Samsung s’associe avec iFixit et lance un programme de réparation des Galaxy S20 et S21

Samsung annonce à son tour déployer cet été un programme de réparation en autonomie de certains de ses appareils.

La réparabilité des smartphones et des appareils électroniques semble être un sujet de plus en plus pris au sérieux par les marques. Apple a récemment mis en place un programme de réparation des l’iPhone en libre-service, Valve s’est associé à iFixit pour proposer des pièces détachées du Steam Deck…

Samsung annonce à son tour s’associer avec iFixit (via Engadget) et prévoit de lancer cet été un programme de réparation en autonomie pour ses Galaxy. Pour l’heure, l’initiative serait réservée aux États-Unis.

Les S20 et S21 concernés

La firme de Séoul a déjà dévoilé les contours du programme. Il s’agirait de donner accès à des pièces officielles ainsi que des outils de réparation ainsi que des guides pas-à-pas. Les pièces défectueuses pourront par ailleurs être envoyées à Samsung pour être recyclées.

Le programme se concentrerait dans un premier temps sur les modèles haut de gamme des années précédentes. Plus précisément, les Galaxy S20 et S21 sont cités, ainsi que la Galaxy Tab S7+.

Derrière ce mouvement général vers une plus grande réparabilité des appareils, il est bien sûr autorisé de lire une volonté des entreprises de s’adapter à l’air du temps et aux envies des consommateurs. On peut aussi y voir une résultante du « règlement sur le droit à la réparation » mis en place durant l’été 2021 aux États-Unis.

Pas de date pour l’Europe

Plus précisément, la FTC (Commission fédérale du commerce) avait alors annoncé qu’elle consacrerait davantage de ressources à combattre les « restrictions illégales en matière de réparation ». Samsung, comme Apple ou d’autres, est donc en train de chercher à anticiper d’éventuelles sanctions en se mettant peu à peu en conformité avec la loi.

Malheureusement, nous ne savons pas encore si ce programme verra une déclinaison européenne. Contacté, Samsung n’avait pas encore eu le temps de répondre à nos sollicitations à l’heure de publication de cet article.

