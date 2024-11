Test Corsair Virtuoso Max Wireless : un casque gamer qui a tout, ou presque

La mode est aux casques gaming ultraprémium et Corsair n’y échappe pas. Avec le Virtuoso MAX Wireless, Corsair entend proposer un excellent casque sous tout rapport, avec toutes les dernières fonctionnalités à la mode, une prestation sonore de haut vol et le tout dans un écrin très qualitatif.

Le casque gamer Corsair Virtuoso Max Wireless est actuellement le modèle le plus onéreux du fabricant américain. La marque met tout particulièrement en avant les qualités sonores de son modèle, spécifiquement équipé de transducteurs en graphène de 50 mm, ainsi que d’une réduction active du bruit.

Particulièrement imposant, le Virtuoso Max Wireless profite d’un design véritablement prémium et qui allie plastique et métal de façon remarquable. C’est aussi, sur le papier, un modèle hyper « compatible » puisque notre exemplaire d’essai fonctionne sur toutes les plateformes, à l’exception des consoles Xbox qui bénéficient quant à elles d’un modèle dédié.

« Max » jusque dans son prix, ce nouveau Corsair Virtuoso est proposé au prix conseillé de 330 euros. C’est tout simplement le modèle le plus couteux de la marque et il devra nécessairement être particulièrement convaincant pour justifier un tel tarif.

Fiche technique

Modèle Corsair Virtuoso Max Wireless Format Casque sans fil Batterie amovible Non Microphone Oui Réduction de bruit active Oui Autonomie annoncée 60 heures Type de connecteur USB Type-C Poids 417 g Fiche produit

Ce test a été réalisé à partir d’un produit prêté par la marque.

Un casque très réussi, mais pas aussi confortable qu’espéré

Au déballage, une première bonne surprise : le Virtuoso Max Wireless est livré avec une imposante boite de transport rigide. C’est suffisamment rare pour être notifié. Surtout, le casque impressionne par son design et la qualité de son assemblage. Sans en faire des tonnes dans sa communication, il parait évident que Corsair a mis le paquet sur cet aspect, afin de livrer un casque vraiment unique.

Source : Edouard Patout pour Frandroid

Il associe donc une bonne dose de métal avec quelques éléments en plastique. Le tout, dans des teintes gris anthracite très élégantes mêlées à un design très industriel. L’arceau est couvert de similicuir sur sa partie supérieure et accueille en dessous un revêtement en tissu rembourré généreusement. Comme souvent, les fourches qui maintiennent les oreillettes coulissent dans cet arceau, pour ajuster l’amplitude du casque à la morphologie de chacun. Le débattement est suffisamment ample pour les têtes les plus imposantes et même s’ils ne sont pas repérés visuellement, les crans sont bien marqués.

Source : Edouard Patout pour Frandroid

Capables de pivoter à 90°, les oreillettes sont particulièrement imposantes et parfaitement rondes. On pourrait naturellement s’attendre à ce que la mousse généreuse et le tissu apportent un confort remarquable, mais ce n’est pas exactement le cas. Et pour cause, malgré le côté disproportionné des coussinets, leur rembourrage est en réalité très fin, et donc plutôt dur. Sans rendre le casque réellement inconfortable, il ne fait pas aussi bien que la plupart de ses concurrents, surtout sur la durée.

Source : Edouard Patout pour Frandroid

Avec des oreillettes si imposantes, Corsair a de la place pour y intégrer une farandole de boutons et de contrôle. À droite, on retrouve un triple bouton coulissant dédié aux contrôles multimédia, particulièrement en Bluetooth. Il s’accompagne d’un bouton d’action agissant sur la réduction de bruit active et l’égaliseur. C’est ici que l’on retrouve aussi la connectique USB C dédiée à la charge.

Source : Edouard Patout pour Frandroid

À gauche, le Virtuoso Max est plus raisonnable et intègre un commutateur d’alimentation ainsi qu’un second port USB C, quant à lui dédié au microphone. Si vous suivez, vous aurez remarqué l’absence d’une molette de contrôle du volume. Pourtant, elle est bien présente et prend la forme d’un anneau très pratique, qui cercle entièrement l’oreillette. On retrouve la même chose sur l’oreillette droite. Ces anneaux se parent d’ailleurs d’un éclairage RGB très bien intégré.

Source : Edouard Patout pour Frandroid

Pour en revenir au microphone, c’est sans conteste le plus travaillé et élégant qu’il nous ait été donné de tester. Raccordée au casque avec une connectique USB C, sa perche est recouverte d’un revêtement tressé et dispose d’un bouton mute à sa base. Son excellente rigidité permet de le placer idéalement et il intègre également un cercle lumineux permettant de connaitre son état à tout instant.

Une autonomie correcte, associée à une liaison sans-fil fiable

Le Virtuoso Max est un casque multiplateforme, exception faite de la Xbox, qui dispose de son propre modèle. La liaison 2,4 GHz et le Bluetooth peuvent d’ailleurs être utilisés de façon simultanée, assurant ainsi de jouer sur console tout en échangeant sur Discord ou toute autre plateforme via un smartphone ou un ordinateur par exemple. La connectique filaire est quant à elle dédiée à la charge et ne peut pas être utilisée pour diffuser de l’audio.

