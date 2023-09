Nous sommes vendredi et c'est le quatrième jour des French Days ! Cette deuxième édition en 2023 du Black Friday à la française offre déjà une tonne de promotions sur les meilleurs produits du secteur de la Tech, et ça promet de continuer pendant encore jusqu'à lundi. Dans cet article, vous trouverez toutes les offres que nous vous partageons en temps réel.

Les French Days sont de retour pour la seconde fois de l’année 2023 depuis mardi dernier. Il y a eu beaucoup d’offres entre temps, mais beaucoup sont encore à venir et à découvrir, surtout si vous voulez renouveler votre smartphone, tablette, PC portable ou encore votre ancien téléviseur 4K vieillissant. Chez Frandroid, vous nous connaissez, nous vous recommanderons uniquement des produits qui valent le coup, et qui deviennent encore plus intéressants après une promotion.

French Days 2023 : les nouvelles offres

Cet article sera actualisé régulièrement, au rythme des ventes flash : revenez y faire un tour si vous ne trouvez pas votre bonheur la première fois.

Si les liens vers les offres ne marchent pas, désactivez votre bloqueur de publicités ! On vous explique comment faire dans cet article.

Nos sélections

Afin de trouver toutes les meilleures offres en fonction d’un marchand, d’une catégorie de produits ou d’une marque, nous avons rédigé des sélections en ce sens :

Les French Days par marchand

Les French Days par catégorie

Les French Days par marque

Les offres encore valables des French Days 2023

Apple iPhone 15

Lors de la keynote annuelle de septembre, Apple a dévoilé plusieurs nouveaux produits, parmi lesquels les nouvelles Apple Watch Series 9 et Ultra 2 ou encore un modèle USB-C pour les AirPods Pro 2. Mais, les références qui ont attiré tous les regards, ce sont évidemment les nouveaux iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max. Ces smartphones tant attendus apportent tous leur lot de nouveautés qui devraient plaire aux amateurs de la marque à la Pomme.

Lancé à 969 euros, l’iPhone 15 (128 Go) est actuellement proposé à 914,99 euros sur Rakuten. Il s’agit là du modèle chinois, garanti durant 24 mois. De plus, en adhérant au Club R, vous aurez droit à 73,20 euros offerts sur votre prochaine commande.

HP Omen 32″

Si un joueur ou une joueuse recherche les meilleurs composants pour booster son PC, il faut aussi le bon écran gaming qui va avec, car il peut faire la différence lors de vos parties. Avec le HP Omen, le constructeur propose un moniteur immersif et réactif pour jouer dans de bonnes conditions. À l’occasion des French Days, il revient à un prix plus intéressant après 130 euros de remise.

Au lieu d’un prix barré à 349,99 euros, l’écran PC HP Omen 32″ est actuellement remisé à 219,99 euros sur le site Carrefour avec le code promo RENTREE20.

Pack smartphone + tablette

Il est possible de dénicher des packs de produits tech récents au prix réellement avantageux en ce moment. C’est par exemple le cas chez Honor, qui propose sur son site un kit qui devrait intéresser les budgets restreints : pour moins de 360 euros, vous pourrez ainsi acquérir le smartphone d’entrée de gamme Honor 90 Lite ainsi que la tablette Android Honor Pad X9.

Alors que l’ensemble reviendrait normalement à 449,80 euros, le pack comprenant un Honor 90 Lite et une tablette Honor Pad X9 est désormais proposé à 359,80 euros sur le site de Honor. Sur la page du Honor 90 Lite, il vous faudra simplement cocher la Honor Pad X9 dans l’onglet « Produits recommandés ».

iPhone 14 Pro Max

Même si la gamme des iPhone 15 est disponible à la vente, les iPhone 14 Pro et Pro Max restent intéressants à plus d’un titre puisqu’ils sont aujourd’hui encore parmi les smartphones les mieux finis et les plus puissants du marché. Mais l’excellence, ça se paye, et les produits Apple ne profitent pas souvent d’une promotion.

Au lieu de 1 479 euros habituellement, l’Apple iPhone 14 Pro Max est maintenant disponible en promotion à 1 229 euros chez la Fnac et Darty.

