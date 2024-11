Le smartphone poids plume de la marque Honor perd 130 € de son prix pour le Black Friday en avance

Dévoilé au printemps dernier, le Honor 200 Lite 5G est un smartphone de milieu de gamme qui se démarque par son corps particulièrement fin et léger. Un modèle intrigant que l’on trouve à 199 euros au lieu de 329 euros chez Amazon en pleine période de Black Friday.

Le Honor 200 Lite 5G a rejoint le catalogue des smartphones de milieu de gamme de la marque en avril dernier. Le fabricant l’avait déjà présenté comme l’un des modèles les plus fins et légers du marché. D’autres de ses atouts ont été mis en avant, à commencer par son grand écran ou encore son capteur principal de 108 Mpx. Bref, un smartphone avec de belles promesses, qui est bien plus recommandable pendant le Black Friday puisqu’on peut actuellement le trouver proposé à moins de 200 euros.

Qu’offre le Honor 200 Lite ?

Un corps fin, léger et robuste

Une grande dalle Amoled de 6,7 pouces

Un capteur photo principal de 108 Mpx

Lancé à 329,90 euros, le Honor 200 Lite 5G est aujourd’hui disponible en promotion à 199 euros sur Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Honor 200 Lite. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un smartphone tout fin agréable en main

Impossible de parler du Honor 200 Lite sans aborder son corps fin et léger, une caractéristique dont se vante largement la marque. Il faut dire que son poids de 166 g et son épaisseur de 6,78 mm en font un smartphone assez unique sur le marché, à une époque où les mastodontes qui approchent des 7 pouces ont généralement un poids plutôt conséquent. Et qui dit smartphone léger, ne dit pas ici smartphone fragile puisque ce modèle est doté d’une certification 5 étoiles par SGS. Le Honor 200 Lite promet donc une belle robustesse et une résistance aux chutes.

Pour ce qui est de son écran, le Honor 200 Lite embarque une dalle Amoled de 6,7 pouces en définition Full HD+ (2 412 x 1 080 pixels) et en format 20.1:9. De quoi profiter d’images bien nettes et détaillées. Honor avance même une couverture complète de l’espace DCI-P3, ce qui augure une palette de couleurs très riche. Côté fluidité, le Honor 200 Lite se comporte bien avec son taux de rafraîchissement de 90 Hz.

Des performances suffisantes

Côté performances, le Honor 200 Lite renferme une puce Dimensity 6080 de MediaTek, épaulée par 8 Go de RAM ici. D’après les benchmarks, il serait un peu plus puissant qu’un Snapdragon 685, mais celui-ci n’est déjà pas très vigoureux. Gardez en tête que si le smartphone devrait proposer des performances plaisantes pour des tâches simples, il pourrait se montrer un peu limité pour les jeux gourmands. Côté photo, le smartphone est équipé d’un capteur principal grand-angle de 108 Mpx, d’un ultra grand-angle de 5 Mpx et d’un capteur macro (anecdotique, comme toujours…) de 2 Mpx. N’oublions pas le capteur frontal de 50 Mpx tout de même, qui devrait permettre de capturer de beaux selfies.

Enfin, concernant son autonomie, le Honor 200 Lite intègre une batterie de 4 500 mAh, compatible avec ce qu’Honor appelle sa « SuperCharge ». Le smartphone peut être rechargé avec un adaptateur secteur 35 W, qui n’est pas fourni cependant.

À lire aussi :

Quels sont les meilleurs smartphones à moins de 300 euros en 2024 ?

Pour ne rien rater des offres du Black Friday et du Single Day

Eh oui, le Black November a d’ores et déjà commencé pour la majorité des e-commerçants, que ce soit le Black Friday pour les uns ou le Single Day pour les autres. Dans tous les cas, c’est une véritable aubaine pour celles et ceux qui ne veulent pas attendre le dernier moment pour faire leurs emplettes de fin d’année à prix réduits.

Afin de ne pas louper les différentes offres Tech que nous recommandons chaudement lors de cette période, voici quelques sélections de produits :

Par marchands :

Par catégories :

Par marques :

Voici aussi quelques autres conseils très utiles :

Nous suivre sur notre compte X (anciennement Twitter) @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.