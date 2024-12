Amazon casse le prix de cet excellent casque gamer : le SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless compatible PC, PS5, PS4, Switch et mobile

Vendu 379,99 euros, le SteelSeries pique un peu à l’achat, mais la fiche technique est généreuse : réduction de bruit active, multi compatibilité, batterie amovible, micro rétractive, double connexion sans-fil… Heureusement qu’Amazon est là pour réduire la facture de 110 euros.

Le SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless, en plus d’un nom à rallonge, est sûrement l’un des meilleurs casques du marché. Avec sa station de connexion équipée d’un écran, pour gérer les paramètres du casque, et ses batteries amovibles, vous pouvez le relier à quasiment tous vos appareils et toutes vos consoles et profiter d’un son de grande qualité. Qualité qui a un prix, heureusement celui-ci est en baisse de 29% chez Amazon en ce moment.

Les points forts du SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless

Sa polyvalence : il ne sert pas que sur un appareil, ça vaut le coup

Le rendu sonore, couplé à l’ANC, est d’excellente qualité

Il est extrêmement confortable, idéal pour les longues sessions

De base, le SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless est un produit plutôt onéreux, vendu 379,99 euros. Heureusement, Amazon baisse un peu la facture aujourd’hui, le proposant à 269,99 euros.

Le maître mot, ici, c’est la polyvalence

Le SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless est un casque sans-fil, certes, mais un produit gaming avant tout. Malgeé tout, il n’aborde pas un design bling-bling avec des lignes agressives et des lumières partout. Ici, on a plutôt de la sobriété, avec des parties noires, d’autres métallisées, avec une petite possibilité de personnalisation. En effet, la bande de confort sous l’arceau et les plaques aimantées sont amovibles, ce qui vous laisse la possibilité d’en acheter d’autres à part pour changer les couleurs du casque.

Pour le relier à vos appareils, il faut brancher physiquement la station fournie à ceux-ci. Elle dispose de deux entrées USB et vous pouvez passer de l’une à l’autre en appuyant sur un bouton. Le casque fonctionne aussi en Bluetooth, pour être utilisé sur votre smartphone. Tout en conservant une connexion à la station. Dommage qu’il n’ait pas d’application dédiée et qu’il faille tout faire depuis la station.

Une station qui sert à tout faire

La station fournie avec le casque est l’élément central du produit. C’est à la fois une bonne et une moins bonne chose. Bonne, parce qu’elle est quand même bien faite et simplifie grandement l’utilisation du casque et ses connexions à tous les appareils. Moins bonne, parce qu’il n’y a pas de commande sur le casque, par exemple pour la réduction de bruit active, et qu’il faut passer par celle-ci pour tout régler.

Donc si vous êtes dans votre canapé et que vous voulez modifier un paramètre, il faut se lever et aller au niveau de la console. Par contre, SteelSeries a eu la bonne idée de proposer deux batteries amovibles, interchangeables à la volée. Ce qui permet d’avoir 2 x 20h d’autonomie au total. D’ailleurs, c’est aussi la station qui s’occupe de la charge.

