« Réparations coûteuses et compliquées » : pourquoi iFixit abandonne Samsung

iFixit a décidé de mettre fin à son partenariat avec Samsung visant à rendre la réparation de smartphones Galaxy plus accessible. L'organisme accuse durement le géant coréen en citant de trop nombreux problèmes et désaccords. La marque se défend.

iFixit annonce « la fin de sa collaboration avec Samsung ». Rien que ça. Dans un communiqué, le spécialiste de la réparation d’appareils — surtout les smartphones — explique en effet que cette rupture intervient en raison de « désaccords sur le niveau d’investissement de l’industriel en matière de réparabilité ».

Mais de quelle collaboration parle-t-on exactement ? Il y a deux ans, se lançait le Samsung Repair Hub chez iFixit aux États-Unis. Il s’agissait d’un programme de réparation des smartphones Galaxy visant à « mettre à disposition des réparateurs autonomes et indépendants la documentation, les outils et les pièces nécessaires ». Or, cette association ne s’est pas bien passée si l’on en croit le communiqué d’iFixit.

Déterminées à faire évoluer les appareils Samsung et à accompagner le fabricant pour rendre la réparation de ses appareils plus accessibles, les équipes d’iFixit ont constaté de nombreux problèmes depuis les débuts du partenariat. En effet, les pièces d’origine étaient vendues à des prix trop élevés, les composants étaient souvent collés et les batteries ainsi que les écrans étaient fournis en ensemble pré-collés, rendant les réparations plus coûteuses et compliquées.

iFixit accuse durement Samsung

« Malgré les efforts continus pour surmonter ces défis et promouvoir un écosystème de la réparation plus pérenne », iFixit estime que « la philosophie de Samsung en matière de réparabilité ne correspond pas à ses valeurs ». « Une décision difficile mais nécessaire », lit-on dans le communiqué qui insiste sur l’importance de rendre accessible et abordable la réparation.

On l’a vu, iFixit n’y va pas par quatre chemins. Sandra Auboy, chargée du développement en France d’iFixit, est même un peu plus crue dans ses propos. « Nous accompagnons les marques véritablement engagées dans l’amélioration de la réparabilité, et non celles qui se contentent de faire des annonces marketing sans substance. Nous espérons qu’un jour Samsung prendra conscience de cet enjeu et se réveillera enfin ! »

Une enquête met Samsung dans l’embarras

Des accusations que vient aggraver une enquête de 404 Media. D’après celle-ci, Samsung imposerait de lourdes contraintes aux indépendants proposant des réparations. Ainsi, si un prestataire découvre, pendant une intervention, qu’un composant fourni par un tiers a été installé sur l’appareil, il serait obligé de démonter le produit complètement et informer Samsung de cet incident.

En outre, toujours d’après l’enquête, si un prestataire refuse de détruire un appareil à la demande de Samsung, le géant coréen s’autoriserait à mettre fin à leur contrat. Empêchant ainsi le magasin de se fournir en composants et de continuer à réparer des produits de la marque.

Enfin, la marque interdirait aussi les réparateurs indépendants à intervenir directement sur la carte mère. Samsung les forcerait à remplacer toute la pièce. Un processus qui augmente forcément le coût de l’intervention. À noter que les révélations de 404 Media se basent sur la consultation d’un contrat établi aux États-Unis. Rien ne permet, pour le moment, d’affirmer que des contraintes similaires sont appliquées en Europe et en France.

La réponse de Samsung

De son côté, Samsung n’a pas tardé à réagir face aux propos d’iFixit. Voici ce que dit la branche étasunienne de la firme, contactée par Android Authority.

Samsung s’engage à fournir à ses clients un service d’entretien des appareils de qualité et accessible, avec des options flexibles pour répondre à leurs besoins, y compris des services sur place, par courrier et « We Come to You ». Pour les personnes qui souhaitent profiter de notre programme d’autoréparation, nous proposons des pièces, des outils et des informations certifiés par Samsung pour nos produits homologués en un seul endroit : SamsungParts.com, propulsé par Encompass. Nous sommes fiers du travail que nous avons accompli avec iFixit. Nous ne pouvons pas faire d’autres commentaires sur les détails du partenariat pour le moment.

Rappelons qu’iFixit est célèbre pour les notes de réparabilité qu’il accorde aux produits. À ce sujet, l’organisme assure que les scores qu’il accordera aux futurs appareils de Samsung ne seront pas influencés par cette affaire. Enfin, sachez aussi qu’iFixit a été l’un des principaux interlocuteurs de l’État français pour l’instauration de l’indice de réparabilité et qu’il pousse également l’Union européenne à en instaurer un.

Pour aller plus loin

Smartphones durables : quel téléphone a la meilleure durée de vie en 2024 ?