Nuki Smart Lock 3.0 Pro

Nuki fait partie de ces marques qui ont popularisé le concept de serrure connectée. Ces petits objets se destinent tout particulièrement à celles et ceux qui ont l’habitude de perdre leurs clés : les serrures connectées permettent en effet de se passer de clés, puisqu’elles verrouillent et déverrouillent automatiquement les portes, et ce, même à distance. L’un des modèles les plus aboutis de Nuki, la Smart Lock 3.0 Pro, est l’une des plus recommandables, et la bonne nouvelle, c’est que pendant les French Days, elle bénéficie d’une réduction de 70 euros.

Initialement affichée à 279 euros, la Nuki Smart Lock 3.0 Pro est désormais proposée à 209 euros sur Amazon. Sinon, il y a aussi le modèle classique de la serrure connectée à 129 euros au lieu de 169 euros.

Boulanger la propose aussi en promotion à 199 euros au lieu de 279 euros avec le code promo NUKI10.

Honor Pad X9

Certains constructeurs proposent de plus en plus de modèles Android abordables, comme Honor, avec sa récente Pad X9. Elle n’est pas la puissante du marché, mais s’équipe tout même d’un bon écran 120 Hz, un SoC efficace pour les usages classiques et tient une bonne journée. Aujourd’hui, la tablette entrée de gamme Honor se négocie à moins de 170 euros grâce à ce code promo French Days.

Au lieu de 249,90 euros habituellement, la Honor Pad X9 est maintenant disponible en promotion à 170 euros sur le site Cdiscount après avoir appliqué le code 15DES149.

Lot de 2 Xiaomi Mi Wireless Outdoor Security Camera 1080p

Les caméras connectées sont la solution parfaite pour surveiller les abords de son domicile. La Mi Wireless Outdoor Security Camera 1080p de chez Xiaomi par exemple, est capable de filmer de jour comme de nuit avec un bon rendu d’image, et alerte en temps réel en cas de mouvement suspect, tout ça sans payer le prix fort grâce à ce pack réunissant 2 caméras pour moins de 90 euros.

Au lieu d’un prix barré à 178,99 euros, le lot de deux caméras Xiaomi Mi Wireless Outdoor Security Camera 1080p est actuellement en promotion à 89,99 euros sur Amazon.

iRobot Roomba 697

Pour un aspirateur robot entrée de gamme, l’iRobot Roomba 697 s’avère être une bonne solution pour éliminer les poussières et saletés sans grandes difficultés, le tout sans se ruiner. Durant les French Days, il tombe à moins de 180 euros grâce cette remise de près de 45 %.

Au lieu d’un prix barré à 329,99 euros, le robot aspirateur iRobot Roomba 697 est proposé désormais à 179,99 euros sur le site Carrefour, soit 150 euros de remise immédiate.

Erazer Medion Deputy P40

Pour s’offrir un PC portable gamer avec une RTX 4000, il vaut mieux attendre les événements promotionnels tels que les French Days. On parle tout de même des cartes graphiques les plus abouties actuellement et leur puissance se paye au prix fort. Sauf dans le cas de ce PC portable gaming, un Medion Erazer Deputy P40 embarquant une RTX 4060 et dont le prix descend à un bon prix.

Au lieu d’un prix barré de 999,99 euros, le Medion Erazer Deputy P40 est maintenant disponible en promotion à 874,99 euros chez Cdiscount avec le code promo 25DES299.

Sony WF-1000XM5

Confortables et dotés d’une isolation passive très efficace, les Sony WF-1000XM5 ne manquent pas de qualités. On recommande toutefois bien mieux ces écouteurs sans fil lorsqu’ils sont moins chers, comme c’est le cas actuellement pendant les French Days.

Lancés à 319 euros, puis réduits à 299 euros, les Sony WF-1000XM5 sont désormais proposés à 269 euros chez Boulanger grâce au code promo AUDIO10.

Iiyama G2740QSU-B1

Vous souhaitez compléter votre setup avec un écran PC sans pour autant faire un trou dans votre budget ? La référence G2740QSU-B1 de la marque Iiyama pourrait bien être la solution. Avec une bonne résolution QHD ainsi qu’une dalle de 27 pouces réactive, ce modèle permet de jouer et de travailler efficacement pour moins de 160 euros.

Au lieu d’un prix barré à 199,99 euros, l’écran PC Iiyama G2740QSU-B1 est maintenant disponible en promotion à 159,99 euros sur le site Carrefour.