Source : Edouard Patout pour Frandroid

Durant notre test, la connectique SlipStream 2,4 GHz s’est montrée efficace. Corsair n’a pas toujours été capable de convaincre sur ce point, mais il n’y a rien à redire sur ce nouveau Virtuoso. Nos longues sessions de jeu n’ont été entachées par aucun problème particulier et le casque continue à fonctionner sans difficulté, même à plusieurs mètres du récepteur.

Corsair promet une autonomie de 60 heures avec le Virtuoso Max, sans pour autant préciser les conditions de ses mesures. De notre côté, avec la réduction de bruit désactivée ainsi que l’éclairage RGB, nous nous rapprochons des 45 heures de diffusion continue de musique à volume moyen. Une valeur très correcte donc, et épaulée par une charge rapide permettant de récupérer 4 à 6 heures d’autonomie en 15 minutes de charge.

Une prestation convaincante, mais qui manque d’équilibre

Grâce à ses transducteurs en graphène, le Virtuoso Max Wireless délivre un son très clair et d’une grande précision. Tous les détails de mes titres préférés sont audibles, de même que le moindre petit effet sonore dans les jeux. Il propose une bonne stéréophonie et laisse de la place au son pour s’exprimer. En cela, l’écoute est donc agréable et immersive dans toutes les situations.

Pour autant, il manque aussi d’équilibre dans sa restitution. Généreux dans les basses fréquences, mais en retrait sur le milieu du spectre, le Virtuoso Max Wireless manque un peu de chaleur. Il en va de même pour la moitié supérieure du spectre, qui manque d’équilibre et fait ressortir certaines fréquences plus que de raison. Tout cela n’a rien de rédhibitoire en l’état, mais à un tel tarif, on aimerait profiter d’un casque parfait en sortie d’usine et qui ne nécessite pas de passer par la case égaliseur.

Source : Edouard Patout pour Frandroid

Malgré ces quelques remarques, le Virtuoso Max Wireless reste un casque polyvalent, aussi bien à l’aise sur des titres compétitifs où la localisation des sons est importante que sur des titres dans lesquels l’ambiance prime. Son rendu détaillé permet ainsi de s’immerger pleinement dans ces univers, qu’ils soient chargés ou calmes. De plus, un rapide passage à l’égaliseur permettra de corriger les principaux défauts de ses réglages d’origine.

Le Virtuoso Max Wireless propose également une réduction de bruit active, associée à un mode transparence permettant d’amplifier les sons environnants. Cette réduction de bruit est cachée dans un sous-menu d’iCue, mais aussi accessible depuis un bouton sur le casque et s’est montrée correcte. Sans atteindre les performances d’un casque Sony ou Bose, elle permet effectivement d’atténuer les bruits continus, et ce, alors que le casque propose déjà une isolation passive convaincante.

Source : Edouard Patout pour Frandroid

Le microphone intégré propose un rendu très solide. La captation est particulièrement claire, bien qu’un peu métallique par moments en raison de la réduction de bruit relativement agressive. Celle-ci s’est montrée très efficace et annule effectivement l’immense majorité des bruits environnants, sans trop d’impact sur l’enregistrement de la voix.

Un pilote iCue relativement limité

Si le casque est bien fourni en termes de boutons et de contrôles, le pilote iCue se montre quant à lui un peu plus raisonnable dans ses possibilités. Les effets d’éclairage RGB peuvent être ajustés, de même que le fonctionnement du bouton d’action de l’oreillette droite. Surtout, on accède à un égaliseur à 10 bandes et à la fonction SoundID. Pour rappel, cette dernière permet, grâce à un test auditif, d’ajuster automatiquement le rendu sonore du casque.

Cependant, les réglages d’égaliseur et de SoundID ne peuvent pas être sauvegardés dans la mémoire interne du casque (à la différence des effets d’éclairage et de l’assignation du bouton d’action). De fait, les joueurs console ne pourront tout simplement pas en profiter et il faudra impérativement qu’iCue soit lancé sur PC ou Mac.

En dehors d’iCue, l’égaliseur peut aussi être contrôlé au travers de l’application Dolby Atmos, pour laquelle une licence est débloquée automatiquement. Par ailleurs, le casque ne propose pas de balance jeu/chat. Une absence très remarquée, d’autant plus que les deux imposantes molettes auraient pu être mises à profit pour cet usage.

iCue propose quelques paramètres supplémentaires au travers d’un menu secondaire lié au casque. On peut ainsi ajouter un indicateur de batterie à la barre d’état du système, et par ailleurs ajuster le fonctionnement de la réduction de bruit active et des deux molettes. Le délai avant la mise peut être défini sur une valeur personnalisée tout en profitant d’un réveil automatique très pratique. En clair, et à la différence de certains concurrents, le Virtuoso Max se « réveille » automatiquement lorsqu’il est positionné sur la tête. Ce n’est pas grand-chose, mais c’est très confortable au quotidien.

Prix et disponibilité du casque Corsair Virtuoso Max Wireless

Le Corsair Virtuoso Max Wireless est disponible au prix conseillé de 330 euros.