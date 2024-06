Test SteelSeries Arctis Nova 5 : un excellent casque milieu de gamme

SteelSeries met à jour sa gamme de casques dédiés au jeu avec le Arctis Nova 5, un modèle milieu de gamme sans-fil, qui se rapproche du Nova 7. La proposition de la marque est ici assez claire : le Nova 5 est un casque à emmener partout, grâce à son design sobre, son microphone escamotable et sa liaison Bluetooth.

Pour le jeu, le dongle USB sera l’allié de choix, aussi bien sur PC que sur console. D’autant que le casque pourra entièrement être paramétré depuis une application mobile dédiée, qui est d’ailleurs l’un de ses principaux atouts qui raviront tout particulièrement les joueurs console.

Proposé au tarif de 140 euros, le SteelSeries Arctis Nova 5 se décline en trois modèles : 5, 5P et 5X. Les deux derniers étant dédiés respectivement à la PlayStation et à la Xbox. Visuellement, la couleur de l’arceau change, mais aussi les fonctionnalités puisque le modèle Xbox dispose de commandes supplémentaires. Cette proposition est d’ailleurs étonnante, puisque le 5X est également compatible avec la PlayStation 5 et se révèle donc être la déclinaison la plus pertinente.

SteelSeries Arctis Nova 5 Fiche technique

Modèle SteelSeries Arctis Nova 5 Format Casque sans fil Batterie amovible Non Microphone Oui Réduction de bruit active Oui Autonomie annoncée 60 heures Type de connecteur USB Type-C Longueur du cable 150 cm Poids 265 g Fiche produit

Ce test a été réalisé à partir d’un produit prêté par la marque.

SteelSeries Arctis Nova 5 Construction soignée et sobriété

C’est la sobriété qui caractérise le mieux le Nova 5. Entièrement construit en plastique noir, le casque ne pèse que 265 grammes. Il fait partie de ces modèles que l’on imagine très bien utiliser au quotidien, pour écouter de la musique, en plus de l’utilisation gaming pour laquelle il a été conçu.

Il reprend la conception classique des casques Arctis Nova, avec un arceau en plastique ajustable à ses extrémités et à l’intérieur duquel s’installe un bandeau élastique. C’est ce dernier, lui aussi ajustable dans son positionnement, qui vient reposer sur le sommet du crâne et assure un confort remarquable. Même s’il reste un peu juste pour les grosses têtes, la Nova 5 se révèle toujours très confortable.

Les oreillettes peuvent par ailleurs pivoter à 90°, ce qui offre une grande liberté en termes d’ajustement et permet au passage de garder le casque autour du cou de façon confortable. Elles profitent de coussinets en tissu qui auraient gagné à être un peu plus larges pour laisser un plus d’espace aux oreilles. Sur ce point, le Nova 5 se fait un peu moins oublier qu’un BlackShark V2 par exemple.

Faisant heureusement l’impasse sur l’éclairage RGB, ce nouveau modèle Arctis se contente du discret logo de la marque, imprimé sur chacune des oreillettes. Celle de droite accueille également le bouton d’alimentation (et sa discrète LED d’indication), ainsi qu’un second bouton dédié à la bascule entre les deux modes de connexion. C’est à la base de celle-ci que s’installe le port USB C dédié à la charge.

À gauche, le Nova 5 se pare d’une molette de réglage du volume qui est malheureusement indépendante du volume système sur PC. Notez au passage que le modèle 5X profite en plus d’une seconde molette, permettant d’ajuster la balance jeu/chat. L’absence de cette dernière sur les deux autres déclinaisons n’a selon nous pas vraiment de sens…

Pour parfaire sa proposition « passe-partout », SteelSeries a équipé le Nova 5 d’un microphone escamotable et presque totalement invisible une fois replié. Sa perche est suffisamment longue pour se positionner proche de la bouche et elle s’équipe d’une LED d’indication lorsque la captation est désactivée à l’aide du bouton dédié présent à l’arrière de l’oreillette. L’ensemble n’est cependant pas très pratique à manipuler et à déployer.

Peut-être un peu trop « plastique » à notre goût, le SteelSeries Arctis Nova 5 reste un casque très bien construit et au design soigné. Il parvient haut la main à associer praticité, confort et sobriété pour répondre au besoin initial d’un casque à tout faire et à emmener partout.

