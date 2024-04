Ça y est, les Galaxy S20 et Note 20 relégués en deuxième division chez Samsung

Chez Samsung, les Galaxy S20 et Note 20 passent un cap dans leur cycle de vie et de mises à jour. Ils ne recevront désormais que des patchs de sécurité trimestriels au lieu de mensuels.

Comme tous les constructeurs, Samsung réserve l’essentiel de ses efforts aux plus récents modèles. C’est notamment le cas pour le déploiement des mises à jour de sécurité. Plus le smartphone se fait vieux, moins il reçoit de patchs. Or, c’est justement ce qu’il se passe pour deux familles de produits lancées en 2020 : les Galaxy S20 et les Galaxy Note 20.

En effet, ces deux séries de smartphones changent de statut dans le planning des équipes de Samsung Mobile Security. Au lieu de recevoir des patchs de sécurité tous les mois, elles n’en profiteront désormais que tous les trimestres. Ces smartphones passent donc de 12 à 4 mises à jour par an dédiées à la sécurité.

Les smartphones Samsung concernés

Pour plus de précision, voici la liste des modèles concernés :

Une meilleure politique de mises à jour

On a l’habitude de dire que cette étape signe le début de la fin. C’est un signe que ces smartphones arrivent progressivement à terme de leur période de vie officielle. Notons que les Galaxy S20 et Galaxy Note 20 ont profité de la politique de quatre ans de mise à jour de sécurité lancée par Samsung. Depuis, la marque a encore plus musclé son jeu.

Les modèles plus récents profitent en effet de cinq ans de patchs de sécurité pour quatre ans de mises à jour Android majeures. Les Galaxy S24 tout frais vont même jusqu’à un suivi logiciel de sept ans, toutes MAJ confondues.