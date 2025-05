Test de la Razer Pro Click V2 Vertical Edition : une première vraie souris de jeu verticale

La souris Razer Pro Click V2 Vertical Edition est la première souris verticale du constructeur et l’une des rares souris verticales issues d’une grande marque du monde du gaming. Elle s’intègre dans une gamme particulière et dédiée à la bureautique, que nous avions pu découvrir il y a déjà plusieurs années.

Malgré son orientation bureautique affirmée, la Pro Click V2 a tout d’une véritable souris de jeu, à commencer par son capteur optique Focus Pro 30K, sans oublier sa triple connectivité et sa compatibilité avec la suite logicielle Razer Synapse. Elle est même boostée à l’IA, grâce à un bouton dédié.

Ce tout nouveau modèle est proposé au prix conseillé de 130 euros et entre en concurrence directe avec la MX Vertical de Logitech. Surtout, elle se montre relativement accessible si on la compare aux autres modèles purement gaming de Razer.

Une souris verticale, imposante, mais confortable

Difficile de créer une souris élégante avec une telle contrainte. Sans réussi à créer une souris réellement attrayante visuellement, Razer parvient néanmoins à conserver son identité sur ce premier modèle vertical. La Pro Click V2 Vertical Edition est une souris particulièrement imposante et qui propose un angle proche de la verticale (presque 72°).

La base de la souris est massive, et pour cause, un large débord y est présent pour que l’auriculaire puisse naturellement y reposer. Cela évite ainsi que celui-ci soit en contact avec le tapis et permet aussi à la marque d’y intégrer un éclairage RGB très réussi. Le revêtement de la partie extérieur est tout à fait classique, alors que la partie intérieure revêt un plastique texturé qui améliore la prise en main.

Au-delà de son orientation verticale, cette Pro Click V2 a été ostensiblement creusée à l’emplacement du pouce, ce qui permet une nouvelle fois d’améliorer sa préhension. On a le sentiment de retrouver ici l’ergonomie d’une souris gaming. Ces dernières étant toujours très généreuses pour nos chers pouces. À l’exception de sa base qu’on aurait aimée parfaitement circulaire, la Pro Click V2 Vertical Edition arbore donc un design soigné, réussi et qui s’axe sur l’ergonomie.

Si sa taille imposante aurait pu permettre de l’équiper généreusement en boutons, Razer se montre raisonnable. En plus des deux clics principaux, la souris accueille évidemment une molette cliquable et dotée de crans très légèrement marqués. Le pouce profite quant à lui de deux boutons imposants et bien positionnés qui permettent une activation aisée.

Enfin, un dernier bouton, beaucoup moins pratique d’accès, a été positionné sur la tranche supérieure. Assurant la bascule entre les différents profils de sensibilité, il servira surtout à l’activation des fonctionnalités liées à l’IA que nous aborderons un peu plus loin. La tranche supérieure où il trône accueille en outre un discret logo Razer ainsi qu’une petite LED d’état.

Avec son imposante base, la Pro Click V2 peut y accueillir de nombreux boutons. On y trouvera notamment le commutateur d’alimentation (qui assure notamment la bascule entre le mode filaire et le mode sans-fil), de même qu’un bouton permettant de jongler entre le Bluetooth et la liaison HyperSpeed. En plus des deux imposants patins en PTFE, la souris dispose d’un emplacement pour y loger le dongle USB.

Sans rentrer dans les détails de l’intérêt d’une souris verticale, la Pro Click V2 s’est montrée réellement confortable. Première expérience du genre pour ma part, il m’a évidemment fallu un temps d’adaptation pour, d’abord, éviter d’envoyer valser la souris dès que je voulais la prendre en main. Et, surtout arrêter d’activer les boutons secondaires involontairement. Une fois l’habitude acquise, le retour à une souris classique est très perturbant.

Seul véritable regret concernant ce nouveau modèle : son poids de 150 g. Razer aurait peut-être pu gagner quelques précieux grammes en faisant l’impasse sur l’éclairage RGB par exemple. Alors que la mode est aux souris de plus en plus légères, il aurait été pertinent d’appliquer le même traitement sur la Pro Click V2. Enfin, notons quand même que ce modèle reste particulièrement imposant et pourrait ne pas être adapté aux petites mains.

Autonomie gargantuesque et connexions multiples

Avec une souris aussi imposante, Razer a eu la place d’y intégrer tous les modules de communication nécessaires. Ainsi, la Pro Click V2 Vertical Edition pourra fonctionner en filaire, via son câble USB fourni, mais également en sans-fil avec au choix : le Bluetooth (jusqu’à trois appareils) et la traditionnelle liaison HyperSpeed et son adaptateur USB associé. La bascule entre les différentes connexions étant assurée par les boutons présents sous la souris. Tous les modes de connexion se sont montrés efficaces durant notre essai.