Xiaomi Smart Band 8 Active

En dévoilant ces nouveaux smartphones, Xiaomi a annoncé au passage l’arrivée e France de son bracelet connecté Smart Band 8. Il existe aussi une version Active, un modèle plus abordable, qui fait certes quelques concessions, comme de préférer un écran LCD plutôt qu’un écran Amoled, mais donne accès à de nombreuses données côté santé et sport. Proposé à un tarif abordable, le voilà déjà en promotion durant les French Days.

De base à 29,99 euros, le Xiaomi Smart Band 8 Active se trouve en promotion à 24,62 euros sur le site AliExpress après avoir appliqué le code ACTIVE05.

TV TCL 55QLED770

Chez TCL, le modèle 55QLED770 propose une foule de compatibilités avec les meilleures normes vidéo, et même le HDMI 2.1 pour les consoles de nouvelle génération. La bonne nouvelle aujourd’hui, c’est que ce téléviseur coûte seulement 356 euros durant les French Days. Il devient alors l’un des TV les moins chers en 55 pouces du moment.

Initialement à 649 euros, le téléviseur TCL 55QLED770 est proposé à 464 euros sur le site Ubaldi, mais grâce à une ODR de 100 euros et le code 4FIVE3923, il revient à seulement 356 euros.

Samsung Galaxy A34 5G

En 2023, Samsung a dégainé sa nouvelle série de Galaxy A, des appareils milieu de gamme de plus en plus aboutis, comme le A34. Il n’est pas exempt de défauts, mais en piquant quelques caractéristiques haut de gamme, et en ajoutant quatre de mises à jour majeures à son arc, il est un téléphone très recommandable. Grâce aux French Days, il coûte 155 euros de moins.

Au départ à 399 euros, le Samsung Galaxy A34 est actuellement proposé à 259,99 euros sur Cdiscount, et après avoir appliqué le code 15DES149, le téléphone ne coûte plus que 244,99 euros.

Bose QC SE

L’an passé, Bose a choisi de lancer une version quasi identique de l’un de ses modèles stars (et encore appréciés aujourd’hui), le QuietComfort 45. C’est donc le Bose QC SE qui a fait une arrivée remarquée sur le marché des casques audio Bluetooth. Avec son excellente réduction de bruit active, son format confortable et sa bonne restitution sonore, ce modèle alternatif a plusieurs atouts, même si son autonomie est moins bonne que son aîné.

Auparavant proposé à 269 euros, puis réduit à 199 euros, le casque Bose QC SE est désormais affiché à 179 euros chez Boulanger grâce au code promo AUDIO10.

Samsung Galaxy Watch 5 Pro

Malgré l’arrivée des Galaxy Watch 6, la montre connectée Galaxy Watch 5 Pro, reste l’une des plus abouties de la firme sud-coréenne et s’avère encore un très bon choix pour vous accompagner au quotidien. L’avantage ? Elle se négocie à un bien meilleur prix grâce aux French Days.

Lancée à 469 euros, la Samsung Galaxy Watch 5 Pro (WiFi, Bluetooth) est remisée à 299 euros après avoir appliqué le coupon de réduction de 50 euros sur Amazon.

Xbox Elite Series 2 Core

La manette Xbox Elite Series 2 Core a été annoncée l’an dernier à la place d’une Elite Series 3 qui aurait pu succéder à l’excellente Elite Series 2 classique. Si cette dernière occupe encore aujourd’hui la première place de notre podium des meilleures manettes pour jouer sur Xbox, sa version plus abordable, l’Elite Series 2 Core est tout aussi recommandable. Elle est même moins chère que son aînée grâce à quelques concessions faites sur la fiche technique, mais rien de bien méchant.

Habituellement proposée à 129,99 euros, la manette Xbox Elite Series 2 Core est désormais affichée à 99,99 euros chez Cdiscount.

Apple Watch Series 8

Dévoilée aux côtés de l’Apple Watch Ultra première du nom et des iPhone 14 l’an passé, l’Apple Watch Series 8 figure encore parmi les montres récentes les plus haut de gamme de la Pomme. Bien que ce modèle soit maintenant éclipsé par la nouvelle Series 9, qui semble être une nouvelle amélioration itérative avant un grand chamboulement attendu, la Series 8 reprend en grande partie tout ce qui fait l’essence de l’expérience de cette dernière. Mais, elle profite en plus d’une démarque intéressante grâce à sa relégation au statut « d’ancien modèle » et arrive ainsi avec une pléthore de fonctionnalités à son meilleur prix pour les French Days, coutant désormais 150 euros en moins.

