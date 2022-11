Test Roccat Vulcan II Max : le clavier le plus lumineux du marché

En parallèle du Vulcan II Mini déjà passé entre nos mains, Roccat a levé le voile sur le Vulcan II Max. Ce clavier plein format met une nouvelle fois l’accent sur le RGB et reprend les nouveautés de la seconde génération.

Le clavier gamer Roccat Vulcan II Max se place en haut de la gamme du constructeur avec un tarif de lancement de 230 euros. Ce nouveau modèle conserve la conception particulière des touches et interrupteurs, typique de la gamme Vulcan.

Comparativement au Mini II, on retrouve ici un clavier plein format, qui met encore une fois l’accent sur l’éclairage RGB avec l’arrivée d’un repose-poignet souple et translucide. Ce nouveau modèle ne semble pas en faire des tonnes sur le plan des fonctionnalités, mais se positionne néanmoins comme un clavier très complet.

Un éclairage RGB avant d’être un clavier ?

Le châssis qui sert de base au Vulcan II Max conserve les mêmes codes de design que la version Mini. Celui-ci est construit principalement en plastique et revêt une plaque en métal brossé sur sa partie supérieure. De discrets inserts brillants agrémentent le pourtour du clavier pour lui donner un peu plus de cachet.

La relative finesse du châssis n’empêche pas le clavier de se montrer très rigide tout en dégageant une impression de solidité appréciable. La construction est, comme toujours chez Roccat, très soignée. Gamme Vulcan oblige, le design général du clavier est avant tout agrémenté par les touches très particulières qui l’accompagnent.

En effet, les interrupteurs translucides sont installés sur le dessus de la plaque métallique et sont surmontés des traditionnelles touches plates. Il en résulte une diffusion très efficace de l’éclairage RGB, mais également la nécessité de s’habituer à l’expérience de frappe procurée par le clavier, mais nous y reviendrons un peu plus loin.

Le layout plein format du Vulcan II Max lui permet d’accueillir quelques boutons supplémentaires pour le contrôle des médias et du volume. On profite ainsi de 3 touches de commande, associées à une molette de réglage du volume. Réellement pratique à l’usage, cette molette n’est cependant pas personnalisable et ne pourra servir qu’à gérer le son de l’ordinateur.

Le Vulcan II Max est donc livré avec un repose-poignet étonnant puisque conçu avec des matériaux souples et translucides. L’objectif est évidemment de diffuser un éclairage RGB dynamique, grâce à des LED installées au niveau des fixations de l’appendice. L’effet visuel est réussi et le confort au rendez-vous. Nous restons cependant dubitatifs quant à la durée de vie de ce plastique.

La connectique du clavier est assurée par un imposant câble tressé d’environ 1,8 m. Plus étonnant : le Vulcan II Max a besoin de deux ports USB pour fonctionner. À la différence d’autres références dans ce cas, le second port semble nécessaire à l’alimentation du système d’éclairage puisqu’aucun port USB passtrough n’est présent sur le clavier.

Sous le châssis, on retrouve les habituels patins antidérapants accompagnés par les pieds escamotables autorisant un réglage de l’inclinaison du clavier.

Double LED pour double fonctionnalité

Les fonctionnalités du Vulcan II Max sont encore et toujours dictées par le logiciel-pilote Roccat Swarm. L’interface reste austère, mais les fonctionnalités sont au rendez-vous. Toutes les touches, à l’exception des boutons dédiés aux médias, peuvent être réattribuées. De nombreuses fonctions sont disponibles pour personnaliser le clavier en fonction des besoins et des usages.

L’éclairage RGB peut également être personnalisé finement. Différents réglages sont proposés, mais l’utilisateur garde la possibilité de modifier en détail l’éclairage des touches. Notez au passage que, comme sur Mini, certaines touches sont équipées d’un double éclairage LED, pour les fonctions secondaires, qui est, lui aussi, personnalisable via un menu dédié.

La sauvegarde des réglages peut s’effectuer dans des profils que l’utilisateur associera à ses jeux et applications. Le clavier intègre par ailleurs une mémoire permettant de stocker jusqu’à 4 profils, et ainsi se passer de Roccat Swarm (pour libérer un peu de RAM par exemple).

Nous avions évoqué la fonctionnalité double LED lors de notre test du Vulcan II Mini et celle-ci est aussi présente sur le modèle Max. Pour rappel, certaines touches de fonction disposent d’une seconde LED dédiée à l’illumination des inscriptions de cette fonction. Concrètement, cela permet de mettre en avant l’état d’une fonction ou de son activation lors de l’utilisation de cette dernière.

Roccat est allé un peu plus loin ici avec des fonctions supplémentaires accessibles grâce aux touches F1 à F12. Il est, par exemple, possible d’interagir avec certains logiciels ou même de couper rapidement son microphone. Plus intéressant encore : les 3 touches à gauche des contrôles multimédias affichent la charge CPU, GPU et mémoire de l’ordinateur en passant du vert au rouge. Bien vu !

Des performances convaincantes

Nous avions été séduits par les interrupteurs linéaires qui équipaient notre exemplaire du Mini. Ici, nous retrouvons une nouvelle fois les interrupteurs optomécaniques Titan II, mais en version tactile « Marron ». Ces derniers proposent une course identique de 3,6 mm avec un point d’activation un peu plus lointain, puisque positionné à 1,8 mm.

En plus de cette distance d’activation plus grande, il s’agit donc d’interrupteurs tactiles qui imposent une résistance plus grande au niveau du point d’activation. Comme souvent, c’est une affaire de goût, mais ces switches sont selon nous moins adaptés pour un usage vidéoludique compétitif.

En revanche, les rédacteurs y trouveront leur compte et profiteront ici d’un clavier très agréable, bien qu’un peu bruyant et malgré le fait qu’il ne soit pas clicky. Pour autant, et malgré ces spécificités, il saura être un compagnon de jeu efficace et reste évidemment disponible avec des interrupteurs linéaires (rouges).

Le temps d’adaptation pour la bonne appréhension des touches est une nouvelle fois de la partie. Les touches sont relativement espacées et les arêtes de ces dernières plutôt saillantes. Lors des premières heures d’utilisation, on a de ce fait tendance à effleurer les touches voisines et parfois à les activer involontairement. Cette remarque est néanmoins un peu moins vraie sur ce modèle équipé d’interrupteurs tactiles que sur le Mini II et ses interrupteurs linéaires.

Prix et disponibilité du clavier Roccat Vulcan II Max

Le clavier Roccat Vulcan II Max est proposé au prix conseillé de 230 euros.