute sur sa destination, la MX Anywhere 3 S, par sa compacité, trouvera facilement sa place dans n’importe quel sac ou pochette.

Malgré cela, elle ne se montre pas avare en boutons puisqu’en plus des deux clics principaux (qui sont maintenant très silencieux), la souris dispose de deux boutons latéraux, qui tombent sous le pouce. Un autre bouton personnalisable est présent derrière la molette et permet par défaut de basculer entre les modes de défilement de cette dernière.

La molette en métal n’a d’ailleurs pas bougé et se montre toujours aussi agréable. Son fonctionnement électromagnétique lui permet d’être totalement débrayée pour un défilement fluide tout en pouvant personnaliser la « dureté » de ses crans. La fonctionnalité SmartShift autorise quant à elle de débrayer automatiquement en fonction de la force de l’impulsion donnée à la molette.

Nous regrettons l’absence de clics latéraux sur cette molette, qui auraient offert encore plus de possibilités à la souris. De plus, le débrayage automatiquement est parfois surprenant et peut amener à des actions involontaires comme un zoom incontrôlé sur une page web lorsque la molette défile et que nous appuyons sur la touche Ctrl du clavier. Question d’habitude…

Sous la souris, nous retrouvons quatre patins en PTFE qui lui procure une glisse correcte sur la plupart des surfaces. Le nouveau capteur propose une sensibilité plus élevée (8000 DPI), qui prendra du sens lors de l’utilisation de plusieurs écrans notamment. Ce dernier permet toujours une utilisation sur l’immense majorité des surfaces, afin de respecter une nouvelle fois le nommage de la souris.

C’est à côté du capteur que prend place le commutateur d’alimentation, ainsi que le bouton dédié au choix de l’appareil connecté. La bascule s’effectue en un appui et l’appareil connecté est mis en avant à l’aide d’une discrète LED qui s’illumine automatiquement lorsque la souris est soulevée. La charge de la batterie est assurée quant à elle par un connecteur USB C, installé à l’avant.

En dehors de l’absence de clics latéraux sur sa molette, l’unique défaut de la souris MX Anywhere 3 S pourrait être son poids. Compte tenu de sa compacité, nous aurions espéré pouvoir profiter d’une souris plus légère que les presque 100 g de la 3 S.

De nouvelles fonctionnalités, pas si exclusives

Comme pour le clavier Keys S, la MX Anywhere 3 S dévoile son plein potentiel grâce au pilote-logiciel Logi Options+ qui offre la possibilité de réattribuer les différents boutons avec des fonctionnalités liées au système d’exploitation ou à des touches du clavier.

L’absence de boutons latéraux sur la molette est compensée par l’ajout d’une fonctionnalité intéressante associée aux boutons latéraux de la souris. Un appui sur ces derniers tout en faisant défiler la molette permettra d’effectuer un défilement horizontal. La résistance de la molette et les différentes fonctions associées sont également personnalisables dans une interface dédiée.

Le mode « Flow », permettant la bascule transparente et automatique entre les appareils connectés, profite d’un menu dédié. Cette fonctionnalité nécessite logiquement un appareil compatible, sur lequel Logi Options+ devra être lancé. Un menu est par ailleurs dédié à la gestion de ces appareils.

Comme nous aimons nous répéter, la vraie nouveauté de la MX Anywhere 3 S (et donc du clavier MX Keys S) sont les Smart Actions, accessibles depuis la page d’accueil du logiciel. Pour les joueurs, ces automatisations peuvent être rapprochées de macros sous stéroïde. Le principe est simple : déclencher une série d’actions complexes, à l’aide d’un simple clic.

De l’ouverture d’application en passant par la saisie de texte, les possibilités offertes par les Smart Actions sont virtuellement illimitées. Logitech vise ici explicitement la productivité et entend faire gagner du temps aux utilisateurs exigeants. L’éventail de possibilité est encore un peu maigre et l’on attend une intégration directe avec certains logiciels tels que les suites Office et Adobe, mais l’ensemble reste prometteur.

Notez enfin que, comme sur sa gamme gaming, les différents réglages peuvent être associés aux applications, pour adapter ainsi le fonctionnement de la souris automatiquement en fonction des usages.

Une excellente autonomie

La MX Anywhere 3 S reste avant tout une souris Bluetooth, qui pourra donc se connecter sans mal à tous les ordinateurs et tablettes du marché. Elle profite également du nouveau mode de connexion Logitech Bolt, qui remplace le traditionnel Unifying tout en étant plus performant et sécurisé, notamment pour le monde professionnel. À la différence du MX Keys S, le dongle n’est ici pas fourni.

La marque suisse annonce une autonomie de plus de 70 jours sur une seule recharge. Concrètement, nous avons pu utiliser la souris pendant quasiment un mois de façon quotidienne et celle-ci disposait encore de la moitié de son autonomie. Une charge pseudorapide est aussi de la partie avec la possibilité de retrouver trois heures d’autonomie avec seulement une minute de charge.

Prix et disponibilité

La souris Logitech MX Anywhere 3 S est disponible au prix conseillé de 100 euros.