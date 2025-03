Test Corsair K70 Pro TKL : un nouveau clavier à Effet Hall au format réduit

La simple évocation de la gamme K70 doit faire résonner beaucoup de choses à tous les joueurs PC. Corsair continue de faire évoluer celle-ci avec le K70 Pro TKL, un nouveau clavier dédié au jeu compétitif et équipé des dernières technologies liées aux interrupteurs à Effet Hall.

Source : Edouard Patout pour Frandroid

Le clavier gamer Corsair K70 Pro TKL est un modèle haut de gamme dont la principale force est d’être équipé d’interrupteurs à Effet Hall. Un atout non négligeable qui ouvre la porte aux fonctionnalités très prisées ces derniers temps telles que l’activation rapide (Rapid Trigger dans le texte).

En dehors de cet atout de taille, le K70 Pro TKL reste un modèle relativement classique, au format TKL donc. Il s’équipe d’un éclairage RGB de qualité, de quelques touches supplémentaires agissant sur son fonctionnement et est livré avec un repose-poignet magnétique. Seule ombre au tableau : la présence de touches en ABS, qui font tache sur un clavier de cette trempe.

En effet, le K70 Pro TKL de Corsair se positionne comme un clavier haut de gamme, par ses fonctionnalités, son appellation et son tarif. Ce nouveau modèle est ainsi proposé au prix conseillé de 180 euros, soit sensiblement le même tarif que ses concurrents directs comme le G Pro X TKL Rapid de Logitech.

Comme un air de déjà-vu

Nous avions souligné la nouvelle direction prise par Corsair en termes de design lors de notre test du K70 Core. Nous pourrions presque reprendre mot pour mot ce qui avait été dit à son sujet à l’époque pour cette nouvelle version Pro TKL qui reprend tout simplement le même châssis que son prédécesseur.

Source : Edouard Patout pour Frandroid

Le clavier s’équipe d’un châssis plastique aux angles arrondis et au bord biseautés. Toujours très discret, ce design tranche nettement avec le passé très « industriel » de la gamme K70. En revanche, cette nouvelle itération « Pro » améliore réellement la rigidité de son châssis, bien plus lourd et surtout très peu sensible à la torsion si on le compare au modèle Core testé précédemment.

Les interrupteurs mécaniques sont quant à eux installés sur une plaque en aluminium brossé qui participe à la rigidité, mais également au design global du clavier. Ces interrupteurs sont surmontés de touches en simple plastique ABS, alors qu’on aurait attendu du PBT sur un clavier de cette gamme. Corsair y ajoute un traditionnel éclairage RGB touche par touche très convaincant et très lumineux.

Source : Edouard Patout pour Frandroid

Enfin, l’agencement TKL est complété par quelques commandes supplémentaires. On retrouve donc une molette personnalisable et relativement classique. Elle s’accompagne de deux boutons supplémentaires, dont l’un est dédié à l’activation du mode « Performance ». Le second, floqué du logo iCue est quant à lui personnalisable grâce à la suite logicielle de la marque.

Source : Edouard Patout pour Frandroid

La Nintendo Switch Lite n’a JAMAIS été à ce prix La console portable la plus légère de Nintendo est aussi celle qui a le plus de GOTY dans son catalogue : Zelda, Mario ou Pokémon côtoient plus de 5000 titres disponibles. Parfaite pour jouer en déplacement !

Le repose-poignet magnétique est une bonne surprise ! À la différence de celui qui accompagnait la version Core, celui-ci se pare d’un revêtement en similicuir très agréable et est surtout rembourré pour soulager les paumes de main. Seul son système d’aimant aurait gagné à être un peu plus puissant pour le maintenir en place un peu plus fermement.

Source : Edouard Patout pour Frandroid

Toujours autour du confort et de l’ergonomie, Corsair a équipé le K70 Pro TKL de deux imposants patins escamotables qui permettent l’ajustement de son inclinaison. Un seul angle est disponible ici alors que la double inclinaison semble progressivement devenir la norme sur le marché. Dommage. Enfin, la liaison avec l’ordinateur est assurée par un câble USB basique, mais amovible.

Des interrupteurs très efficaces et paramétrables

Le K70 Pro a été équipé d’interrupteurs magnétiques à Effet Hall. Les switches MGX Hyperdrive, rien que ça, sont donc linéaires, avec une force d’activation nécessaire de 55 g pour une course totale de 4 mm. Lubrifiés en usine, ils offrent ainsi une frappe fluide et réellement agréable. Surtout, ils sont associés à un excellent châssis, doté quant à lui de deux couches d’isolation phonique. À noter que seule la zone de frappe principale est équipée d’interrupteurs mécaniques.