À l’origine au prix de 499 euros, l’Apple Watch Series 8 (41 mm, GPS, rouge) est actuellement disponible au tarif de 349 euros sur Cdiscount.

Xiaomi Poco X5 5G

Avec sa gamme Poco, Xiaomi étend sa mainmise sur le marché des smartphones d’entrée et du milieu de gamme avec des modèles plus qualitatifs que les concurrents vendus au même prix. Ce Xiaomi Poco X5 en est un bon exemple, notamment avec son écran qui n’a pas à rougir face à certains smartphones haut de gamme. « Le juste équilibre pour une expérience optimisée« , voici comment le constructeur chinois présentait ce smartphone.

Au lieu de 349 euros habituellement, le Xiaomi Poco X5 (256 Go) est maintenant disponible en promotion à 222 euros chez Cdiscount, en partie grâce au code promo 15DES149.

Samsung Jet 75

On entend plus souvent parler de Samsung, pour ses smartphones, ses montres connectées ou encore ses téléviseurs, mais la firme sud coréenne regorge de produits. Elle propose des balais aspirateurs au format stick pour concurrencer Dyson, qui sont bien équipés pour éliminer les saletés sur les sols. Le modèle Jet 75 se montre efficace et se négocie aujourd’hui avec 200 euros de moins.

Habituellement à 579,99 euros, le balai aspirateur Samsung Jet 75 est désormais proposé à 379,99 euros sur le site Boulanger.

JBL Charge Essential

Les enceintes Bluetooth de JBL jouissent d’un son maitrisé. Parmi elles, la Charge Essential reste une valeur sûre. Puissante, l’enceinte nomade fait le travail en intérieur comme à l’extérieur. À l’occasion des French Days, elle est à moitié prix.

De base à 149 euros, l’enceinte Bluetooth JBL Charge Essential se trouve en promotion à 79 euros sur le site d’Amazon.

Gigabyte G5 (RTX 4060)

L’arrivée sur le marché, cette année, des premiers PC portables gaming équipés d’une RTX de la gamme 4000 était très attendue. La RTX 4060, dont le niveau de performances se situe entre la RTX 3060 et la RTX 3070, se retrouve par ailleurs dans les entrailles du Gigabyte G5. Si ce dernier nous intéresse tout particulièrement aujourd’hui, c’est bien sûr grâce à sa fiche technique, mais aussi à son prix, qui bénéficie d’une réduction de 450 euros pendant ces French Days.

D’abord affiché à 1 299,99 euros, puis réduit à 899,99 euros, le PC portable gaming Gigabyte G5 est désormais proposé à 849,99 euros chez Rue du commerce grâce au code promo RDC-PC-50.

Huawei MateBook D 15 AMD (2021)

Beaucoup moins en forme sur le marché des smartphones, Huawei passe à autre chose en se concentrant sur d’autres appareils comme ses montres connectées et ses PC portables. Le constructeur chinois a notamment développé sa gamme Matebook afin de proposer des produits d’une meilleure qualité.

Au lieu de 849,99 euros habituellement, le Huawei Matebook D 15 AMD (2021) est maintenant disponible en promotion à 599,99 euros en boutique officielle.

Pack Philips Hue

Les produits Hue ne sont plus à présenter ! Il s’agit de la solution de lumière connectée la plus complète. On y trouve d’ailleurs des packs regroupant tout le nécessaire, mais il faut généralement y mettre le prix. Heureusement, lors d’évènements tels que les French Days, on y trouve de belles affaires !

Habituellement à 179,99 euros, le pack découverte Philips Hue, avec deux ampoules, une Hue Go, une télécommande et un pont, est aujourd’hui en promotion à 139,89 euros sur le site Boulanger. Une fois ajouté dans le panier, un pont de connexion supplémentaire est offert.

L’e-commerçant Rue du Commerce propose également un pack regroupant 3 ampoules Philips Hue et un pont à 99,99 euros contre 179,99 euros de base.