SteelSeries Arctis Nova 5 Bonne autonomie et compatibilité Bluetooth

SteelSeries fait ici l’impasse sur la liaison filaire et se contente d’une connectivité Bluetooth, associée au traditionnel dongle 2,4 GHz pour le jeu. La bonne portée proposée par cette liaison permet au casque d’être utilisé sans mal à plusieurs mètres du PC ou de la console, et même dans une autre pièce, sans subir de coupure.

Le Bluetooth sera quant à lui réservé à une utilisation nomade, sur smartphone par exemple, et pour configurer le casque à l’aide de l’application mobile. On regrette qu’il ne soit pas possible d’utiliser les deux liaisons en simultané, ce qui aurait pu permettre de profiter du son du jeu sur console, tout en échangeant sur Discord depuis un smartphone.

Du côté de l’autonomie, la marque danoise annonce 50 heures avec le dongle et jusqu’à 60 heures en Bluetooth. De notre côté, nos mesures chatouillent les 45 heures sur PC. Le casque perd environ 5 % de batterie toutes les deux heures en utilisation continue et à volume moyen. Cette bonne autonomie s’accompagne au passage d’une charge rapide permettant d’obtenir 6 heures d’utilisation en seulement 15 minutes de charge.

SteelSeries Arctis Nova 5 Des performances convaincantes

Bon sur tous les plans jusqu’ici, le Nova 5 l’est aussi par ses performances. Les transducteurs de 40 mm délivrent un son équilibré dans l’ensemble, avec comme souvent une mise en avant du bas du spectre, pour apporter plus de présence. Sans sonner parfaitement juste (ce n’est pas un casque audiophile), le casque s’en sort globalement bien et offre un rendu agréable et adapté à la plupart des usages.

En jeu, il se démarque par une scène sonore large et une bonne stéréophonie qui facilitent la localisation des sons et la sensation d’immersion. Localiser la provenance des tirs ou des pas sur les jeux de tirs se fait sans difficulté, et on plonge sans mal dans l’ambiance des RPG et autres jeux d’aventure.

Avec son égaliseur par défaut, il est aussi un compagnon de choix pour l’écoute musicale, qui prend d’autant plus de sens grâce à sa liaison Bluetooth et à son design passepartout. Il se positionne logiquement comme un casque à tout faire et à emmener partout. Sans atteindre le niveau de détail de certains modèles plus onéreux, la proposition globale du Nova 5 est très convaincante.

Le microphone intégré délivre lui aussi de bonnes performances, avec une captation claire de la voix et moins compressée qu’à l’accoutumée pour un casque SteelSeries. Il conviendra d’être vigilant au placement de la capsule qui reste sensible au souffle, mais dans l’ensemble, les performances sont convaincantes et la réduction de bruit plutôt correcte. Notez que le microphone est également utilisable lorsque la perche n’est pas déployée (pratique en Bluetooth), mais les performances sont fortement impactées.

SteelSeries Arctis Nova 5 Un égaliseur qui change la donne

Sur PC, le SteelSeries Arctis Nova 5 profite d’une compatibilité avec la suite SteelSeries GG. On y retrouve quelques réglages liés au microphone et à l’alimentation, mais surtout un égaliseur paramétrique à 10 bandes très complet. Ce dernier, au-delà de pouvoir ajuster finement le rendu du casque en fonction de nos préférences, a pour principale force d’être accompagné de nombreux préréglages.

Plusieurs dizaines de jeux profitent donc de réglages sonores spécifiques et réellement efficaces. L’égaliseur Warzone favorise la bonne localisation des sons, tout en laissant le reste du spectre s’exprimer. De la même façon, l’ambiance maritime de Sea Of Thieves prend plus d’ampleur grâce aux paramètres dédiés au titre.

Surtout, ces réglages sont également disponibles au sein de l’application mobile, avec ce même égaliseur paramétrique (non modifiable). Résultat : les joueurs console peuvent également profiter d’une expérience sonore améliorée pour leurs titres préférés et c’est l’une des principales forces de ce modèle.

SteelSeries Arctis Nova 5 Prix et disponibilité du casque SteelSeries Arctis Nova 5

Le casque SteelSeries Arctis Nova 5 est disponible au prix conseillé de 140 euros.