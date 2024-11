Voici un clavier mécanique idéal pour accompagner le nouveau Mac mini

Corsair a présenté une nouvelle version de son clavier sans-fil K65 Plus. Pensée cette fois pour l’univers Mac, elle est pleinement compatible macOS, comporte les touches spécifiques aux claviers Apple et profite de nouveaux coloris pour l’occasion.

Voici le Corsair K65 Plus en version Mac // Source : Corsair

C’est ce qui s’appelle avoir le sens du timing. En parallèle du lancement, encore tout récent, du nouveau Mac mini M4, Corsair commercialise une mouture Mac de son clavier mécanique K65 Plus sans-fil, lancé pour la première fois en début d’année. Cette dernière est assortie pour l’occasion d’une nouvelle version de la souris M75.

Au menu de cette double nouveauté, une compatibilité macOS approfondie, bien sûr, mais aussi et surtout les touches spécifiques aux claviers Apple et deux nouveaux coloris exclusifs : un bleu « Glacier », ainsi qu’un blanc que Corsair surnomme « Frost ».

Un duo clavier / souris vendu directement chez Apple

Pour l’instant, Corsair commercialise uniquement la version blanche de ces nouveaux périphériques. Le clavier K65 Plus est affiché à 179,95 dollars sur le site officiel d’Apple, où il est directement distribué, tandis qu’il faut prévoir 129,95 dollars pour la souris M75. Les prix resteront les mêmes pour le coloris bleu « Glacier », apprend-on, mais Corsair évoque un lancement ultérieur pour cette mouture.

Notons par ailleurs que, dans l’immédiat, ces deux accessoires ne sont pas encore disponibles sur la version française du catalogue d’Apple.

Sur le plan strictement technique, le clavier K65 Plus de Corsair adopte un format 75% et utilise des « touches linéaires CORSAIR MLX Red v2 pré-lubrifiées » doublées d’un dispositif d’amortisseur permettant ce réduire le bruit émis par les touches lors de la saisie.

Clavier Mac oblige, on trouve sur cette nouvelle version les touches Command et Option, mais aussi les icônes spécifiques à macOS, ainsi qu’une rangée de touches de fonction correspondant à la disposition des claviers d’Apple. Il reste toutefois possible de personnaliser la fonctionnalité de chaque touche, ainsi que l’éclairage LED du clavier en passant par le logiciel Corsair iCue, qui est maintenant disponible sur macOS.

La marque annonce en outre une autonomie allant jusqu’à 266 heures pour son clavier, et inclut un dongle 2,4GHz. On apprend toutefois que ce dernier est livré avec un adaptateur USB-A vers USB-C signé Anker pour le rendre compatible avec plus de Mac.

La souris M75 pèse pour sa part 89 grammes seulement et dispose d’un design censé s’adapter aux droitiers comme aux gauchers. Elle profite d’une sensibilité atteignant les 26 000 DPI et peut se connecter soit en Bluetooth, soit au travers de la technologie Slipstream de Corsair, via un dongle dédié.