Sony Inzone H7

Pour accompagner la sortie de sa PS5, Sony avait lancé un casque, le Pulse 3D. Mais l’année dernière, c’est une marque entièrement dédiée aux périphériques gamer (compatibles PC et PlayStation) que la firme japonaise a créée. Le premier représentant de cette série ? Le Sony Inzone H7, un modèle haut de gamme qui se démarque notamment par sa technologie sonore 360° Spatial Sound.

Initialement affiché à 199,99 euros, le casque Sony Inzone H7 est actuellement proposé à 139,99 euros à la Fnac. De plus, vous pourrez profiter de 75 euros offerts sur le PlayStation Store grâce à cette offre.

Decathlon Riverside 540 E

Plus qu’un distributeur d’équipements sportifs, Decathlon conçoit également la plupart de ses articles et plus particulièrement les vélos électriques. L’enseigne propose un catalogue complet, il y en a pour tous les goûts, toutes les envies et, surtout, tous les budgets. Étant donné que ce sont les French Days, il est possible de s’offrir un modèle que l’on ne pourrait acheter d’habitude, comme ce Riverside 540 E. Ce vélo électrique haut de gamme profite actuellement d’une réduction de 300 euros.

Au lieu de 2 499 euros habituellement, le Decathlon Riverside 540 E est maintenant disponible en promotion à 2 199,99 euros chez Decathlon. De plus, il est possible d’obtenir des aides de l’État et/ou de sa collectivité territoriale pour l’achat d’un véhicule de ce type, celles-ci sont plus ou moins élevées selon la situation fiscale du demandeur.

Xiaomi Redmi Note 12 4G

Le Redmi Note 12 est l’actuelle référence entrée de gamme chez Xiaomi. C’est un smartphone fonctionnel qui sait être suffisant pour de nombreux usages, et plaît surtout pour son écran Oled 120 Hz. On le recommande chaudement, surtout maintenant qu’il ne coûte pas plus de 145 euros pendant les French Days.

Au lieu de 199 euros, le Xiaomi Redmi Note 12 4G (6 + 128 Go) est proposé à 149,99 euros sur le site Cdiscount, mais en appliquant le code 15DES149, le téléphone passe à 144,99 euros seulement.

Hisense 65U8HQ

Comme le fait très bien TCL, Hisense lance fréquemment des gammes de TV complets et performants, qui cumule les compatibilités avec les meilleures normes vidéo tout en étant tout aussi bien adapté au gaming. Le tout, en appliquant des tarifs agressifs par rapport à la concurrence, y compris pour de grandes diagonales.

Initialement affiché à 1 189 euros, le TV Mini LED Hisense 65U8HQ est désormais vendu à 799 euros chez Ubaldi.

Sony WH-1000XM5

Alors que le Sony WH-1000XM4 était une excellente référence à l’époque de sa sortie (tout de même noté 9/10 lors de notre test), le Sony WH-1000XM5 réussit à faire mieux encore même s’il s’appuie surtout sur ses lauriers. Pendant les French Days, le casque à réduction de bruit ultime n’allait pas manquer d’afficher une belle promotion et c’est chose faite puisqu’il est moins cher de plus de 100 euros.

Au lieu de 419,99 euros habituellement, le Sony WH-1000XM5 est maintenant disponible en promotion à 315 euros chez Darty, grâce à une réduction de 70 euros et au code promo AUDIO10 qui applique une réduction supplémentaire de 10 % et qui est valable jusqu’au 28 septembre au soir.

Honor Pad 8

Dans la foulée des nouvelles tablettes abordables, il est normal de se demander ce sur quoi compte la Honor Pad 8 afin de se démarquer. À cette question, nous répondrions « quelques pouces en plus ». En effet, l’ardoise fait figure de géante sur ce marché et elle peut compter également sur un écran en définition 2K promettant une utilisation agréable. Déjà vendue à un tarif intéressant, on la trouve en ce moment avec une remise de 50 % pour les French Days.

Au lieu de 349 euros au lancement, la Honor Pad 8 est désormais disponible en promotion à seulement 180 euros sur Cdiscount en utilisant le code promo 15DES149.

Forfait mobile 70 Go à 7,99 €/mois

Aujourd’hui, il est possible de faire de très bonnes affaires sur des produits Tech, mais pas seulement. Les opérateurs mobiles se lancent aussi dans la course aux promotions. Certaines offres méritent clairement le détour, comme celle actuellement proposée par le MVNO Cdiscount mobile.

