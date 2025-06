Test Corsair Scimitar Elite Wireless SE : la performance au service des MMO

Corsair actualise sa souris dédiée aux MMO avec une « Special Edition » dotée d’un nouveau capteur, d’une autonomie grandement améliorée et d’une compatibilité avec l’application StreamDeck pour étendre encore plus les possibilités de ses nombreux boutons.

La souris gamer Corsair Scimitar Elite Wireless SE est le nouveau modèle du constructeur américain, spécialement conçu pour les MMO. Elle dispose pour cela de nombreux boutons positionnés sur un plateau latéral coulissant.

En version « SE », cette souris sans-fil profite désormais d’une compatibilité avec l’application StreamDeck d’Elgato, qui permet ainsi de profiter de toutes ses fonctionnalités, directement depuis de ses boutons. Elle s’équipe à présent d’un nouveau capteur optique plus performant et profite d’une autonomie bien plus généreuse allant jusqu’à 500 heures en Bluetooth.

Cette nouvelle itération de la Scimitar est proposée au prix conseillé de 160 euros, soit dix euros de plus que la version précédente qu’elle remplace. Elle concurrence ainsi la célèbre Razer Naga, qui n’a pas été mise à jour depuis plus de deux ans maintenant.

Fiche technique

Un design affirmé, travaillé et réussi

Jouant dans la même cour que la Razer Naga, la Scimitar Elite Wireless SE s’en inspire, ou partage du moins une bonne partie de ses caractéristiques. À commencer par sa forme très ergonomique et tout à fait semblable à celle de sa rivale. La dernière née de chez Corsair se glisse naturellement sous la partie avant de la main et offre de quoi reposer confortablement l’annulaire (ou l’auriculaire, c’est selon) sur sa tranche droite.

Source : Edouard Patout pour Frandroid

Notre exemplaire de test, tout de blanc vêtu, propose un revêtement très doux, mais qui a tendance à glisser. Fort heureusement, la forme de la souris, ainsi que les zones rugueuses présentes de part et d’autres lui permettent de bien rester en place au creux de la main. Malgré ses 114 g sur la balance et grâce au travail réalisé sur l’ergonomie globale de son châssis, la Scimitar Elite Wireless SE est une souris très confortable et particulièrement agréable à manipuler. Elle ne laisse cependant pas beaucoup de liberté quant au positionnement de la main.

Source : Edouard Patout pour Frandroid

Ses deux clics principaux sont, à la différence de la Naga, séparés du reste de la coque. Ils proposent un actionnement presque trop léger et réactif lors des premières heures d’utilisation. La large tranchée qui s’installe entre ces deux clics principaux accueille une très agréable molette dont les crans sont marqués juste ce qu’il faut (et donc peut-être un peu légers pour certains) et clic bien affirmé. Plus en arrière, un imposant bouton, associé à une LED d’indication, permet la bascule entre les différents profils de sensibilité. À noter que le logo Corsair, positionné sur l’arrière de la coque, profite d’un éclairage RGB personnalisable.

Source : Edouard Patout pour Frandroid

Dédiée aux MMO, la Scimitar Elite Wireless SE se pare évidemment de nombreux boutons supplémentaires. Ces 12 boutons additionnels sont regroupés sur une platine coulissante installée sur la tranche du châssis. Les rangées verticales sont distinguées par une alternance du revêtement utilisé permettant de s’y retrouver au toucher. En réalité, il faudra un sacré temps d’adaptation pour éviter les erreurs, tant les boutons sont petits. Ces derniers profitent au passage d’un éclairage RGB tellement peu puissant qu’on se demande s’il a vraiment de l’intérêt.

Source : Edouard Patout pour Frandroid

Cette platine est donc coulissante horizontalement et peut être ajustée en fonction des préférences. Pour cela, une vis (dont la clé est fournie) est accessible sous le châssis de la souris. Le plateau offre alors un ajustement d’un eu plus d’un centimètre sur l’axe horizontal. L’idée est intéressante, mais sur un plan purement ergonomique, on préfère la proposition de Razer qui fourni sa Naga avec trois coques latérales différentes (2, 6 et 12 boutons).

Source : Edouard Patout pour Frandroid

Sous le châssis, on dispose d’un commutateur d’alimentation, qui agit également sur le mode de connexion. Il s’associe par ailleurs avec un bouton permettant de naviguer entre les profils. On trouve aussi une trappe dédiée au stockage de l’adaptateur sans-fil. Le tout, accompagné de quatre patins en PTFE.

Une autonomie très généreuse associée à une triple connectivité

Comme bon nombre de souris maintenant, la Scimitar Elite Wireless SE dispose d’une triple connectivité. Elle peut ainsi être utilisée en Bluetooth, mais aussi grâce à son adaptateur sans-fil dédié, qui offre quant à lui un taux d’interrogation de 2000 Hz. Dotée d’un port USB C, elle pourra par ailleurs être utilisée en filaire, pendant sa charge, en restant cette fois limitée à 1000 Hz. Lors de notre test, principalement réalisé avec le dongle dédié, nous n’avons constaté aucune latence ni aucun dysfonctionnement qui viendrait entacher l’expérience.

