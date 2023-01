Test Razer Naga V2 Pro : toujours la référence des souris à tout faire

Après la Basilisk, la Naga a également droit à une mise à niveau qui lui apporte le nouveau capteur 30K Focus Pro, des interrupteurs revus et une molette ultra-personnalisable encore jamais vue chez Razer. Voici notre test de la Razer Naga V2 Pro.

La souris gamer Razer Naga V2 Pro conserve une forme strictement identique à la version précédente et profite toujours du système de coque latérale amovible. Cette souris, avant tout destinée aux joueurs de MOBA et MMORPG trouve aussi son public pour les usages bureautiques.

La seconde version de la Naga Pro embarque donc le nouveau capteur optique ainsi que de nouveaux interrupteurs pour améliorer ses performances générales. Une toute nouvelle molette entièrement personnalisable fait également son apparition, de même qu’une compatibilité avec le Mouse Dock Pro que nous avions découvert avec la Basilisk V3 Pro.

Avec un prix tarif conseillé de 200 euros, la Naga V2 Pro est tout simplement la souris de jeu la plus onéreuse passée entre nos mains et il faudra ajouter 100 euros pour y adjoindre le dock.

Design : une apparence trompeuse

Razer n’a pas changé la recette de la Naga avec cette V2 Pro. Et pour cause, ce nouveau modèle est en tous points identique avec l’itération sortie l’année passée. On retrouve ainsi la même forme ergonomique, les mêmes matériaux et les mêmes coques interchangeables.

La prise en main est toujours aussi convaincante, bien qu’elle demande toujours un temps d’adaptation pour les utilisateurs habitués aux souris plus classiques. Par sa forme et sa coque relativement courte sur l’arrière, la Naga V2 Pro se destine avant tout à une prise en main palm grip. Comme l’année passée, c’est surtout la partie avant de la main qui reposera sur la souris.

Pas forcément la plus adaptée pour les jeux de tirs, la Naga offre néanmoins un confort remarquable et une prise en main qui la destine à une multitude d’usages. Elle comblera aussi bien les joueurs que les utilisateurs à la recherche d’une souris personnalisables à souhait pour certains usages créatifs et bureautiques.

Après quelques minutes d’utilisation, on constate rapidement un premier changement par rapport à la V1, en particulier au niveau des boutons. La marque a équipé la souris de nouveaux interrupteurs qui se montrent plus vifs et globalement plus confortables à l’utilisation. La contrepartie est toutefois l’augmentation du bruit généré par les deux clics principaux.

Sur les tranches, Razer a conservé le revêtement antidérapant qui facilite la préhension de la souris. Gamme Naga oblige, les coques latérales interchangeables sont toujours de la partie avec, au choix : 12, 6 ou 2 boutons. Une spécificité qui permet à la Naga de s’adapter à toutes les situations. Le remplacement des coques de fait en quelques secondes grâce au système aimanté bien pensé.

Visuellement, la molette n’a pas évolué, si l’on omet le fait qu’elle a perdu son éclairage RGB. Seul le logo de la marque, sur la partie supérieure de la coque, est resté. Pour autant, cette nouvelle molette cache bien son jeu puisqu’il s’agit d’e lune des principales nouveautés de la Naga V2 Pro. Si l’on connaissait les molettes débrayables, nous sommes ici face à un modèle entièrement paramétrable sur lequel nous reviendrons un peu plus loin dans ce test.

Autre nouveauté de taille : la compatibilité avec le Mouse Dock Pro que nous avions découvert lors du test de la Basilisk V3 Pro. Cette station d’accueil, qui n’est une nouvelle fois pas fournie, rend la souris compatible avec la charge sans-fil tout en autorisant un fonctionnement à 4 000 Hz en sans-fil.

Sous la souris, on retrouve donc l’emplacement pour le galet de charge, le bouton de changement de profils ainsi que le commutateur permettant la bascule entre les différents modes de connexion. Si l’utilisateur n’a pas investi dans la station d’accueil de la marque, il reste évidemment possible de charger la Naga V2 Pro à l’aide du port USB-C et du câble tressé fourni.

