Amazon se permet de réduire d’un quart le prix du casque gaming Corsair HS55 Wireless pour jouer sur PC, PlayStation et mobile

Avec le Corsair HS55 Wireless, vous avez un casque gaming sans-fil accompagné de son dongle USB pour jouer sur les consoles de Sony, PC, mobile ou tout autre appareil similaire qui est compatible avec lui, tout ça contre 89,99 euros sur Amazon.

Source : Edouard Patout pour Frandroid

Sur le marché depuis 2023, le Corsair HS55 est un bon casque gaming que vous retrouvez sous différentes formes. Il y a le modèle filaire, classique, le Wireless, celui dont nous parlons ici, et le même que celui-ci mais version Core. La principale différence entre la version Core et la version classique étant que la Core n’est pas compatible avec le logiciel compagnon iCue. D’ailleurs, celui-ci est aussi en promo sur Amazon, à 69,99 euros. Quant au Corsair HS55 Wireless, il s’affiche avec 30 euros de réduction par rapport à son prix de lancement de 119,99 euros.

Les points forts du Corsair HS55 Wireless

Sa double connectivité 2,4 GHz/Bluetooth

Une autonomie de 24h doublée d’une charge rapide

Une bonne ergonomie générale malgré un micro inamovible

Comme précisé un peu plus haut, le Corsair HS55 Wireless passe de 119,99 euros à 89,99 euros sur Amazon. Quant à la version Core, vous la retrouvez à 69,99 euros au lieu de 109,99 euros, toujours sur le même site.

Un casque dans la moyenne pour toutes vos parties

Le Corsair HS55 Wireless est un bon casque, ni plus ni moins. En toute franchise, il n’a rien de particulier pour se démarquer de la concurrence, mais il fait très bien ce qu’on attend de lui. Il a quand même des aspects au-dessus de la moyenne, comme sa double connectivité 2,4 GHz/Bluetooth, grâce au dongle USB fourni avec. L’autonomie est aussi très bonne, avec 24h annoncées par la marque, ce qui n’a pas été démenti dans notre test.

En plus, vous profitez de la charge rapide qui permet de retrouver énormément d’autonomie en seulement quelques minutes de charge. Le son est correct et personnalisable (pas pour la version Core) via le logiciel iCue sur PC qui permet également de mettre à jour le firmware.

Avec l’indispensable micro pour parler avec vos amis

Qui dit casque gaming dit bien entendu possibilité d’échanger des mots doux avec ses coéquipiers et ses adversaires. Ici, c’est possible avec un micro situé au bout d’une tige qu’il est possible de relever lorsque vous ne l’utilisez pas. Une bonne idée, même si on aurait aimé pouvoir complètement enlever le micro qui peut gêner dans la périphérie visuelle.

Toujours avec iCue, vous pouvez paramétrer l’accès rapide à NVIDIA Broadcast qui permet d’isoler la voix lorsque vous utilisez le micro. L’égaliseur 10 bandes permet de se faire un son comme on l’aime. Bref, vous avez là un bon petit casque qui ne va révolutionner le genre, mais qui a tout ce qu’il faut où il faut pour vous accompagner dans chacune de vos aventures virtuelles, profiter des sons environnementaux et établir des stratégies avec vos mates.

Nous vous conseillons d’aller consulter notre test complet du Corsair HS55 Wireless pour en apprendre plus sur ce casque gaming.

Si jamais ce casque ne vous parle pas, vous pourrez en trouver d’autres dans notre guide comparatif qui permet de s’équiper avec du bon matériel.

