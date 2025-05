Les écrans du Galaxy Z Flip 7 ne seraient plus les mêmes

Samsung aurait enfin décidé d’agrandir l’écran extérieur de son smartphone pliable, mais pas que.

Concept de Galaxy Z Flip 7 // Source : AndroidHeadlines/OnLeaks

Samsung n’a pas radicalement changé de formule physique entre le Galaxy Z Flip 5 et le Z Flip 6. Les deux smarpthones partagent exactement les mêmes dimensions et la même prise en main.

En 2025, cela ne devrait pas trop changer avec le Galaxy Z Flip 7, mais pourtant son écran serait agrandi. Comment donc ? Tout simplement en rognant sur la bordure noire qui encadre l’affichage.

C’est souvent un axe d’amélioration sur les smartphones classiques, mais plus compliqué à mettre en oeuvre sur les modèles pliables.

Pour aller plus loin

Galaxy Z Fold 7 et Z Flip 7 : les choses sérieuses commencent chez Samsung pour un lancement sans retard

Des dimensions agrandies

Le souvent bien informé Max Jambor a publié sur X un nom de code et des dimensions : « B7 Display: 161.57 x 69.96 mm ».

Comme le rappelle Sammy Guru, B7 est la dénomination du Galaxy Z Flip 7 en interne. Quant aux mesures, il s’agit de celles de l’affichage en position ouverte. En comparaison, elles sont de 165,1 x 71,9 mm sur le Z Flip 6.

On aurait donc un smartphone plus large et surtout plus haut de quelques millimètres. L’occupation de la dalle passerait de 6,7 à 6,8 pouces grâce à cela.

Un meilleur ratio et un écran externe englobant

La prise en main pourrait aussi en être changée, moins compacte. Néanmoins, cela permettrait d’intégrer une batterie de plus grande capacité. On parle de 4300 mAh contre 4000 mAh actuellement. De plus, Sammy Guru inidique que le ratio corps/écran passerait à 90,22% contre 85,5% pour le Z Flip 6, ce qui signifie des bordures plus fines.

On va encore plus loin en fermant le téléphone. Son écran externe pourrait également être agrandi avec une occupation totale de sa face, englobant les objectifs photo à la manière du Razr 60 Ultra de Motorola et passant ainsi de 3,4 à 4 pouces.

Le Galaxy Z Flip 7 sera le prochain smartphone pliable à clapet de Samsung. Son lancement est attendu pour juillet prochain.