Source : Edouard Patout pour Frandroid

À l’usage, le K70 Pro TKL est convaincant. La frappe est fluide, les nuisances sonores maitrisées, même si l’ensemble se montre relativement bruyant en fin de course. C’est principalement l’absence de sons parasites qui convaincra les adeptes de claviers custom.

Cette expérience agréable se poursuit évidemment en jeu, où le K70 Pro TKL excelle tout autant. Ses interrupteurs d’une fluidité remarquable permettent d’enchainer sans mal les actions, même sur les titres les plus demandeurs. Sans parler des fonctionnalités propres aux interrupteurs magnétiques qui décuplent encore un peu plus ses capacités.

Source : Edouard Patout pour Frandroid

Il est à noter que le paramétrage d’usine des interrupteurs (2 mm) est celui qui offre à notre sens le meilleur compromis entre réactivité et confort. Nous n’avons eu besoin d’aucune période d’adaptation et les activations involontaires ont été quasi inexistantes. L’activation du rapid trigger permet quant à elle d’enchainer encore plus efficacement les actions, tout particulièrement sur les touches de déplacement ou pour le spam de sort sur un RPG.

Source : Edouard Patout pour Frandroid

Enfin, Corsair a implémenté sa propre vision du SOCD, qui vise à de dynamiser la prise en compte des informations issues des touches de déplacement (les touches Q et D dans notre cas). Ainsi, le clavier donnera la priorité à la dernière touche enfoncée en cas d’actions contradictoires, et ce, toujours dans le but d’améliorer la réactivité et le contrôle du joueur.

Notez cependant que cette fonction est interdite sur certains jeux en ligne et que vous vous exposez alors à un potentiel bannissement de ces plateformes. La fonctionnalité est d’ailleurs désactivée par défaut et nécessite l’utilisation d’un raccourci (Fn + Maj) pour être activée, illuminant ainsi les touches Q et D.

De complètes fonctionnalités axées sur les performances

Première bonne surprise au lancement d’iCue : l’application nous propose un rapide tutoriel dédié à chaque fonctionnalité du clavier. Ce n’est pas grand-chose, mais compte tenu de la complexité de certains réglages, c’est un ajout appréciable.

La molette fait justement partie des paramétrages « assistés ». Comme sur tous les claviers de la marque qui en sont équipés, elle propose plusieurs fonctionnalités allant du contrôle du volume à l’ajustement de la luminosité. Il est cependant toujours impossible d’y assigner de nouvelles fonctionnalités. Dommage.

En dehors des effets lumineux qui peuvent être ajustés finement, l’applicatif permet la réattribution de toutes les touches du clavier. Le choix est vaste, comme toujours, et permet d’assigner chaque touche à un raccourci système, une autre touche, ou encore à des macros qui peuvent alors être enregistrées en quelques secondes.

Pour aller plus loin, toutes les touches peuvent profiter d’une seconde fonction à l’aide du modificateur de notre choix, qui peut être différent pour chacune d’elles. C’est également ici que pourra être définie la seconde action, une fois la double activation activée dans l’onglet suivant.

Toujours relativement complexes à paramétrer, les interrupteurs magnétiques disposent logiquement d’un menu dédié. Un second point d’activation peut être créé pour chaque touche. Il est aussi possible de définir un point de remise à zéro spécifique, pour chacun des deux points d’activation.

Pour plus de réactivité, le clavier dispose donc aussi de la fonctionnalité rapid trigger qui a sensiblement le même rôle, mais se veut dynamique. L’idée est alors d’ajuster les points d’activation et de remise à zéro en fonction de l’intention de l’utilisateur. En réalité, plutôt que de définir un point fixe, le clavier réagit par rapport au mouvement réel de la touche pour se réinitialiser dynamiquement.

Grâce à un bouton dédié positionné à proximité de la molette, le K70 Pro TKL profite aussi d’un “Game Mode” qui va un peu plus loin que la simple désactivation de la touche Windows. Corsair voit cela comme un mode « compétition », qui désactive les effets d’éclairage, active le rapid trigger, et augmente le taux d’interrogation du clavier. C’est plutôt bien vu et réellement pertinent.

Prix et disponibilité du Corsair K70 Pro TKL

Le clavier Corsair K70 Pro TKL est disponible au prix conseillé de 180 euros.