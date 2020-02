Quel est le meilleur clavier gamer ? 5 claviers mécaniques en test

Pour les joueurs, le clavier est plus qu’un outil d’interface personne/machine, c’est une véritable arme de performance vidéoludique. Ne passez plus des heures à hésiter avant d’acheter le vôtre. Notre guide vous explique comment le choisir et présente les meilleurs produits, testés par nos soins et pour tous les budgets.

Un bon clavier pour gamer doit avant tout être réactif et performant. Le cœur de votre choix sera donc la qualité et vitesse des touches. Il existe trois types de claviers : à membrane (la touche repose une membrane en plastique), chiclets (mécanisme en ciseau surmontant une membrane en plastique) et enfin les claviers mécaniques (chaque touche dispose de son mécanisme à ressort indépendant). Les deux premiers sont les plus répandus, car moins chers, et correspondent à un usage bureautique. Toutefois, ils n’offrent pas les prestations nécessaires pour répondre aux exigences des joueurs.

Ces derniers privilégieront les claviers mécaniques qui apportent de nombreux avantages, une frappe claire et nette, une sensibilité très fine et une vitesse de réaction sans commune mesure comparés aux produits à membranes ou chiclets. Enfin, ces deux derniers supportent au mieux une petite dizaine de millions de frappes, contre plusieurs dizaines de millions pour les modèles mécaniques.

Pour vous aidez à choisir votre prochains clavier de jeu, nous en avons sélectionné 5 sur la base de leur réputation ou de leur prix afin de couvrir trois grandes tarifaires avant de les tester. Voici nos impressions et nos recommandations. Cette sélection sera par la suite mise à jour avec de nouveaux claviers… s’ils sont meilleurs que ceux de ce guide. On se penchera notamment sur des produits de Razer et Corsair qui n’ont pas été en mesure de nous faire parvenir des exemplaires de test.

Le haut de gamme

Logitech G915 : luxueux, plat et efficace, le must

Avec son design ultraplat (47,5 x 15 x 1 cm) et sa finition en aluminium brossé très haut de gamme, ce clavier Logitech G915 est une vraie beauté. La finesse du bébé s’explique par l’usage des switchs Logitech GL low profile dont la distance de frappe est très courte (2,7 mm). Cela donne des touches très réactives et qui ont le bon goût d’être parmi les plus silencieuses du marché (voir plus bas). Nous avons noté que lors d’enchaînement de frappes rapides, il y’a un petit mouvement latéral des touches. Excepté cela, l’efficacité et la réactivité sont de très haut niveau pour un produit aussi plat.

Au niveau des touches supplémentaires, nous en avons sur la droite pour les contrôles multimédias. Ils sont surmontés d’une large molette pour gérer le volume. Au-dessus des touches de fonction (F), nous avons trois touches M pour passer d’un profil de jeu à l’autre à la volée. Celle nommée MR permet d’enregistrer des macros qui seront attribuées aux touches G placées en colonne à la gauche du clavier. Il faut d’ailleurs un petit moment pour s’habituer aux touches G que l’on actionne souvent par accident lors des premiers jours d’utilisation.

Les fonctions supplémentaires sont le niveau du rétroéclairage, le mode jeu qui désactive les touches Windows et enfin l’utilisation du sans fil. Car si ce clavier fonctionne en filaire, il est aussi sans fil avec le Bluetooth (déconseillé pour les joueurs) et surtout la technologie Logitech Lightspeed. Cette dernière promet les mêmes temps de latence qu’une connexion filaire et nous devons admettre que nous n’avons pas noté de différence avec l’usage filaire. Comptez un peu moins de 30 heures d’autonomie avec le rétro éclairage activé, ce que nous recommandons, car la délicate sérigraphie des touches est peu lisible sans les LED allumées. Enfin, le logiciel de configuration Logitech HUB reste un modèle d’efficacité et d’esthétique. Un produit de référence, mais nous regrettons l’absence d’un repose-poignet, un petit moins qui fait mesquin à ce niveau de prix.

Le Logitech G915 est disponible à moins de 280 euros.