Actuellement, le forfait de 70 Go de Cdiscount mobile est disponible à seulement 7,99 euros par mois, avec le premier mois de souscription offert. Le prix ne bougera pas, même après la première année. Notez aussi que la carte SIM est à seulement 1 euro au lieu de 10.

Apple iPhone 14 Pro

Ça y est, c’est fait, l’iPhone 15 est disponible sur les étals de nos marchands préférés de la high-tech, mais ce n’est pas pour autant que la gamme des iPhone 14 doit être renvoyée au néant d’où elle en est sortie. Vu le peu de différences entre les iPhone 14 Pro et les iPhone 15, certains pourraient voir les premiers comme un substitut acceptable aux seconds. Un substitut plus abordable même puisque l’iPhone 14 Pro dans sa version de 256 Go profite d’une réduction de 310 euros par rapport à son prix de lancement.

Au lieu de 1 459 euros habituellement, l’Apple iPhone 14 Pro (256 Go) est maintenant disponible en promotion à 1 149 euros chez Darty.

Xiaomi Smart Band 8

Fréquemment renouvelé et apprécié pour son très bon rapport qualité/prix, le Xiaomi Smart Band occupe toujours une bonne place parmi nos bracelets connectés favoris. La nouvelle version, le Smart Band 8, vient d’ailleurs tout juste de sortir dans nos contrées après s’être fait bien attendre. S’il garde ce traditionnel format ovale, le Xiaomi Smart Band 8 apporte avec lui d’autres nouveautés bienvenues. Il est d’ores et déjà possible de les découvrir, et pour moins cher grâce à une réduction de 10 euros pendant les French Days.

Lancé à 49 euros, le Xiaomi Smart Band 8 est désormais proposé à 39 euros sur Amazon.

LG XBOOM 360 XO3

Sur le marché de l’audio, difficile de se démarquer parmi la pléthore d’enceintes Bluetooth. Pour faire la différence avec son modèle XBOOM 360 XO3, LG a donc misé sur un système d’éclairage d’ambiance installé au sommet de l’enceinte qui peut diffuser une douce lumière personnalisable à 360°. Auréolée d’un prix d’innovation du CES 2023, cette enceinte Bluetooth ne ressemble à aucune autre grâce à son design, qui permet d’ailleurs de compenser des performances acoustiques un peu moyennes. On la recommande tout de même en ces French Days, puisqu’elle est (enfin) à moitié prix.

Initialement affichée à 299 euros, l’enceinte LG XBOOM 360 XO3 est désormais proposée à 149 euros à la Fnac et chez Darty.

LG OLED55G3

Si vous avez le budget pour vous procurer un TV de grande qualité et si vous en avez l’utilité, il ne faut pas y aller par quatre chemins et se tourner vers les modèles haut de gamme de chez Sony, Panasonic, Samsung ou LG. Concernant ce dernier, la dernière G3 est sans doute ce qui se fait de mieux chez le constructeur coréen avec les dernières technologies maison du constructeur et surtout une dalle OLED d’une grande qualité pour tous les usages. Si vous êtes intéressé, elle profite en ce moment des French Days pour baisser son prix de 300 euros.

Au lieu de 2 299 euros, le téléviseur LG OLED55G3 est actuellement en promotion à 1 999 euros chez la Fnac et chez Darty pendant les French Days. Les adhérents bénéficient d’ailleurs de 100 euros en carte-cadeau supplémentaires.

MicroSD Samsung Evo Select 256 Go

La Samsung Evo Select de 256 Go fait partie des bonnes élèves dans le monde des microSD. Elle offre d’une part de bonnes performances avec sa classe 10, pouvant atteindre jusqu’à 130 Mo/s et d’autre part les applications gourmandes se chargent comme il se doit avec la certification A2, pour des débits minimums idéaux afin de lancer des jeux via une console portable, comme une Nintendo Switch ou un Steam Deck.

Aujourd’hui, la microSD Samsung Evo Slect d’une capacité de 256 Go est proposée à moins de 20 euros sur Amazon.

