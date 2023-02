Razer met à jour son clavier phare avec le BlackWidow V4 Pro, un modèle sans compromis qui redonne un peu de souffle à cette gamme.

Le clavier gamer Razer BlackWidow V4 Pro est une évolution majeure si on le compare à la V3 que nous avions testée deux ans auparavant. Il conserve un châssis simple et moderne ainsi que les traditionnels interrupteurs verts et jaunes de la marque.

Il se distingue de la génération précédente avec le retour de touches de macro dédiées sur sa partie gauche, accompagnée de trois boutons supplémentaires sur la tranche et d’une molette entièrement personnalisable. En résumé, Razer semble avoir créé un concurrent direct du K100 RGB de Corsair, et ce n’est pas pour nous déplaire !

Parviendra-t-il à nous convaincre autant que son principal adversaire ? C’est ce que nous allons voir dans ce test complet du BlackWidow V4 Pro, un clavier proposé au prix démesuré de 280 euros.

De la sobriété, agrémentée de bonnes idées

Nous avions apprécié le design du BlackWidow V3 et Razer a décidé de poursuivre l’aventure avec un châssis similaire. Le corps est là encore composé de plastique, sur lequel trône une plaque en métal noir qui participe à la bonne rigidité du clavier. Ainsi, on apprécie ici tout particulièrement la sobriété de l’ensemble.

Première nouveauté qui saute aux yeux : l’ajout d’un éclairage RGB qui parcoure les tranches du clavier et se prolonge sur le repose-poignet, cette fois aimanté, et très confortable. Il profite d’un revêtement texturé en similicuir du plus bel effet et se montre très agréable à l’utilisation, tout en ne souffrant plus des problèmes de la V3.

Les interrupteurs sont là encore positionnés à même la plaque en métal et sont surmontés des mêmes touches en ABS rugueux. Si leur texture fait mouche et limite l’accumulation de graisse, on aurait préféré y trouver des touches en PBT, bien plus durables. L’éclairage RGB est logiquement de la partie et l’on regrette encore et toujours que certains caractères n’en profitent pas, notamment sur la rangée de caractères spéciaux…

Le bouton d’action dédié aux contrôles multimédias a ici été remplacé par quatre boutons distincts. Leur finition leur donne un aspect premium remarquable, mais empêche totalement de « lire » les symboles qui y figurent. Il conviendra donc de mémoriser leurs fonctions. La large molette de contrôle du volume est encore présente, toujours aussi pratique et agréable à utiliser.

Comme le K100 RGB de Corsair, le BlackWidow V4 Pro se pare désormais de plusieurs boutons supplémentaires et personnalisables sur sa partie gauche. On dispose ainsi de cinq touches de macro, d’une molette d’action et de trois boutons latéraux, présents sur la tranche gauche. Ces derniers sont d’ailleurs très sensibles et demandent en conséquence un peu de pratique avant d’être maitrisés, surtout lorsque l’utilisateur est amené à repositionner le clavier. La molette aurait également gagné à être un peu plus éloignée du reste des touches. Il n’est pas rare de les heurter lorsque l’on souhaite actionner cette dernière…

Autre bonne idée : l’utilisation de deux câbles USB C distincts pour la liaison avec le PC. Nous regrettions la présence d’un double câble indissociable sur le Huntsman V2 Analog et Razer semble avoir ici corrigé le tir. Ainsi, un seul câble est nécessaire pour utiliser le clavier et le second pourra être ajouté pour profiter du port USB-A présent à l’arrière du clavier.

La présence de ces câbles amovibles supprime l’une des bonnes idées du BlackWidow V3 qui était équipé d’un système de gestion des câbles sous le châssis. Ici, on ne dispose que des habituels pieds rétractables à deux positions, qui permettent de modifier l’inclinaison du clavier.

Une molette, des boutons, un cocktail de fonctionnalités parfait

Nous ressortons l’habituel logiciel-pilote Razer Synapse pour personnaliser en détail le fonctionnement du BlackWidow V4 Pro. L’outil est toujours aussi simple d’utilisation et permet de réattribuer toutes les touches du clavier à l’aide de nombreuses fonctions. De la même façon, l’éclairage RGB peut être modifié grâce à différents réglages.

Les cinq touches de macro, ainsi que les trois boutons latéraux peuvent être configurés de la même façon que toutes les autres touches du clavier. Par défaut, ils permettant notamment d’accéder rapidement à l’interface de capture d’écran ou à la Game Bar.

Différents préréglages sont également associés à la molette. On peut par exemple modifier la luminosité du clavier, changer d’application active ou encore activer le zoom Windows. La bascule entre les différents modes se fait simplement en appuyant sur cette dernière qui dispose d’un code couleur pour chacun d’entre eux. Un fonctionnement pas toujours pratique, selon le nombre de fonctions créées, mais Razer a eu la bonne idée d’ajouter un pop-up d’indication à chaque changement.

Bien évidemment, l’utilisateur garde la possibilité de créer ses propres actions pour cette molette. Les options sont ici un peu plus limitées que pour les autres touches, mais les macros sont heureusement disponibles. Les possibilités sont donc virtuellement infinies et les réglages par défaut peuvent être désactivés.

Les profils auraient ici pu prendre tout leur sens avec cette molette et les boutons qui y sont associés. Malheureusement, les actions de la molette sont totalement indépendantes des profils et il est alors impossible de basculer automatiquement entre les fonctions. De plus, les actions personnalisées de cette dernière nécessitent que Synapse soit lancé.

Enfin, si tant est que cela ait de l’importance, le BlackWidow V4 peut être utilisé à une fréquence de polling de 8000 Hz. Pour autant, avec ces nombreux boutons et sa molette, il semble plutôt se positionner comme un clavier à tout faire, aussi bien en jeu que pour des usages créatifs et bureautiques.

Comme un air de déjà-vu

Finalement, c’est presque sur le plan des performances que le Razer BlackWidow V4 déçoit un peu. En effet, Razer a fait ici dans la simplicité en reprenant les mêmes interrupteurs mécaniques que la génération précédente. Le clavier est proposé, au choix, avec les interrupteurs jaunes découverts sur le V3 Mini HyperSpeed ou les traditionnels verts dont nous allons parler ici.

Lors de notre test du BlackWidow V3, nous avions apprécié la réactivité de ces interrupteurs verts qui sont, on le rappelle, très bruyants du fait du clic audible qu’ils émettent à l’activation. Le point d’activation se situe à 1,9 mm et la force d’activation nécessaire est de 50 g.

Petite nouveauté cependant : la marque aux serpents a appliqué le même traitement acoustique que sur le V3 Mini avec une double couche d’isolation et une lubrification des stabilisateurs. Il est cependant difficile d’en profiter sur notre exemplaire de test du fait de ses interrupteurs clicky mais l’on constate effectivement une résonance très contenue.

Dans cette version, le clavier fera le bonheur des dactylos et des adeptes des interrupteurs tactiles. Néanmoins, on recommandera plutôt la version équipée des interrupteurs jaunes (linéaires) pour les joueurs en quête d’un clavier taillé pour les jeux exigeants et nerveux.

En résumé, même s’il offre d’excellentes performances, on aurait aimé que le BlackWidow V4 Pro profite d’interrupteurs plus qualitatifs, ce qui ne manque pas chez Razer. La pilule est d’autant plus difficile à avaler quand on sait que cette nouvelle version est facturée au prix fort.

Prix et disponibilité du clavier Razer BlackWidow V4 Pro

Le clavier Razer BlackWidow V4 Pro est disponible au prix conseillé de 280 euros.