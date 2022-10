Corsair a décidé de rebattre les cartes sur le marché des claviers gamer avec le K100 Air Wireless, un modèle extrêmement fin qui n’oublie pas pour autant d’être complet. Découverte.

Le clavier gamer Corsair K100 Air Wireless se positionne comme une alternative à l’imposant K100 RGB que nous avions testé. Ce nouveau modèle a pour principale particularité d’arborer une finesse rarement vue sur un clavier à destination des joueurs. La marque fait ici confiance aux interrupteurs Cherry MX Ultra Low Profile, destinés à l’origine aux PC portables.

Malgré cette originalité, le K100 Air Wireless ne manque pas de fonctionnalités avec une triple connectivité, des touches de macro et une compatibilité avec iCue pour personnaliser totalement l’expérience. Ce nouveau modèle est proposé au prix conseillé de 300 euros, un tarif là encore rarement atteint pour un clavier gamer grand public.

Un clavier bien construit et au design soigné

Au déballage, on ne peut qu’apprécier le travail réalisé par Corsair concernant le design de ce nouveau K100 Air Wireless. Le clavier est extrêmement fin et fait mieux que les Logitech G915 et Razer DeathStalker V2 Pro. Cette finesse, alliée à l’excellent travail de la marque sur le choix des matériaux, donne à ce clavier une allure résolument moderne et haut de gamme.

Le châssis du K100 Air est constitué de plastique et surmonté, comme souvent, d’une plaque en métal brossé. Nos inquiétudes sur la rigidité du clavier ont vite été levées. Malgré sa finesse, le clavier se montre extrêmement rigide et assez lourd par la même occasion. Un bon point qu’il fallait souligner puisque ce n’est pas toujours le cas avec les claviers de ce type.

La plaque en aluminium brossé noir apporte du cachet à l’ensemble, mais prend cependant assez vite la poussière et les traces de doigts. L’assemblage des matériaux est impeccable et l’on ressent ici toute l’expérience de Corsair dont la réputation n’est plus à faire concernant les claviers de jeu.

Le châssis biseauté est surplombé par une boursouflure sur sa partie supérieure. Rappelant bien sûr celle du K100, elle intègre plusieurs touches de fonctions ainsi que les LED d’état du clavier. On y trouve, par exemple, un bouton de contrôle de l’éclairage RGB, un autre dédié au verrouillage de la touche Windows ou encore un autre qui permettra de basculer entre les différents profils installés sur le clavier.

La zone en plastique brillant abrite un logo Corsair rétroéclairé et les différentes LED d’indication d’état. Ces dernières sont relativement discrètes, mais parfaitement bien intégrées. On y trouvera par ailleurs un indicateur de batterie, toujours pratique. Enfin, on dispose des habituelles touches multimédias associées à une molette de réglage du volume en métal particulièrement fluide.

Corsair a également équipé le K100 Air Wireless de 4 touches de fonctions personnalisables, qui prennent place au-dessus du pavé numérique. Ce n’est pas l’emplacement le plus pratique pour une utilisation gaming, mais elles ont au moins le mérite d’être présentes et serviront par ailleurs à basculer entre les différents modes de connexion.

En dehors de la finesse de son châssis, le K100 Air Wireless intègre surtout les interrupteurs mécaniques Cherry MX Ultra Low Profile. Ces derniers ont à l’origine été conçus pour équiper les ordinateurs portables gamer haut de gamme et diffèrent beaucoup de ce que l’on retrouve en général sur les claviers de bureau. Nous reviendrons en détail sur ces interrupteurs dans la partie performance de ce test.

L’utilisation de ces interrupteurs donne une allure très particulière au K100 Air qui se rapproche assez d’un clavier de PC portable ou d’un Magic Keyboard d’Apple, par exemple. L’ensemble est moins imposant, plus discret et détonne vraiment par rapport au reste du marché. L’éclairage RGB est bien sûr de la partie. Cependant, on fera la même critique que chez Razer puisqu’une partie des caractères gravés sur les touches ne profitent pas de l’éclairage.

L’arrière du châssis accueille un discret interrupteur permettant de mettre le clavier sous tension. Ce dernier n’est en pratique pas réellement nécessaire, sauf en déplacement, puisque le K100 Air se met automatiquement en veille à l’extinction du PC. Un port USB est également de la partie pour charger le clavier et l’utiliser en filaire, de même d’un emplacement pour le dongle. Notez d’ailleurs que le clavier est fourni avec un câble USB tressé permettant donc de le charger et de l’utiliser en filaire.

Par défaut, le K100 Air Wireless propose une inclinaison très (très) légère qui n’est pas forcément des plus confortables. La marque a par conséquent équipé le clavier de pieds escamotables à deux positions. Ces derniers, à la différence de Razer, sont suffisamment rigides pour ne pas se replier lorsque l’on déplace le clavier.

Le clavier Corsair K100 Air Wireless est donc une vraie réussite sur le plan du design. La direction prise par la marque sur ce modèle est particulièrement convaincante et apporte un peu de nouveauté sur le marché des claviers pour joueurs. L’ensemble est, comme toujours chez Corsair, parfaitement construit et nul doute que le clavier durera dans le temps.