En bref

Design, qualité de fabrication et finesse

Switchs performants, et les plus silencieux de notre sélection

Connexion sans fil aussi efficace que du filaire

Steelseries Apex Pro : le plus solide et aux switchs paramétrables

Nous sommes face à un clavier assez imposant et surtout très épais (43,7 x 14 x 4 cm). Sa structure est en métal pour une plus grande robustesse. Avec son poids d’un kilo, il affiche une parfaite stabilité sur le bureau. L’ensemble est recouvert d’un plastique doux, dont les touches profitent aussi. Chacune est rétroéclairée de façon indépendante pour un paramétrage personnalisé très fin. L’Apex Pro utilise des switchs QX2 RED pour toutes les touches, sauf celle du bloc principal qui exploite les nouveaux switchs réglables SteelSeries OmniPoint.

Ce sont des interrupteurs linéaires dont vous pouvez régler le point d’activation de 0,4 mm à 3,6 mm. Donc nous pouvons avoir des touches qui réagissent à l’instant ou qui demandent une pression plus longue. Par exemple, les touches ZQSD peuvent être très rapides et celles servant à lancer des grenades plus lentes, ce qui évitera dans le feu de l’action les actions accidentelles. Cela permet aussi simplement de régler chaque touche en fonctions de vos habitudes de jeu, plutôt que de devoir vous habituer au clavier. Les joueurs de FPS seront très sensibles à cette fonction et ce clavier vise clairement ce public.

Ici, pas de touches de fonctions supplémentaires, le logiciel associé permet de créer des profils de jeux et de programmer des macros. Un petit écran OLED monochrome trône en haut à droite du clavier. Par défaut, il affiche le logo SteelSeries, mais il permet surtout de récupérer des informations avec certains jeux ou simplement afficher les titres des chansons à l’écoute. Juste à sa droite se trouve une molette cliquable qui sert à gérer le volume, mettre en pause la musique écoutée ou passer d’un profil de jeu à l’autre. Enfin, nous apprécions la présence d’un port USB au dos à gauche. Cela explique l’épaisseur de la double connectique USB. Mais le constructeur a pensé à la gestion des câbles avec des goulottes sous le clavier. Enfin, il propose un élégant et doux repose-poignet magnétique, mais sans rembourrage, il est donc un peu ferme.

Il est disponible à moins de 230 euros.

En bref

Qualité de fabrication haut de gamme et particulièrement solide

Switch du bloc central paramétrable de 0,4 mm à 3,4 mm

Rétroéclairage LED indépendant pour chaque touche

Le milieu de gamme

Roccat Vulcan série 120 AIMO : beau, fin et performant

Avec le Logitech G915, nous sommes face à l’un des plus séduisants claviers gamers du marché. Il offre un design aérien malgré des dimensions assez importantes (46,2 x 23,5 x 3,2 cm). Une belle plaque d’aluminium anodisé habille la surface. Les touches semblent flotter au-dessus, car les switchs sont dans conteneurs transparents hauts. Un look assez atypique, très élégant, mais si vous êtes un joueur de type « bourrin », vous risquez de faire voler les touches. Les interrupteurs sont signés Roccat, des Titan Speed. La frappe est agréablement sèche et surtout réactive, avec une pollution sonore contenue. Si l’espace entre chaque touche est très agréable, la taille des touches est plus réduite que la moyenne. Si vous avez de gros doigts, il n’est pas fait pour vous.

Ce Roccat propose une fonction EasyShift très intéressante. Elle attribue une seconde fonction à toutes les touches du clavier et cerise sur le gâteau. Pour les activer, il faut sélectionner une touche de fonction que vous allez définir vous-même. Cela explique l’absence de touches de fonctions dédiées aux jeux. Ce qui ne vous empêche pas, via le logiciel dédié, de programmer des profils de jeux et des macros. Point intéressant, le clavier embarque une petite mémoire qui stocke vos macros dans le clavier. Elles sont donc conservées et utilisables si vous décidez de jouer ailleurs que sur votre PC. Néanmoins, elles sont partagées avec le pavé de touche au-dessus des flèches, ce qui rebutera ceux qui aiment les espaces dédiés.

L’affichage LED est très agréablement reflété sur l’aluminium et surtout paramétrable touche par touche. Point déconcertant, les indicateurs de verrouillage clavier sont placés sous le pavé numérique. Il y’a trois touches de fonctions en haut à droite du clavier, la première permet de couper le volume, le second de gérer la luminosité du rétroéclairage et le troisième le volume, les réglages se font avec l’imposante molette. À l’usage, ce n’est pas très agréable. Enfin, nous apprécions la présence d’un repose-poignet de qualité et amovible.

