Z Flip FE vs Z Flip 7 : découvrez les différences de design qui comptent !

Samsung semble prêt à rendre la technologie des smartphones pliants plus accessible avec le lancement imminent d’un Galaxy Z Flip FE (Fan Edition).

A 1200 euros la bête et sans doute 1300 euros pour le Galaxy Z Flip 7, le smartphone pliable est un objet de plus en plus luxueux chez Samsung. Aussi, un modèle plus abordable est capable d’interpeler. Avec le Z Flip FE, Samsung pourrait poser un concurrent solide au Motorola Razr 60, notamment. Surtout, il a toujours en main sa carte maîtresse : One UI et sa suite Galaxy AI.

Un design familier pour réduire les coûts

D’après les rendus diffusés par Evan Blass, le Galaxy Z Flip FE emprunte en grande partie son design au Galaxy Z Flip 6 de l’année dernière. Il arbore un cadre plat et un écran externe reconnaissable, en forme d’icône de dossier, une caractéristique introduite avec le Z Flip 5 et qui disparaît avec le Z Flip 7.

Cependant, contrairement à ce dernier qui devrait posséder un écran externe aux bordures plus fines, le modèle FE conserve des bords plus épais autour de cet écran.

Une fois ouvert, le Z Flip FE révèle un grand écran interne avec une caméra selfie en poinçon. Les premières images montrent le téléphone en deux coloris sobres : noir et blanc/argenté. Les fuites suggèrent également que le Z Flip 7 standard pourrait être légèrement plus fin que sa déclinaison FE.

Galaxy Z Flip FE // Source : Evan Blass

Des compromis sur les spécifications pour un prix plus doux

L’appellation « FE » (Fan Edition) chez Samsung désigne des produits qui reprennent l’essentiel des caractéristiques des modèles haut de gamme, mais avec quelques concessions pour proposer un tarif plus attractif.

Pour ce premier smartphone pliant FE, le compromis pourrait se situer au niveau du processeur. Alors que le matériel interne serait globalement similaire à celui du Z Flip 6, Samsung aurait opté pour une puce Exynos de sa propre fabrication à la place du Snapdragon 8 Gen 3 qui équipait la précédente génération.

Lancement attendu en juillet

La présentation officielle du Galaxy Z Flip FE est attendue lors de l’événement Samsung Unpacked qui se tiendra le 9 juillet. Il y serait dévoilé en même temps que les nouveaux modèles phares, les Z Flip 7 et Z Fold 7, mais des rumeurs parlent également d’un report.

