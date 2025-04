Test du Corsair Void Wireless V2 : un casque gaming performant au tarif raisonnable

Le casque gamer Corsair Void Wireless V2 représente le milieu-bas de la gamme de casque sans-fil du fabricant américain. La gamme Void, qui a toujours occupé ce segment, se démarque une nouvelle fois avec un design spécifique et une proposition complète.

Au menu ici : diffusion Dolby Atmos, double connectivité 2,4 GHz et Bluetooth, autonomie confortable, sans oublier un soupçon de RGB pour ne pas oublier son ADN gaming. Le tout dans un produit proposé au prix conseillé de 120 euros et qui se veut donc relativement accessible.

Un casque très plastique, mais élégant

Avec ses écouteurs à la forme distinctive, la gamme Void de Corsair est probablement la plus iconique d’entre-toutes. La V2 que nous avons entre les mains ne fait pas exception et s’équipe des oreillettes à la forme si particulière. Son positionnement tarifaire « abordable » se ressent immédiatement par l’omniprésence d’un plastique noir tout à fait basique. Une construction qui n’est pas sans rappeler l’Arctis Nova 5 de SteelSeries, l’un de ses concurrents directs, à la différence que le modèle de Corsair s’équipe aussi d’un éclairage RGB.

Tout plastique donc, mais pas vilain pour autant. Le Void Wireless V2 s’articule autour d’un arceau très classique et relativement épais. Celui-ci s’équipe d’une mousse généreuse et recouverte d’un tissu mesh qui soulage le haut du crâne de la pression. Les supports qui maintiennent les oreillettes coulissent quant à eux dans l’arceau de façon fluide et non crantée. Si l’ensemble offre suffisamment d’amplitude pour s’adapter aux crânes les plus imposants, on regrette que l’ensemble manque de résistance. Il conviendra donc de réajuster l’amplitude de l’arceau de temps à autre.

Le pivot à 90° des oreillettes est toujours de la partie, permettant tout d’abord un bon ajustement du casque à la morphologie de l’utilisateur, tout en donnant la possibilité de le poser autour du cou de manière confortable. De manière générale, le Void Wireless V2 est un casque confortable, notamment grâce à l’amplitude de ses réglages et à sa légèreté. En revanche, et malgré une mousse généreuse et un tissu agréable, les oreillettes sont un peu trop étroites pour être parfaitement confortables.

Connectique et boutons sont tous regroupés sur l’oreillette gauche. La face extérieure accueille le bouton d’alimentation qui s’accompagne d’une touche de contrôle de la lecture audio. Le positionnement un peu étonnant de ce duo demande d’ailleurs un léger temps d’adaptation. S’ajoute à cela une molette de réglage du volume, plus classique et positionnée sur la tranche à l’arrière de l’oreillette. Celle-ci se révèle très accessible et surtout très pratique à utiliser. Elle est par ailleurs cliquable et personnalisable via iCue.

C’est de ce côté qu’est aussi installé le microphone, non amovible, mais capable de se replier le long de l’arceau. Position dans laquelle la captation se coupe par ailleurs automatiquement. Sa perche à mémoire de forme est suffisamment longue pour se positionner correctement et elle reste parfaitement en place une fois ajustée.

Une autonomie généreuse associée à une double liaison sans-fil

Avec sa double connectivité sans-fil, le Corsair Void Wireless V2 est donc capable de fonctionner via son adaptateur USB sur PC, mais également en Bluetooth sur n’importe quelle plateforme. Toutefois, impossible d’utiliser les deux liaisons en simultanée. Il faudra impérativement basculer manuellement entre ces dernières à l’aide du bouton d’alimentation présent sur l’oreillette.

La liaison sans-fil 2,4 GHz n’a montré aucun signe de faiblesse particulier durant notre test. Il nous a été possible de profiter du casque sans coupure même à plusieurs mètres du PC et en étant dans une autre pièce. Si Corsair a déjà eu des difficultés à ce niveau-là par le passé, c’est désormais de l’histoire ancienne.

L’accumulateur intégré promet jusqu’à 70 heures d’autonomie tout en offrant une charge rapide donnant 6 heures d’autonomie en seulement 15 minutes de charge. Durant nos essais, réalisés uniquement en 2,4 GHz, à volume moyen et avec l’éclairage RGB activé, nous avons mesuré une autonomie réelle autour des 60 heures.

Des performances audio solides

Le rendu sonore du Void Wireless V2 est typique des casques Corsair de ces dernières années. Sans présenter de défaut majeur, les transducteurs de 50 mm font la part belle aux basses fréquences. L’écoute n’en est pas pour autant désagréable et le rendu chaleureux permet une belle mise en avant des scènes d’action. Les amateurs de musique électronique seront aussi ravis, mais les audiophiles un peu moins.

En jeu, le casque assure une bonne immersion, même si son rendu reste un peu “étroit” et ne permet pas aux ambiances sonores de se dévoiler pleinement. On profite néanmoins d’une bonne stéréophonie qui permet une bonne distinction de la provenance des sons, très importante sur les jeux de tir. Au global, le casque délivre une prestation convaincante et en accord avec sa position dans la gamme Corsair.

Pour améliorer l’immersion, on pourra compter sur la compatibilité du casque avec la solution Dolby Atmos, dont la licence est débloquée automatiquement par la connexion du casque au PC. Une fois cette spatialisation activée, on profite effectivement d’une scène virtuellement plus large qui favorise l’immersion dans les jeux et améliore légèrement la localisation des sons sans trop affecter le rendu sonore. À noter que les joueurs PlayStation profiteront quant à eux d’une compatibilité avec la solution Tempest Audio.

Le microphone intégré propose une captation convaincante et sans défaut majeur. Sans atteindre la clarté du Virtuoso Max, le microphone du Void Wireless V2 sera amplement suffisant pour échanger en vocal sur Discord. De plus, la réduction de bruit permet d’éliminer efficacement une bonne partie des sons parasites, sans trop dénaturer la voix.

Des fonctions limitées et une mémoire interne inexistante

Convainquant jusqu’ici, le Void Wireless V2 déçoit une fois son pilote Corsair iCue installé. Comme pour les autres casques de la marque, les options proposées par l’application sont franchement limitées. L’outil dispose de trois onglets, qui permettent d’ajuster l’éclairage RGB, le fonctionnement du bouton cliquable de la molette et l’égaliseur.

D’utilité discutable, l’éclairage RGB est personnalisable grâce à différents effets animés. C’est par ailleurs le seul réglage qu’il est possible de sauvegarder dans la mémoire du casque, les autres restant entièrement dépendants d’iCue. À la manière des claviers de la marque, le bouton de la molette peut être modifié pour déclencher l’action de notre choix. Raccourcis liés à iCue, au système d’exploitation ou encore macros, les possibilités sont nombreuses et comparables à ce que l’on peut retrouver sur un clavier par exemple.

Le traditionnel égaliseur à 10 bandes est toujours de la partie et dispose d’ailleurs de plusieurs préconfigurations. Comme indiqué juste au-dessus, ces réglages sont complètement dépendants d’iCue et ne fonctionneront pas sur PlayStation, ni en Bluetooth. Ces derniers profiteront cependant de la compatibilité Tempest Audio, alors que les utilisateurs PC pourront ajuster le rendu sonore à l’aide de l’application Dolby Access dont la licence est débloquée automatiquement.

Prix et disponibilité du casque Corsair Void Wireless V2

Le casque Corsair Void Wireless V2 est disponible au prix conseillé de 120 euros.