Il est disponible en trois coloris : gris, noir ou blanc, numérotés 120, 121 (testé ici), ou 122. On trouve généralement plus facilement le gris, disponible à moins de 150 euros.

En Bref

Design et qualité de fabrication premium

Efficacité des switchs

Rétroéclairage indépendant pour chaque touche

Logitech G Pro : le bon, rapport qualité-prix

Le G Pro est l’un des best sellers de Logitech. Fin 2019, la marque l’a décliné dans une version, Pro X en tout points identiques, mais avec des switch intercheangeables. C’est cette version que nous avons testée. S’il est appréciable de pouvoir changer les switch, le surcoût n’est selon nous pas justifié dans l’immédiat. Nous recommandons donc la version classique.

Une fois sorti de sa boîte, ce clavier est assez imposant, pas en largeur, mais en épaisseur avec des dimensions de 36,1 x 15,6 x 3,4 cm. Il fait mastoc et cela se sent avec 980 g sur la balance. Avantage, il occupe peu de place sur le bureau (format TKL) et surtout il est d’une stabilité totale. Ce n’est pas le plus esthétique des claviers gamers, mais il respire la solidité et plaira à ceux qui recherchent l’efficacité sans chichis inutiles. Un véritable clavier de compétition.

Logitech en propose 3 au total, les GX Blue Clicky, GX Red Linear et GX Brown Tactile. Nous avons testé ce produit avec des GX Clicky avec une distance d’actionnement de 2 mm pour 3,7 mm de distance totale. Sans surprise, la réactivité est totale et le clic sonore aidera à encore mieux gérer ses enchaînements d’action au clavier. Les GX Red Linear que nous avons également testés sont plus discrets, nécessitent une distance d’actionnement plus courte 1,9 mm, pour 4 mm de distance. La frappe est plus silencieuse et surtout fluide, parfaite pour enchaîner les doubles frappes.

Pas de touches programmables indépendantes, ce sont les touches F qui servent pour les raccourcis et les macros. Par contre, Logitech prévoit d’en attribuer deux par touche F, ce qui porte à 24 les possibilités. Sinon, en dehors d’un bouton pour activer le rétroéclairage (subtil et pas agressif) et le mode jeu, vous n’aurez rien d’autre à vous mettre sous la dent, même pas un repose-poignet.

Il est disponible à moins de 130 euros.

En bref

Compact et transportable

Design massif et qualité de fabrication excellente

Un très bon rapport qualité-prix

L’entrée de gamme

HyperX Alloy Origins : à l’essentiel

Dans sa conception et sa finition, cet HyperX Alloy Origins (la marque gaming de Kingston) est assez sobre. Ce qui ne l’empêche pas d’avoir des lignes soignées et une qualité de fabrication de haut niveau. Il est avant tout pensé pour l’efficacité plus que l’esbroufe. Ses dimensions sont raisonnables (44,2 x 13,2 x 3,64 mm) pour un poids dépassant légèrement le kilogramme (1 080 kg). L’aluminium noir qui recouvre sa surface permet au rétroéclairage LED de se réfléchir avec une certaine vivacité, sans devenir éblouissante.

Bon point, chaque touche est gérée indépendamment des autres, ce qui permet d’attribuer à chacune une couleur spécifique. Aucun bouton de fonctions ou de touches dédiées aux macros, il faut passer par des associations de touches. Nous nous y faisons à l’usage et le fait d’avoir trois profils de jeux différents aide à ne pas trop s’y perdre. Il faut juste s’habituer à une certaine gymnastique digitale. Les profils et macros sont enregistrés dans la mémoire du clavier, ce qui le rend très pratique si vous jouez sur un autre PC que le vôtre.

Pour les switchs, exit les Cherry qui sont remplacés par des HyperX Red avec un point d’activation à 1,8 mm et une distance de frappe totale de 3,8 mm. Le résultat est une frappe rapide et très silencieuse pour un clavier mécanique. Il fera le bonheur des joueurs qui cherchent un clavier premium à un prix pourtant accessible. Par contre, nous avons peu goûté le logiciel de configuration qui mériterait d’être plus user-friendly.

