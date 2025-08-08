Côté réparabilité, le Galaxy Z Fold 7 se fait démonter dans tous les sens du terme

Les experts bien connus de la plateforme iFixit se sont livrés à un désossage en règle du nouveau Galaxy Z Fold 7 de Samsung… et disons que le bilan de l’opération est loin d’être flatteur si l’on cherche un tant soit peu de réparabilité.

Samsung Galaxy Z Fold 7 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

« S’agit-il d’un appareil coûteux voué à finir dans le flux des déchets électroniques ? », s’interrogeaient les spécialistes de la chaîne YouTube iFixit dès la 1ère minute d’une de leurs traditionnelles vidéos de démontage, vouée cette semaine au Galaxy Z Fold 7.

La réponse est peu ou prou celle attendue : la finesse record de l’appareil (4,2 mm déplié) nuit gravement à son potentiel de réparabilité.

Le nouveau smartphone pliant de Samsung constitue, certes, une petite prouesse d’ingénierie, mais il s’avère globalement infernal à démonter, et (du moins à quelques éléments près) aussi difficile que coûteux à réparer. L’engin illustre d’ailleurs parfaitement la nature du désaccord qui a conduit iFixit à mettre fin, l’année dernière, à son partenariat avec le géant coréen.

L’écran intérieur du Z Fold 7 : une petite merveille… d’une immense fragilité

Si l’on vous laissera évidemment jeter un œil par vous-même à la vidéo d’iFixit, plusieurs critiques majeures se dégagent de leur expérience.

En premier lieu, Samsung semble être revenu en arrière sur certains progrès ayant été faits par le passé sur les systèmes de démontage de batterie. Ici, les batteries sont particulièrement difficiles à retirer : les languettes de démontage se cassent et la colle tient trop fermement les batteries dans le châssis, forçant le réparateur à utiliser de l’alcool et à forcer plus qu’il ne le faudrait sur ce composant fragile et sensible aux torsions.

Sans surprise, les écrans du Galaxy Z Fold 7 sont eux aussi très délicats à désassembler. Fortement collés au châssis, ils impliquent d’être chauffés de longues minutes puis d’être fortement tirés à l’aide de ventouses. L’opération rend d’ailleurs impossible tout démontage réellement « propre » de l’écran central. Ce dernier sera forcément cassé en cours de route, et le châssis (très) fin peut également subir des dégâts au passage.

iFixit insiste aussi sur les bordures de cet écran principal. Très fines et fortement collées, elles aussi, elles ne peuvent être dégagées qu’en se cassant en petits morceaux. Enfin, le nombre de pièces détachées fournies par Samsung aux réparateurs tiers pour ces appareils pliants est insuffisant, expliquent les experts du site.

De quoi justifier un peu plus encore l’indice de réparabilité de 3/10 attribué au Galaxy Z Fold 7.