Entre Apple, Samsung et Xiaomi, il y a du choix pour changer de smartphone pendant les French Days

L'envie vous a travers√© l'esprit de profiter de l'√©v√©nement commercial des French Days pour changer votre smartphone √† moindre co√Ľt ? Eh bien, vous √™tes au bon endroit ! Chez Frandroid, les smartphones sont notre sp√©cialit√© et nous avons r√©uni les meilleures offres dans cet article.

Les smartphones sont de v√©ritables compagnons du quotidien. Il ne quitte pratiquement jamais notre poche ou notre sac √† main et il peut en revanche vite devenir ennuyant s’il commence √† ralentir, ou pire, avoir des bugs. On vous conseillera bien √©videmment la r√©paration avant de vous lancer dans un nouvel achat, mais si vous n’avez plus de solutions, un √©v√©nement comme les French Days est le meilleur moyen de faire des √©conomies sur son nouveau t√©l√©phone. Nous avons regroup√© quelques r√©f√©rences √† prix canon juste en dessous.

Les meilleures offres smartphones des French Days

Xiaomi Redmi Note 12 4G

Le¬†Redmi Note 12¬†est l‚Äôactuelle r√©f√©rence entr√©e de gamme chez Xiaomi. C’est un smartphone fonctionnel qui sait √™tre suffisant pour de nombreux usages, et pla√ģt surtout pour son √©cran Oled 120¬†Hz. On le recommande chaudement, surtout maintenant qu‚Äôil ne co√Ľte pas plus de 135 euros pendant les French Days.

Les points forts du Xiaomi Redmi Note 12

Un superbe écran Oled

Une puce suffisante pour de nombreux usages

Une bonne charge rapide (33W)

Au lieu de 199 euros, le Xiaomi Redmi Note 12 4G (6 + 128 Go) est proposé à 149,99 euros sur le site Cdiscount, mais en appliquant le code 15DES149, le téléphone passe à 134,99 euros seulement.

Samsung Galaxy S20 FE 5G

Jusqu’ici, les Fan Edition des Samsung Galaxy ont toujours eu du succ√®s, et pour cause, ces smartphones proposent une configuration solide √† prix moindre. Le dernier mod√®le en date est le Galaxy S21 FE, Samsung ayant fait l’impasse sur le S22 FE et le S23 FE se faisant encore attendre, mais il est question ici du S20 FE 5G qui a √©t√© not√© 9/10 dans nos colonnes √† l’√©poque de sa sortie, en octobre 2020. En cette p√©riode de French Days, le Samsung Galaxy S20 FE 5G est moins cher de 500 euros par rapport √† son lancement.

Les atouts du Samsung Galaxy S20 FE 5G

Un bel √©cran Super AMOLED rafra√ģchi √† 120 Hz

Les bonnes performances du Snapdragon 865

L’exp√©rience utilisateur intuitive avec One UI

Une batterie de 4 500 mAh avec une bonne autonomie

Lanc√© √† 759 euros, le Samsung Galaxy S20 FE 5G est maintenant disponible en promotion √† 224 euros chez Cdiscount, en partie gr√Ęce au code promo 25DES299.

Samsung Galaxy A54

La gamme des Galaxy A propose des appareils de qualité, et le successeur du Galaxy A53 ne déçoit pas, bien au contraire. Il est le meilleur smartphone à moins de 500 euros et répond à toutes les exigences à ce prix. La bonne nouvelle, c’est que pendant les French Days, il perd près de 200 euros de son prix.

L’essentiel √† retenir du Samsung Galaxy A54

Un √©cran digne d’un haut de gamme

Quatre mises √† jour majeures d’Android

Deux jours d’autonomie, √† l’aise

Le Samsung Galaxy A54 est disponible au prix de 499 euros, mais durant les French Days, on le trouve √† 309 euros sur le site Rakuten, gr√Ęce au code promo RAKUTEN30.

Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G

Xiaomi a pr√©sent√© un bon nombre de smartphones de la derni√®re gamme Redmi Note. On retrouve le Redmi Note 12 Pro en version 5G qui revient aux fondamentaux, en proposant une exp√©rience √©quilibr√©e et des performances globalement satisfaisantes. √Ä l’occasion des French Days, il devient plus int√©ressant dans ce pack remis√© √† 18 % avec l’enceinte connect√©e Smart Control IR offerte.

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G, c’est quoi ?

Un bel écran Amoled, bien calibré et fluide

Un SoC MediaTek qui offre de très belles prestations

Un chargeur de 67 W

De base √† 399 euros, le pack Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G avec l’enceinte connect√©e Xiaomi Smart Speaker IR Control se trouve en promotion √† 329 euros sur le site de la Fnac, mais √©galement sur le site Darty.

On le trouve aussi seul à 224,99 euros sur Cdiscount avec le code promo 15DES149.

Google Pixel 7

Le Google Pixel 8 va pas tarder √† arriver, le Google Pixel 7 en profite alors pour baisser drastiquement son prix pendant les French Days de ce mois de septembre. Il devient m√™me moins cher aujourd’hui que le Pixel 7a, le smartphone abordable de la firme de Mountain View, alors que c’est tout de m√™me un smartphone haut de gamme.

Les atouts du Google Pixel 7

Un smartphone doué en photo

Avec une dalle lumineuse de 6,3 pouces

Il est servi en premier pour les mises à jour Android

Au lieu de 649 euros à son lancement, le Google Pixel 7 est actuellement en promotion à seulement 469 euros sur Amazon.

On trouve aussi le Google Pixel 7 Pro à 689 euros au lieu de 899 euros.

Apple iPhone 14 Pro

√áa y est, c’est fait, l’iPhone 15 est disponible sur les √©tals de nos marchands pr√©f√©r√©s de la high-tech, mais ce n’est pas pour autant que la gamme des iPhone 14 doit √™tre renvoy√©e au n√©ant d’o√Ļ elle en est sortie. Vu le peu de diff√©rences entre les iPhone 14 Pro et les iPhone 15, certains pourraient voir les premiers comme un substitut acceptable aux seconds. Un substitut plus abordable m√™me puisque l’iPhone 14 Pro dans sa version de 256 Go profite d’une r√©duction de 310 euros par rapport √† son prix de lancement.

L’Apple iPhone 14 Pro en quelques points

Un écran OLED irréprochable

Les excellentes performances de la puce A16 Bionic

La Dynamic Island

iOS 16 qui n’a rien √† envier √† Android

Au lieu de 1 459 euros habituellement, l’Apple iPhone 14 Pro (256 Go) est maintenant disponible en promotion √† 1 149 euros chez Darty.