Il est disponible à moins de 90 euros

En Bref

Qualité de fabrication

Prix

Efficacité des switchs et rétroéclairage indépendant touche par touche

CoolerMaster CK530 : compact et performant pour un prix mini

CoolerMaster propose de nombreux périphériques de jeu et se distingue par des produits de qualité à des tarifs très maîtrisés. Comme avec ce CoolerMaster CK530, qui profite d’une conception robuste, habillée d’un joli aluminium brossé. Il affiche des dimensions maîtrisées grâce à son format TKL, ce qui nous donne 38 x 13,5 x 4 cm pour un poids très raisonnable de 780 g. Il sera donc très prisé des gamers nomades. Sobre avant tout, nous apprécions toutefois l’éclairage LED de qualité et qui est paramétrable directement au clavier, sans passer par un logiciel. Idem pour les macros, ce qui permet de s’adapter facilement à de nouvelles situations, surtout si vous ne jouez pas sur votre PC. Toutefois, pour un plus grand confort, nous vous conseillons de passer par le soft du constructeur. Ce dernier est redoutablement efficace et d’une rare simplicité.

Le CoolerMaster KC530 est disponible en 3 versions, chacune dotée de switchs Gateron différents : rouge, bleu ou marron. Nous avons testé la version RED, qui sont très proches des Cherry mais avec une course un brin plus longue. Toutefois, nous parlons ici de 0,2 millimètre et seuls les joueurs les plus compétiteurs noteront la différence. Les autres remarqueront surtout une excellente réactivité et une frappe souple mais très sonore. Ce clavier est un excellent choix pour les gamers qui ont peut-être trop dépensé dans leur carte graphique et ont un budget limité. Ce CK530 répond aux exigences des joueurs sans superflu, il va à l’essentiel. Il lui manque toutefois un bon repose-poignet, car avec son épaisseur il impose une forte torsion au poignet. Si le pavé numérique vous manque, il existe en version non TKL (CK550) pour 10 euros de plus.

Le CoolerMaster CK530 est disponible à moins de 60 euros

En Bref

Finition de bon niveau

Paramétrage LED et des Macros à la volée

Efficacité des switchs

Pour vous aider à choisir

Quels sont les différents type de switch mécaniques ?

Il en existe trois grands types : linéaires et tactiles et « clicky ». Les premiers nécessitent une force de frappe constante durant toute l’action alors que pour les seconds, la première moitié de la frappe demande moins de puissance que la seconde. Cette dureté supplémentaire vous confirme que la frappe est valide. Certains constructeurs ajoutent un « clic » audible pour confirmer à l’oreille l’activation de la touche, ils sont alors « clicky ».

Grossièrement, les switchs mécaniques linéaires sont parfaits pour les jeux qui demandent des frappes rapides successives et les tactiles pour les titres où la précision de l’action est plus importante que la rapidité. Ces derniers sont également plus appréciés pour la saisie de texte… et les « clicky » le sont encore plus. Autrement dit, les tactiles sont généralement un bon entre deux.

Comment choisir son switch ?

Les plus pointilleux porteront leur attention sur deux informations techniques très importantes. La première est la distance d’activation, qui correspond à la profondeur nécessaire pour activer une commande. Un clavier à membrane ou chiclet valide une action quand vous avez parcouru l’intégralité de sa distance de frappe. Un clavier mécanique le fera avant d’avoir entièrement enfoncé la touche. Plus la distance d’activation est courte, plus la réactivité sera importante. Le second point à surveiller est la force d’activation qui se mesure en Newton, ou plutôt centiNewton (cN), ou en grammes. Elle correspond à la force nécessaire pour activer une touche sur toute la distance de frappe. Plus elle est faible, plus la touche sera sensible et donc moins vous aurez à mettre de pression lors de la frappe.