Pour finir, notons que cette V2 Pro a pris une quinzaine de grammes par rapport à la génération précédente qui n’était déjà pas reconnue pour sa légèreté. Un point qu’il ne faudra pas négliger lors de l’achat, tant la mode est aux souris ultralégères depuis quelques années.

Fonctionnalités : une nouvelle molette entièrement personnalisable

L’une des principales nouveautés de la Naga V2 Pro est donc cette nouvelle molette personnalisable. Nous avions déjà connu des molettes débrayables automatiquement, mais nous sommes ici en présence d’un tout autre fonctionnement. Concrètement, il est possible de personnaliser précisément la résistance de la molette et le nombre de crans de cette dernière.

Par exemple, dans un jeu de tir, on peut mettre en place des crans très marqués et peu nombreux, afin de rendre plus efficace la bascule entre les différentes armes. De la même façon, pour un usage bureautique, l’idée peut être de diminuer la résistance et d’augmenter le nombre de crans pour se rapprocher du fonctionnement d’une molette fluide comme celle des souris MX de Logitech.

Plusieurs préréglages sont proposés au sein de Synapse, mais il est également possible de créer un paramétrage personnalisé pour adapter le fonctionnement de la molette à nos préférences. Cette molette ne révolutionne pas forcément l’usage de la souris, mais apporte quelque chose de nouveau qui peut trouver un sens dans certaines situations.

Pour le reste, Synapse nous laisse la possibilité de personnaliser en détail les multiples boutons de la souris en fonction de nos jeux et applications. L’applicatif détecte d’ailleurs automatiquement le nombre de boutons présents sur la coque latérale installée. Les possibilités offertes par la Naga V2 Pro sont infinies et elle conviendra notamment aux créatifs qui ont besoin de nombreux raccourcis.

Une bonne autonomie et une multitude de connexions possibles

La liaison avec notre ordinateur est assurée au choix par le dongle 2,4 GHz fourni dans la boite ou grâce au Mouse Dock Pro. Il est aussi possible, comme sur la génération précédente, d’utiliser la Naga V2 Pro en Bluetooth avec de multiples appareils. Au-delà d’étendre sa compatibilité, ce fonctionnement en Bluetooth permet surtout de soulager la batterie dans les usages pour lesquels les performances ne sont pas essentielles.

Ainsi, Razer annonce une autonomie de près de 300 heures lorsque la Naga est utilisée en Bluetooth. Cette autonomie est logiquement divisée par deux si la liaison radio classique est utilisée. Il est évidemment difficile de mesurer avec précision cette autonomie. Cependant, nous avons pu utiliser la souris quotidiennement pendant deux semaines sans avoir à la recharger une seule fois. Notez enfin qu’il reste possible d’utiliser la Naga V2 Pro grâce au câble USB fourni dans la boite.

Durant nos quelques jours d’utilisation, nous n’avons constaté aucun dysfonctionnement de la liaison radio qui s’est ainsi montrée fiable et efficace. Aucune latence n’était perceptible et il est de fait impossible de faire la distinction avec une liaison filaire standard.

Des performances évidemment exemplaires

Razer a eu la bonne idée de doter la Naga V2 Pro du même capteur optique que ses derniers modèles phares. Avec sa sensibilité de 30 000 DPI, une définition de 750 IPS et la capacité d’encaisser les accélérations jusqu’à 70 G, c’est encore et toujours l’un des meilleurs capteurs du moment.

À l’usage, il n’y a tout simplement rien à redire. La souris répond parfaitement dans toutes les situations, que ce soit sur des titres très exigeants ou dans des usages de précision tels que les outils créatifs. Nous avons pu mettre à l’épreuve la Naga V2 Pro aussi bien sur des jeux de tirs que lors de retouches photo sur Lightroom sans n’avoir quoi que ce soit à lui reprocher.

En résumé, et au-delà de son format différent, la Razer Naga V2 Pro propose des performances identiques à ses cousines que sont les Basilisk V3 Pro ou DeathAdder V3 Pro. Comme ces dernières, elle se positionne comme une véritable référence sur le marché des souris de jeu.

Prix et disponibilité de la souris Razer Naga V2 Pro

La souris Razer Naga V2 Pro est disponible au prix conseillé de 200 euros.