Surtout, l’imposant châssis a permis à Razer d’équiper sa souris verticale d’un accumulateur généreux qui lui permet d’atteindre une autonomie théorique de six mois. Razer ne précise pas les conditions de cette mesure, qui a certainement dû être réalisée avec la liaison Bluetooth, logiquement plus économe. Durant notre test, étalé sur une durée de deux semaines et principalement via la liaison 2,4 GHz, l’autonomie restante était toujours à son maximum au moment de la rédaction de ces lignes.

Mais, il y a une astuce. En effet, par défaut, la souris fonctionne à une fréquence de 250 Hz, ce qui soulage logiquement son autonomie. En conditions de jeu classiques, avec la fréquence réglée à 1000 Hz, il sera impossible d’obtenir une telle autonomie.

Une vraie souris de jeu, mais verticale

Même si la Pro Click V2 Vertical Edition n’est pas vendue comme une véritable souris de jeu, Razer l’a tout de même doté d’un très bon capteur optique. On retrouve ici le Focus Pro 30K. Celui-ci propose une sensibilité maximale de 30 000 DPI, avec une vitesse de 550 IPS et la capacité d’encaisser les accélérations de 40 G. Autant dire qu’il est tout à fait capable de délivrer d’excellentes performances en jeu s’il le faut.

Mais, ne nous leurrons pas, avec son orientation verticale, la Pro Click V2 n’est pas faite pour ça, du moins pas sans un long temps d’adaptation. La mémoire musculaire et les habitudes rendent son utilisation très difficile sur des titres compétitifs. En revanche, les joueurs de jeux de stratégie ou de gestion y trouveront rapidement leur compte. Il en va de même pour tous les usages bureautiques et créatifs, pour lesquels la souris a été conçue.

En termes de performances brutes, elle n’a rien à envier aux meilleurs modèles déjà passés entre nos mains. Et, c’est d’ailleurs son principal intérêt puisqu’il s’agit tout simplement d’un des premiers modèles du genre à proposer de telles performances. Encore une fois, la question sera de savoir si le joueur, habitué aux souris classiques, sera capable de s’adapter à ce nouveau format et de retrouver un niveau similaire.

Synapse avec un soupçon d’IA

C’est sans grande surprise que nous retrouvons Synapse, la suite logicielle de Razer dédiée à la configuration des périphériques de la marque. Cette Pro Click V2 ne diffère ainsi pas des autres souris de la marque et profite de toutes les possibilités offertes par l’application.

Le premier onglet sera dédié à la personnalisation des différents boutons qu’il est possible de réattribuer avec de nombreuses fonctions. Celles-ci vont des raccourcis clavier, aux fonctionnalités liées à Windows, en passant des macros qui pourront être enregistrées via une interface dédiée. Surtout, des profils dédiés aux applications de la suite Office et Adobe sont proposés, avec une bascule automatique toujours très pratique. Sur ce point, Razer s’inspire bien sûr de Logitech et de sa gamme MX.

Nous parlions d’IA en introduction de ce test. L’implémentation choisie par Razer est plutôt basique : un bouton dédié, pas très pratique d’accès, positionné sur le haut de la souris. Son fonctionnement est simple : avec un appui long, il permet de lancer des prompts sur Copilot et ChatGPT pour générer ou reformuler du texte par exemple. La génération d’image est aussi de la partie. Il est d’ailleurs possible de connecter directement un compte premium de ces services pour profiter de réponses plus complètes.

Une possibilité intéressante donc, mais sans réel intérêt. Concrètement, il n’y a pas réellement de différence entre l’implémentation de Razer et la création d’une macro qui ouvrirait directement la page web de ChatGPT par exemple. En l’état, cette fonctionnalité est d’un intérêt très limité et n’apporte pas grand-chose à cette souris déjà suffisamment convaincante.

On profite aussi d’un onglet dédié aux performances un peu plus chiche. La sensibilité et la fréquence d’interrogation peuvent être modifiées, et c’est à peu près tout. Enfin, le dernier onglet est quant à lui dédié à l’éclairage RGB qui cercle la base de la souris. De très nombreuses options sont proposées pour ajuster le fonctionnement de façon intelligente. Par exemple, et par défaut, l’éclairage n’est actif que lorsque la souris n’est pas utilisée, permettant ainsi de ne pas trop affecter son autonomie lorsque cela n’est pas « nécessaire ».

Un point reste néanmoins décevant avec ce modèle tout particulièrement : l’impossibilité d’installer Synaspe sur macOS. S’agissant d’une souris dédiée à la bureautique, il aurait été pertinent de proposer une solution pour permettre aux utilisateurs d’Apple de configurer leur souris. En l’état, il faudra donc impérativement avoir un PC Windows à disposition pour pouvoir personnaliser le fonctionnement de la Pro Click V2, qui ne profitera alors pas des fonctionnalités avancées du logiciel.

Prix et disponibilité de la souris Razer Pro Click V2 Vertical Edition

La souris Razer Pro Click V2 Vertical Edition est disponible au prix conseillé de 120 euros.