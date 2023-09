Il vaut mieux proposer peu d'offres, mais qui sont vraiment intéressantes, plutôt que d'en larguer des tonnes avec peu d'intérêt. C'est en tout cas ce que semble penser Boulanger pendant ces French Days du mois de septembre 2023. Voici donc notre maigre sélection, mais qui vaut le coup !

On pourrait croire que Boulanger semble faire un peu le radin pendant ces French Days du mois de septembre 2023, mais que nenni. Le marchand populaire en France a tout simplement préféré baisser les prix de produits récents et de qualité. De ce fait, il n’y a pas grand-chose à se mettre sous la dent pour l’instant — cette sélection sera bien évidemment agrémentée au fur et à mesure de l’événement —, mais voici tout de même ce qui a retenu notre attention.

Les meilleures offres des French Days Boulanger

Samsung Jet 75

On entend plus souvent parler de Samsung, pour ses smartphones, ses montres connectées ou encore ses téléviseurs, mais la firme sud coréenne regorge de produits. Elle propose des balais aspirateurs, au format stick, bien équipé pour éliminer les saletés sur les sols. Le modèle Jet 75 se montre efficace et se négocie aujorud’hui avec 200 euros de moins.

Le Samsung Jet 75 propose…

Un format stick pratique et léger

Une bonne puissance d’aspiration sur l’ensemble des sols

Une bonne autonomie

Habituellement à 579,99 euros, le balai aspirateur Samsung Jet 75 est désormais proposé à 379,99 euros sur le site Boulanger.

Samsung OLED TQ55S90C

Samsung n’est peut-être pas le constructeur de dalle OLED le plus important de marché, ni le plus ancien étant donné qu’il est surtout connu pour ses TV QLED, mais il propose tout de même quelques modèles d’une grande qualité malgré des prix encore très élevés par rapport à la concurrence. L’une de ses références, la OLED TQ55S90C de 2023, ne fait que peu de compromis en termes de qualité d’image. Eh bien, sachez qu’elle voit son prix baisser de 300 euros.

Les caractéristiques du TV Samsung OLED TQ55S90C

Une dalle OLED avec un traitement maison de 144 Hz

Compatible HDR 10, HDR 10+ et HDR HLG

Tous les modes vidéo spécifiques de Samsung dont le gaming

TizenOS à son top

Au lieu de 1 799 euros, le TV Samsung OLED TQ55S90C est actuellement disponible à 1 490 euros chez Boulanger.

Pour ne rien rater des French Days de septembre 2023

L’édition de septembre pour les French Days a officiellement commencé depuis le mardi 26 septembre 2023 en France et se termine lundi prochain, soit le 2 octobre. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures promotions. Voici les offres que l’on recommande chez Frandroid.

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux French Days

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.