Le Samsung Galaxy S20 FE 5G vaut encore le coup, surtout à 274 € pendant les French Days

Le Samsung Galaxy S20 FE est une version d'entrée de gamme de la série S20 avec quelques concessions pour tirer son tarif vers le bas. Il a beau dater puisque sa sortie remonte à 2020, mais pour les personnes à la recherche d'un smartphone performant et pas cher, le Galaxy S20 FE 5G est assurément une bonne affaire. Alors qu'il a été lancé à 759 euros, il est aujourd'hui disponible à seulement 274 euros en cette période de French Days chez Cdiscount.

Jusqu’ici, les Fan Edition des Samsung Galaxy ont toujours eu du succès, et pour cause, ces smartphones proposent une configuration solide à prix moindre. Le dernier modèle en date est le Galaxy S21 FE, Samsung ayant fait l’impasse sur le S22 FE et le S23 FE se faisant encore attendre, mais il est question ici du S20 FE 5G qui a été noté 9/10 dans nos colonnes à l’époque de sa sortie, en octobre 2020. En cette période de French Days, le Samsung Galaxy S20 FE 5G est moins cher de quasiment 500 euros par rapport à son lancement.

Les atouts du Samsung Galaxy S20 FE 5G

Un bel écran Super AMOLED rafraîchi à 120 Hz

Les bonnes performances du Snapdragon 865

L’expérience utilisateur intuitive avec One UI

Une batterie de 4 500 mAh avec une bonne autonomie

Lancé à 759 euros, le Samsung Galaxy S20 FE 5G est maintenant disponible en promotion à 274 euros chez Cdiscount, en partie grâce au code promo 25DES299.

Une Fan Edition qui a fait quelques concessions

Alors que les smartphones haut de gamme sont toujours plus chers au fil des générations, le principe de la Fan Edition a de quoi séduire puisque ces smartphones reprennent tout ce qui a fait le succès du modèle original tout en affichant un tarif plus abordable. Ce qui signifie qu’il y a des concessions à certains endroits et chez le Samsung Galaxy S20 FE 5G, on les retrouve au niveau des finitions en plastique et de l’écran qui est de moins bonne définition (2 400 x 1 080 pixels) que le Galaxy S20 original (3 200 x 1 440 pixels).

Le Samsung Galaxy S20 FE est également plus sobre du côté de l’appareil photo puisque la configuration se limite ici à un capteur principal de 12 Mpx, un ultra grand-angle de 12 Mpx et un téléobjectif x3 de 8 Mpx. On est loin du capteur de 64 Mpx, il n’y pas non plus de vidéo 4K au programme, mais le Galaxy S20 FE 5G se débrouille tout de même sur ce segment tarifaire. Son capteur frontal est en revanche légèrement meilleur avec une définition de 32 Mpx contre 10 Mpx pour le S20 original.

Une configuration qui tient encore la route aujourd’hui

Il s’agit du domaine où le S20 FE 5G écrase tous les autres modèles de sa gamme : les performances. Alors que les autres S20 embarquent un Exynos 990, le S20 FE 5G est équipé d’un Snapdragon 865 avec 6 Go de RAM LPDDR5 qui se montre supérieur au SoC maison de Samsung. Fait étonnant, notre test a relevé que le Galaxy S20 FE 5G était encore plus performant que le Galaxy S20 Ultra. Dans la pratique, ce smartphone est capable de faire tourner Fortnite avec les graphismes au max et à 30 FPS de façon stable.

Pour ce qui est de l’expérience logicielle, on peut toujours compter sur One UI pour prodiguer une utilisation fluide et intuitive. Le Samsung Galaxy S20 FE 5G embarque par défaut Android 10, mais il peut quand même profiter de la dernière mise à jour vers Android 13 et même de la prochaine MAJ vers Android 14 qui sera présentée sous peu. Enfin, l’autonomie est un autre domaine dans lequel le S20 FE 5G surpasse ses frères grâce à un accumulateur plus grand (4 500 mAh contre 4 000 mAh) et à une meilleure efficience énergétique du SoC Snapdragon.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Samsung Galaxy S20 FE 5G.