Des fonctionnalités complètes grâce à iCue

La configuration du K100 Air Wireless se passe comme à chaque fois sur iCue, l’applicatif commun à tous les périphériques de la marque. L’interface a subi un petit lifting ces derniers mois, les fonctionnalités disponibles n’ont pas changé. On retrouve, par exemple, encore cette distinction entre les réglages « classiques » et « matériels » du fait des limitations du périphérique lorsque iCue n’est pas lancé.

Toutes les touches pourront être réattribuées avec les fonctionnalités de notre choix. De nombreuses options sont disponibles et l’application permet également l’enregistrement de macro. De la même façon, les effets d’éclairage sont personnalisables en détail, touche par touche avec de multiples configurations. Il est à noter que les touches de raccourcis pourront aussi être personnalisées avec des fonctions liées à la solution Stream Deck.

Au-delà de ces options classiques, on dispose de nombreux paramètres plus exotiques afin de personnaliser le comportement du clavier. Le délai avant la mise en veille ou encore l’affichage d’une icône d’état de la batterie dans la zone de notification de Windows sont aussi de la partie.

Comme toujours, la grande majorité des réglages peuvent être sauvegardés dans des profils liés aux jeux et applications. Le K100 Air Wireless dispose par ailleurs d’une mémoire intégrée, permettant de se passer du logiciel iCue dans la plupart des cas.

Autonomie et connectivité

La liaison sans-fil Slip Stream n’a montré aucun signe de faiblesse durant notre semaine de test. Il ne nous a pas été possible de faire la différence avec une liaison filaire classique. Notez par ailleurs qu’en utilisation filaire, le K100 Air Wireless est capable d’offrir un taux d’interrogation de 8000 Hz alors qu’en sans-fil, ce dernier se cantonne à 1000 Hz.

Du côté de l’autonomie, Corsair annonce jusqu’à 50 heures avec l’éclairage RGB allumé et pas loin de 200 heures lorsque ce dernier est coupé. De notre côté, nous avons pu utiliser le clavier, éclairage allumé, pendant plus d’une semaine avant de devoir le recharger. Ce n’est pas le clavier le plus endurant du marché, mais ces résultats sont honorables.

La liaison Bluetooth permettra par ailleurs d’économiser encore un peu la batterie pour des usages bureautiques et surtout d’utiliser le K100 avec une multitude d’appareils. La bascule entre les différents appareils se faisant à l’aide de touche Fn et des 4 touches de raccourcis présentes au niveau du pavé numérique. Sur ce point, on préfère la solution de Logitech, avec des touches dédiées et facilement accessibles.

Performances

En dehors du design très affirmé du K100 Air Wireless, c’est davantage sur ses performances que nous nous sommes penchés. Il est équipé des interrupteurs Cherry MX Ultra Low Profile, que l’on avait déjà pu essayer sur le PC portable Alienware m15 R4. Ces interrupteurs mécaniques diffèrent énormément de ce que l’on retrouve habituellement sur les claviers à destination des joueurs.

Le mécanisme en lui-même est totalement différent, mais, malgré cela, ces interrupteurs se sont montrés convaincants. S’ils ne peuvent évidemment pas procurer une expérience aussi convaincante que de « vrais » interrupteurs mécaniques, ils proposent néanmoins un ressenti à la hauteur de nos attentes.

Concrètement, ces interrupteurs se rapprochent de l’expérience procurée par des modèles tactiles de type Cherry MX Brown. La course de la touche n’est pas linéaire et une forte résistance se fait sentir en tout début de course. Le point d’activation est ici situé à 0,8 mm, pour une course totale de 1,8 mm. La force d’activation nécessaire est de 65 g, soit un peu plus que les Cherry MX Brown.

Le point d’activation est d’ailleurs tellement haut que l’on a presque l’impression d’avoir un interrupteur « binaire », dans le sens où l’on atteint le point d’activation quasi instantanément. On profite donc d’interrupteurs très réactifs et qui reviennent rapidement en place, permettant d’enchainer les frappes efficacement. Notons aussi que les touches se montrent parfaitement stables.

De fait, le K100 Air Wireless est un clavier qui se montre vraiment agréable en rédaction bien que le fait que les touches soient quasiment plates demandera un léger temps d’adaptation pour bien positionner les doigts. En jeu, l’expérience est également convaincante, du moins pour les adeptes des interrupteurs tactiles (et de ce fait pas linéaires). Pour autant, on n’atteint pas le confort ni les sensations procurées par des interrupteurs mécaniques classiques.

Là encore, en dehors des sensations particulières offertes par ces interrupteurs, c’est la taille et la forme des touches qui ne facilitent pas l’efficacité en jeu et demanderont une petite gymnastique pour retrouver ses repères. C’est un argument de plus qui nous fait préférer les touches et interrupteurs classiques pour une utilisation purement vidéoludique sur des jeux de tirs par exemple.

C’est ainsi un clavier à recommander d’abord à ceux qui préfèrent les interrupteurs tactiles et pour lesquels les performances en jeu ne sont pas forcément la priorité. Le K100 Air Wireless prendra selon nous plus de sens pour utilisation mixte où l’utilisateur utilise aussi bien son clavier pour rédiger que pour jouer.

Test sonore

Prix et disponibilité du clavier Corsair K100 Air Wireless

Le clavier Corsair K100 Air Wireless est disponible au prix conseillé de 300 euros.