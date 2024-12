Casque, manette, souris ou clavier : il est encore temps de mettre un produit Razer au pied du sapin

Un clavier ou une souris qui donne des signes de faiblesses ? Ou tout simplement une envie de se faire un petit plaisir avec un périphérique gaming flambant neuf ? Quel que soit votre besoin, ou votre envie, Razer à ce qu’il vous faut pour les fêtes.

Source : Razer

Pour la plupart des joueurs PC, un bon setup de jeu passe avant tout par une unité centrale pourvue d’un couple CPU et GPU puissant, et un écran capable de tenir la cadence pour pouvoir jouer fluidement. Clavier, souris et casque passent souvent au second plan, l’essentiel du budget étant alloué à se constituer une machine digne de ce nom. Or, les périphériques ont aussi leur importance.

Un clavier réactif et doté d’une frappe agréable. Une souris qui tombe bien sous la main avec des raccourcis programmables. Un casque confortable et capable de restituer correctement un son spatialisé. Autant d’éléments qui ne semblent pas si importants au premier abord, mais qui se conjuguent pour créer une expérience de jeu optimale. À ce petit jeu-là, Razer se débrouille extrêmement bien. Le constructeur propose, en effet, de nombreux périphériques qui allient ergonomie, confort et fonctionnalités avancées, pour vous aider à constituer le setup gaming parfait.

Notre sélection de produits Razer pour les fêtes :

Wolverine V3 Pro ou Kishi Ultra : quelle manette choisir pour vous accompagner dans vos sessions gaming ?

Les « vrais » gamers n’ont beau jurer que par le combo clavier et souris, certains jeux s’apprécient mieux manette en main. Encore faut-il avoir la bonne manette, et avec un joli 8/10 récolté sur Frandroid, on peut dire que la Wolverine V3 Pro est de celles-là. Reprenant le design éprouvé de la manette Xbox, cette manette sans fil est équipée avec la technologie Razer HyperSpeed Wireless pour une réactivité impeccable, quelle que soit la situation.

Manette Wolverine V3 Pro // Source : Razer

Afin d’offrir une expérience alliant confort et précision, le constructeur a misé sur plusieurs choses :

des joysticks équipés de capteurs à effet Hall (pour éviter la dérive et régler la précision) ;

des gâchettes arrière utilisant la technologie Razer HyperTriggers dotées d’un clic façon souris ;

des boutons avec switch à retour tactile et à activation rapide.

Pour ne rien gâcher, vous pouvez personnaliser à l’envi votre manette grâce à l’application Razer Controller : configuration des boutons, sensibilités des joysticks et des gâchettes, profils d’utilisateurs… Vous décidez. La Razer Wolverine est actuellement proposée à 229 euros.

Si votre truc, c’est de jouer sur mobile, vous savez que certains jeux nécessitent une manette pour être appréciés à leur juste valeur. La surimpression des contrôles tactiles sur la zone de jeu rendant l’expérience peu pratique, voire franchement désagréable sur de petits téléphones. Pour pallier ce problème, Razer a créé la Kishi Ultra, une manette qui vient encadrer votre téléphone, ou un iPad Mini pour le métamorphoser en une véritable console portable. Mieux, elle est aussi capable de se connecter à un PC ce qui lui offre une jolie polyvalence.

La Manette Kishi Ultra // Source : Razer

Stick à effet hall, d-pad 8 directions, boutons programmables, gâchettes analogiques, retours haptiques… Cette manette a tout d’une grande et c’est sans doute ce qui lui a valu l’excellente note de 9/10 à l’occasion de son test sur Frandroid. Compatible avec les smartphones Android et iOS, la Razer Kishi Ultra à tout de la manette parfaite. En ce moment, vous pouvez la trouver à 169 euros sur Amazon.

Basilisk V3 Pro 35K : une souris qui s’adapte à votre manière de jouer

Quand on veut jouer, surtout à des jeux compétitifs, il est impératif d’être bien équipé (le skill ne fait pas tout). Et une bonne souris, cela a son importance. La Basilisk V3 Pro 35K possède tout ce que l’on peut attendre d’un tel périphérique, que ce soit en termes de performances ou de fonctionnalités. Son gros plus ? Un capteur Razer Focus Pro 35K Gen-2 qui lui permet de rester précise et réactive sur la plupart des surfaces, verre compris. Mieux, il est possible d’ajuster la précision au plus près grâce à des incréments de 1 DPI.

La Souris Basilisk V3 Pro 35K // Source : Razer

Elle peut aussi compter sur une molette configurable (type et vitesse de défilement), treize boutons configurables à déclenchement rapide (0,2 ms) et, pour ceux que cela intéresse, un éclairage RGB Chroma 13 zones entièrement personnalisables. Grâce à une autonomie pouvant aller jusqu’à 140 heures et sa connexion sans fil, la Basilisk V3 Pro 35K à tout pour séduire les joueurs les plus exigeants, et est disponible à 179 euros.

BlackWidow V4 Pro : le clavier qui avait un petit truc en plus

La très grande force du BlackWidow V4 Pro, en plus de son ergonomie et sa qualité de fabrication, réside sans doute dans sa polyvalence. Conçu pour le jeu, et équipé en conséquence (switch mécaniques jaune avec frappe de 1,2 mm), il s’avère tout aussi performant pour un usage bureautique ou créatif. La raison ? Une molette de commande et pas moins de huit touches macros personnalisables.

Le clavier BlackWidow V4 Pro // Source : Razer

Côté confort, ce BlackWidow v4 Pro se démarque grâce à une frappe agréable et silencieuse, des touches en ABS résistantes qui tombent bien sous les doigts et un repose-poignet magnétique en similicuir. Ajoutez à cela la présence d’un port USB 2.0 Passthrough et de ports USB-C, et vous obtenez un clavier sobre, efficace et bardé de fonctionnalités qui le rendent utile dans toutes les situations du quotidien. Noté 8/10 dans les colonnes de Frandroid, le BlackWidow V4 Pro est vendu aux alentours de 209 euros actuellement.

Kraken V4 : un casque idéal pour jouer sans entrave

Si vous cherchez un casque qui allie confort et qualité sonore pour vous accompagner tout au long de vos sessions de jeu, le Kraken V4 à de sérieux arguments à faire valoir. Côté conception, ce casque circum-aural joue la carte de la qualité et de la sobriété. Finitions impeccables, matériaux de qualité, solide constitution : il est fait pour durer et peut être porté longuement avec une gêne minimum. Les amateurs de RGB seront aussi ravis d’apprendre que ce casque dispose d’un éclairage complet au niveau des oreillettes, capable de synchroniser au reste de votre setup.

Le casque Kraken V4 // Source : Razer

Grâce à ses haut-parleurs Razer TriForce Titanium de 40 mm, il offre un son puissant et une compatibilité THX Spatial Audio. De quoi profiter d’une expérience sonore en jeu précise et immersive particulièrement appréciable. Un micro rétractable de bonne facture permet de prendre les appels ou de communiquer en jeu, tandis que ses trois modes de connexion (filaire, Bluetooth ou sans fil via un dongle USB) lui offre une jolie polyvalence. En ce moment, le Kraken V4 est vendu à 199 euros par Amazon.