Xiaomi Pad 6

Un écran plus joli, des performances réellement meilleures, voilà ce que propose la Xiaomi Pad 6 par rapport à l’ancien modèle de la marque. Cette tablette propose un très bon rapport qualité/prix et grâce aux French Days, elle coûte d’ores et déjà 130 euros de moins qu’à son tout récent lancement.

Au départ à 399 euros, la tablette Xiaomi Pad 6 se négocie aujourd’hui à seulement à 274 euros sur Cdiscount avec le code promo 15DES149.

TV QLED Samsung 65Q70B

Commercialisé en avril 2022, le Samsung 65Q70B est un TV haut de gamme parmi d’autres dilué dans l’énorme catalogue du constructeur sud-coréen. Il a tout pour plaire : 65 pouces, définition 4K UHD, traitements HDR, VRR intégré, etc. Et n’oublions surtout pas l’énorme promotion dont ce TV profite durant ces French Days puisque chez Cdiscount, il est possible de l’obtenir à quasiment moitié prix, en partie grâce à un code promotionnel.

Au lieu de 1 499 euros habituellement, le Samsung 65Q70B est maintenant disponible en promotion à 774 euros chez Cdiscount, en partie grâce au code promo 25DES299.

Samsung OLED TQ55S90C

Samsung n’est peut-être pas le constructeur de dalle OLED le plus important de marché, ni le plus ancien étant donné qu’il est surtout connu pour ses TV QLED, mais il propose tout de même quelques modèles d’une grande qualité malgré des prix encore très élevés par rapport à la concurrence. L’une de ses références, la OLED TQ55S90C de 2023, ne fait que peu de compromis en termes de qualité d’image. Eh bien, sachez qu’elle voit son prix baisser de 300 euros.

Au lieu de 1 799 euros, le TV Samsung OLED TQ55S90C est actuellement disponible à 1 490 euros chez Boulanger.

PS VR2 pour PS5

Après un premier casque de réalité virtuelle, Sony renouvelle l’expérience avec son PlayStation VR2. Ce dernier réunit de nombreuses technologies permettant d’immerger au mieux l’utilisateur dans son jeu, en plus de proposer des écrans Oled précis et un confort très agréable. Pour l’obtenir, en ce moment, grâce aux French Days, sachez qu’un code promo lui fait perdre quelques dizaines d’euros sur son prix habituel.

Vendu au départ à 599,99 euros, le casque PlayStation VR2 de Sony est actuellement remisé à 584 euros sur le site Rakuten après avoir appliqué le code CMCA15.

NordVPN

Certains services profitent aussi des French Days pour revoir leurs offres et se mettre en avant. C’est le cas du célèbre NordVPN qui n’a pas attendu la concurrence et propose pour encore quelques jours une offre très intéressante pour les retardataires ayant manqué l’offre spéciale du GP Explorer 2.

En ce moment, pour les French Days, NordVPN propose un abonnement de 2 ans avec quatre mois offert en plus pour 86,13 euros, soit 3,08 euros par mois. En y souscrivant, vous bénéficiez toujours des 30 premiers jours pour vous rétracter.

Beats Studio3

Les casques haut de gamme ont naturellement tendance à gagner en coût ces derniers mois à mesure que leur palette de fonctionnalités s’améliore. Au rang de ceux-ci, on peut citer le Sony WH-1000XM5 ou encore le Bose QuietComfort Ultra. Si vous avez pour ambition de profiter d’un casque capable sans pour autant débourser ce type de premium, il existe encore des alternatives. Pour les French Days, on retrouve désormais le Studio3 sans fil de Beats à moitié prix par rapport à son prix initial.

Au lieu de 399 euros, le casque audio Beats Studio3 Wireless bénéficie actuellement d’une réduction à 199 euros chez Fnac et Darty.

Asus Vivobook Pro 16X

Si le dernier Asus Zenbook Pro transpirait la démesure par tous ses pores, ce Vivobook Pro 16X reste plus terre à terre puisque issu d’une gamme conçue pour proposer des laptops professionnels à un meilleur rapport qualité-prix. Avec cet écran OLED 4K et ce Ryzen 9, cet ultrabook joue dans la cour des grands tout en profitant des promotions des French Days avec un prix qui chute de 400 euros.

Au lieu d’un prix barré de 1399,99 euros, l’Asus Vivobook Pro 16X est maintenant disponible en promotion à 999,99 euros chez Carrefour.