Vous avez également des touches dites “tactiles” qui permettent de sentir sous le doigt le point d’activation. Le constructeur Cherry est celui qui équipe le plus de marques de claviers gamers. Il ne propose pas moins de 6 switchs différents avec chacun leur spécificités . Les plus utilisés dans l’univers gaming sont les switchs Cherry Mx Red, linéaires et rapides. Toutefois, sa suprématie est mise à mal par les grands constructeurs de matériel Gaming comme Logitech, Roccat ou HyperX. Ces derniers développent maintenant leurs propres switchs, souvent inspirés par ceux de Cherry d’ailleurs. Le tableau ci-dessous vous aidera à vous y retrouver.

Switch Type Clic audible Point d'activation Course totale Force d'activation Cherry MX Bleu Tactile Oui 2 mm 4 mm 60 g Cherry MX Brown Tactile Non 2 mm 4 mm 55 g Cherry MX Red Linéaire Non 2 mm 4 mm 45 g SteelSeries QX2 Linéaire Non 2 mm NC 45 g SteelSeries Omnipoint Linéaire Non 0,4 à 3,6 mm 4 mm 45 g Logitech Tactile GL Tactile Non 1,5 mm 2,7 mm 60 g Logitech GX Blue Clicky Tactile Oui 2 mm 3,7 mm 60 g Logitech RED Linear Linéaire Non 1,9 mm 4 mm 50 g Logitech Brown tactile Tactile Non 1,9 mm 4 mm 60 g Roccat Titan Tactile Non 1,8 mm 3,6 mm NC Roccat Titan Speed Linéaire Non 1,4 mm 2,8 mm 45 g Gateron RED Linéaire Non 2 mm NC 45 g

Un clavier mécaniques ça fait vraiment beaucoup de bruit ?

Les claviers mécaniques sont plus bruyants que les modèles à membranes ou chiclets. C’est un fait. Les switchs linéaires font toutefois moins de bruits que les switchs tactiles et ceux-ci sont eux même moins sonores que les tactiles avec clic. À titre d’exemple, voici le volume que nous avons mesuré lors de nos tests de frappes courantes. Plus que la valeur elle-même, car personne ne tape de la même façon, cela permet surtout de choisir le plus silencieux si c’est important pour vous.

Logitech G915 : de 45 dB à 52dB, pour une moyenne de 48,5 dB.

Steel Series Apex Pro : de 52 dB à 59dB, pour une moyenne de 55,5 dB.

Logitech G Pro X : de 53 dB à 62 dB, pour une moyenne de 57,5 dB.

Roccat Vulkan 121 : de 48 dB à 55 dB, pour une moyenne de 51,5 dB.

Hyper X : de 55 dB à 62 dB, pour une moyenne de 58,5 dB.

CoolerMaster CK530 : de 55 dB à 66 dB, pour une moyenne de 51,5 dB.

Le rétroéclairage

Si cette fonction est avant tout esthétique, certains constructeurs en profitent pour en faire un véritable outil pour les gamers. Ainsi, vous pouvez choisir les zones à rétroéclairer pour n’illuminer que les touches utiles dans votre jeu.

Les touches macros

En plus des touches classiques, des claviers proposent des touches programmables. Vous y enregistrez des raccourcis clavier, voire des macros (des suites de commandes) pour gagner toujours plus en efficacité et en rapidité. Pour ne pas trop multiplier les touches, les macros peuvent être attribuées à des touches classiques en les associant à une seconde.

USB ou sans fil

Tout joueur qui se respecte optera pour un clavier filaire et éviter ainsi des latences inopportunes comme cela est le cas avec le Bluetooth par exemple. Certains constructeurs proposent des modèles sans fil, avec un dongle 2,4 GHz, bien plus performant que le Bluetooth. Logitech a développé une technologie appelée Lightspeed, qui se targue d’obtenir des temps de latence identiques aux produits filaires.

L’anti-ghosting

Avec un clavier classique, si vous enchaînez plusieurs frappes très rapides ou des associations de touches multiples, certaines peuvent ne pas être prises en compte. L’anti-ghosting évitera cela.

Format TKL

Si vous n’avez cure du pavé numérique, optez pour un clavier au format TKL (Tenkeyless) qui sera toujours plus compact qu’un modèle classique. Si le mot bureautique vous est étranger, il y’a peu de chances que le pavé numérique vous manque.

Fonctions bonus

Un écran intégré au clavier peut apporter des informations intéressantes dans certains jeux. Autre fonction pratique pour les joueurs, l’intégration d’un HUB USB, voire d’une entrée casque.