Source : Edouard Patout pour Frandroid

Avec cette nouvelle édition, c’est notamment l’autonomie qui fait un bond important puisque Corsair annonce pas moins de 500 heures loin d’une prise de courant. Cette valeur s’obtient théoriquement en Bluetooth, avec l’éclairage RGB désactivé. L’utilisation de la liaison 2,4 GHz fait chuter l’autonomie annoncée à pas moins de 150 heures. Lors de notre test, la batterie était toujours indiquée comme pleine après une semaine d’utilisation, éclairage RGB activé et avec la connexion SlipStream.

Des performances de haut vol

Bien qu’elle ne se destine pas à accompagner les joueurs sur les titres les plus exigeants, la Scimitar Elite Wireless SE s’équipe d’un capteur particulièrement performant. Dans les grandes lignes : 33 000 DPI, 750 IPS et jusqu’à 50 g d’accélération. On est franchement sur ce qui se fait de mieux sur le marché actuel des souris de jeu. En y associant des interrupteurs optiques très réactifs, Corsair propose aux joueurs une souris très performante, sur tous les points.

Source : Edouard Patout pour Frandroid

Votre serviteur étant plutôt adepte des FPS, la Scimitar s’y est frottée sans trop de difficulté, même si son poids et sa forme limite forcément son efficacité. En effet, sur des jeux plus nerveux, le poids sera un frein et son gabarit limitera forcément la possibilité de réaliser de micro-ajustements.

En revanche, elle révèle logiquement son intérêt dans les jeux sur lesquels la quantité d’action ne se limite pas à un tir et à quelques déplacements. Les joueurs de MMO, où les sorts sont légion, seront ravis de pouvoir profiter d’autant de touches personnalisables. Il en va de même pour les jeux de gestion où de nombreux raccourcis clavier pourront être remplacés avantageusement par les boutons du pavé latéral de la Scimitar.

Source : Edouard Patout pour Frandroid

Autre cas d’usage où la souris prend tout son sens : la bureautique et les logiciels de création. Avoir autant de bouton à portée du pouce est un réel plaisir pour l’utilisation de la suite Adobe par exemple. La compatibilité avec la solution Stream Deck permettant d’en faire par ailleurs encore plus que ce que propose habituellement iCue.

Un Stream Deck au creux de la main

Une fois passée les fastidieuses étapes d’installation et de mise à jour de la souris, de son dongle et les trop nombreux redémarrages du système imposés par ce processus, on peut enfin passer à la configuration… Comme toujours, c’est vers le logiciel iCue qu’il faudra se tourner, avec désormais une nouveauté de taille : la possibilité de configurer la Scimitar Elite Wireless SE via l’application Stream Deck.

Avec le temps, iCue tend quand même à se simplifier et à se montrer un peu moins « lourdingue » que par le passé. L’application se divise en différents onglets, dont le premier est dédié à la personnalisation de l’éclairage RGB de la souris. Il est aussi possible de définir jusqu’à cinq niveaux de sensibilité différents pour le capteur, et même jusqu’à six avec l’utilisation d’un bouton « Sniper » qui permet de modifier la sensibilité à la volée.

Tous les boutons, à l’exception du clic gauche, peuvent être réattribués avec les fonctionnalités de notre choix. Le pilote iCue se montre généreux dans les possibilités qu’il offre et permet ainsi de définir des raccourcis clavier, des fonctionnalités liées au système ou encore des macros. La Scimitar Elite Wireless SE dispose par ailleurs d’une mémoire intégrée qui autorise à se passer d’iCue, même si les possibilités de personnalisation sont alors plus limitées.

Pour aller plus loin, le logiciel propose un module dédié à la calibration du capteur ainsi que diverses options en lien avec l’autonomie et la liaison sans-fil. Tous les réglages peuvent ensuite être sauvegardés dans des profils liés à des jeux ou des applications afin d’assurer une transition automatique en fonction de la situation.

La grande nouveauté est donc l’arrivée d’une compatibilité avec l’application Stream Deck. En clair, lorsque la souris est branchée à l’ordinateur, Stream Deck affiche un module virtuel doté de douze touches, comme notre souris. Ce module se comporte alors comme un Stream Deck physique et permet d’utiliser toutes ces fonctionnalités directement depuis la Scimitar. C’est une bonne chose, puisque cela permet de décupler encore un peu plus les capacités de la souris.

La réalisation est cependant un peu hasardeuse. En effet, iCue doit impérativement être lancé pour profiter de ces fonctionnalités. De plus, l’applicatif ne semble pas avoir conscience des réglages appliqués côté Stream Deck, ainsi, il est possible de configurer les boutons sur les deux applications, en même temps. Un appui sur le bouton en question génère alors les deux actions, à la suite.

En clair, Corsair a eu une sympathique idée en apportant l’intégration Stream Deck à une souris de ce type. En revanche, la mise en œuvre est franche trop lourde et implique d’avoir deux applications distinctes qui tournent en permanence sur le PC. Sans oublier que les deux applications ne paraissent pas avoir conscience de leur existence respective et auront tendance à se marcher sur les pieds.

Prix et disponibilité de la souris Corsair Scimitar Elite Wireless SE

La souris Corsair Scimitar Elite Wireless SE est disponible au prix conseillé de 150 euros.