Honor 90

Arrivé cette année sur le marché en France, le Honor 90 a succédé à l’honorable Honor 70, le Honor 80 n’étant jamais sorti dans notre pays. Ce nouveau smartphone vient donc avec de sérieux arguments, comme un capteur principal de 200 mégapixels et un écran AMOLED 120 Hz qui a tout d’une dalle premium. Des atouts qui sont encore plus tentants avec une baisse de prix, comme pendant ces French Days.

Initialement affiché à 599 euros lors de sa sortie, le Honor 90 5G (256 Go) est désormais vendu à 344 euros chez Cdiscount grâce au code promo 25DES299.

HP 15-fc0071nf (Ryzen 5)

Les PC portables sont à l’honneur pendant ces French Days avec des baisses de prix très intéressantes sues des modèles de toutes gammes. C’est aussi le cas sur les modèles de type « bureautique » et ce deal n’échappe pas à la règle avec ce HP 15-fc0071nf qui dispose d’une configuration à base d’AMD. Il est, en effet, proposé avec près de 150 euros de réduction.

Habituellement au prix de 599,99 euros, le laptop HP 15-fc0071nf est proposé à 454 euros chez Cdiscount grâce au code promo 25DES299, soit son meilleur prix depuis sa sortie.

DJI Omso Action 3

L’année dernière, DJI grillait la politesse à GoPro et à sa Hero 11 Black en présentant en premier sa dernière action cam, la Osmo Action 3, dans l’espoir de remonter dans notre estime après une Action 2 qui nous a laissé sur notre faim. Pour cela, le constructeur chinois a notamment misé sur un retour aux sources, mais aussi quelques nouveautés notables. Grâce aux French Days, la DJI Osmo Action 3 dans son pack Adventure Combo profite d’une réduction de presque 60 euros.

Au lieu de 459,99 euros habituellement, le DJI Osmo Action 3 dans son pack Adventure Combo est maintenant disponible en promotion à 392 euros chez la Fnac.

Chez qui se passe les French Days ?

La plupart des enseignes françaises joueront assurément le jeu des promotions durant toute la période des French Days, comme les plus grands noms du commerce en ligne. Vous les connaissez déjà sûrement, mais voici la liste :

Quid des forfaits mobile et box Internet ?

Vous avez changé votre smartphone durant les French Days ? Alors, allez faire un tour du côté de notre comparateur des meilleurs forfaits mobile pour trouver un forfait pas cher sans engagement au meilleur prix. Nous vous transmettrons également ici les différentes promotions des opérateurs.

Les meilleurs Forfaits sans engagement Prixtel Forfait 4G

Le grand 100 à 160 Go Appels illimités 100 Go - 160 Go en France 15 en Europe À partir de 9,99€ Découvrir Forfait Mobile B&You

40 Go Appels illimités 40 Go en France 16 Go en Europe 9,99€ Découvrir RED Forfait 4G

80 Go Appels illimités 80 Go en France 16 Go en Europe 11,99€ Découvrir Tous les forfaits mobile

Les fournisseurs d’accès à Internet profiteront sans aucun doute de cette occasion pour brader leurs abonnements Fibre et ADSL. Vous retrouverez les meilleures offres ci-dessous.

Les meilleures Box Internet Fibre Bbox fit Fibre Débit jusqu'à 400 Mb/s Sans Player TV Téléphonie vers 110 destinations 18,99€ 31,99€ Pendant 12 mois Découvrir Fibre, Câble RED box Fibre Débit jusqu'à 500 Mb/s Sans Player TV Téléphonie vers 100 destinations 19,99€ 29,99€ Un mois offert Découvrir Fibre, Câble SFR Fibre Starter Débit jusqu'à 500 Mb/s 160 chaînes de TV incluses Téléphonie vers 1 destinations 20,99€ 34,99€ Pendant 12 mois Découvrir Toutes les box internet

Les dates des French Days

La deuxième édition de l’événement commercial pour l’année 2023 se tient du mardi 26 septembre à partir de 7h jusqu’au lundi 2 octobre à 23h59. Cette nouvelle édition suit donc les pas de la première en proposant toute une semaine de promotions.

Suivez Frandroid pour ne rien rater des French Days

Pour ne manquer aucun bon plan de cette seconde édition des French Days 2023, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne rien rater des promotions que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux French Days

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.